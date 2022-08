“El proyecto Chapultepec cerrará 2022 al 70-75%”: Marina Nuñez Bespalova

A dos meses de que se hiciera pública la preocupación de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán por la construcción de la línea 3 del Cablebús frente a la Casa Barragán, la subsecretraria de Cultura Marina Núñez Bespalova confirma en entrevista que la ruta fue modificada para no poner en riesgo la declaratoria patrimonial que otorgó la Unesco al inmueble diseñado por Luis Barragán.

Esta no es la única modificación que se ha realizado en el tercer año del desarrollo del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Gabriel Orozco había propuesto un Pabellón para arte contemporáneo con diseño del arquitecto ganador del Premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura, Renzo Piano. Los honorarios del italiano serían cubiertos por el empresario Agustín Coppel. Esta propuesta implicaba el traslado del Jardín Botánico y, por lo tanto, la del orquideario, a la Segunda Sección de Chapultepec; esta idea causó críticas y protestas, como cadenas humanas. Sin embargo este proyecto tomó otra dirección, ya no contará con Piano y se “respetará” el orquideario, asegura Núñez.

La funcionaria dice que el progreso en Chapultepec es de más del 60%, agrega que ni la inflación ni la pobreza franciscana alterarán el presupuesto de 10 mil millones de pesos para el Proyecto, y que no hay otra alternativa que concluirlo en diciembre del 23.

También lee: Celebra Fomento Cultural Citibanamex 50 años con arte

También habla sobre la irregularidad de pagos en el Sistema de Apoyos a Creadores y Proyectos Creativos y sobre la situación laboral precaria del INAH.

¿Cómo cambió el trazo del cablebús Chapultepec para que no arriesgue la declaratoria de Casa Barragán?

Lo que se hizo fue abrir un poco más el ángulo del trazo que era una línea recta que iba sobre Constituyentes —y que era el que se notaba desde la azotea, hacia la izquierda—, de tal suerte que no se viera desde la Casa Luis Barragán; ahora, en lugar de caer sobre el final de Consrituyentes, cae muy cerca de una de las entradas de Los Pinos. La vista que tiene desde la Casa ya ni siquiera pasa por donde está el cableado.

¿O sea ya es un hecho que no se verá desde la azotea de la Casa Barragán?

Ya es un hecho. Ya se habló con las autoridades de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, con la propia Casa. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México habló con la Unesco. Con base en ese trazo ya se están haciendo las licitaciones por parte de la Ciudad de México.

¿Por qué la Secretaría de Cultura reaccionó hasta que la Fundación Barragán manifestó su preocupación?

Porque no conocíamos realmente el trazo de la ruta. En cuanto la conocimos, nosotros (la Secretaría de Cultura), a través del INAH, a través del INBAL, empezamos las pláticas correspondientes con Ciudad de México. No todas las reacciones son públicas.

¿Por qué se canceló el Pabellón Contemporáneo como lo propuso Gabriel Orozco con el diseño de Renzo Piano? ¿Se retiró la inversión que haría el empresario Agustín Coppel?

Renzo Piano no se vio con la capacidad de hacer un proyecto así después de la pandemia porque se vio afectado su equipo de trabajo, él empezó a tener otras prioridades. La aportación de Coppel iba en ese sentido. No hemos vuelto a tener contacto con ellos porque iba dirigida al proyecto de Piano, entonces dimos por hecho que también esa inversión no teníamos que volverla a solicitar.

¿El Pabellón mantiene su naturaleza, seguirá siendo para arte contemporáneo?

Totalmente. Una de las cosas que justo se está tratando de reforzar es el espacio para la exhibición del arte contemporáneo, son espacios donde se respeta el orquideario, toda la parte natural, medio ambiental, porque finalmente esa es su función.

En 2021 la secretaria Frausto dijo que la Guardia Nacional se haría cargo de la seguridad de la Bodega Nacional y en junio Mariana Munguía dijo que no, que sería la seguridad del INBAL. Ante esa contradicción le pregunto, ¿la Guardia Nacional será la encargada de la seguridad en Chapultepec?

Quienes vigilan por dentro el edificio y el patrimonio que resguarda ese edificio, en efecto, suele ser vigilancia contratada por el INBAL. Puertas hacia afuera va a estar la Guardia Nacional y va a estar en toda la Cuarta Sección porque ellos tienen ahí un cuartel, entonces seguirán ahí en los espacios que acordamos que iban a vigilar, pero hacia adentro esa ya es función de seguridad de museos. El bosque tiene su propio sistema de seguridad y está a cargo de Chapultepec.

¿En qué punto de progreso se encuentra el Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura?

Me voy a arriesgar mucho porque este año es cuando terminamos gran parte de la obra. Yo creo que estamos en un sesenta y algo por ciento. Al término del año quizás ya lleguemos al 70-75%. Cuando uno se mete a hacer obra no es “ya llegue con mi pala”, tienes que hacer estudios, pedir permisos, hacer los conceptuales y eso se ha llevado los primeros años.



Núñez dice que la “pobreza franciscana” no afectará el presupuesto de Cultura.



Dejó de hacerse público en qué consisten los progresos en el Proyecto Chapultepec y en el sitio web tampoco hay mucha información.

Ese es un faltante que tenemos y que vamos a empezar a solventar. Tenemos que renovar la página, estamos haciendo un nuevo plan de difusión. Acepto que sí es una carencia que tenemos y la vamos a intentar arreglar.

¿Proyecto Chapultepec estará listo a finales de 2023?

Sí, tiene que estar listo. Sí va a estar listo. Seguramente quedarán algunas pequeñas cosas para el 2024, detalles, pero el objetivo que nos han marcado es que sí esté en el 2023.

¿La inflación ha aumentado los costos para la realización del Proyecto Chapultepec?

Aunque haya (inflación), Chapultepec sigue conservando (su presupuesto) y esa fue una instrucción del propio Presidente. No hay incremento, tenemos que eficientar los costos y aprovechar el recurso que se tiene.

En otros temas, creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) critican la irregularidad en la que se entregan los pagos de los apoyos. ¿A qué se debe este desorden administrativo?

Legalmente tenemos, me parece, hasta 10 días para pagar. Antes se podía pagar los primeros días porque la figura administrativa permitía que de manera directa se dispersaran los pagos, es decir, que el propio fideicomiso dispersara los pagos. Ahora ha cambiado la dinámica. Cuando las dinámicas cambian, hay una serie de procedimientos a los que hay que adaptarse. No es falta de dinero, el presupuesto de todos los proyectos está asegurado, es un asunto totalmente operativo.

El presupuesto total del 2022 del SACPC es de 583.3 mdp, 26.7 mdp menos del presupuesto de 2019 y 2020. ¿Se cubrirá este faltante?

Sí, se va a cubrir. El presupuesto del Fonca no es igual cada año porque no siempre tiene el mismo universo de becarios. La base del presupuesto es este, que en algún momento, si se necesita, va a tener que subir. Ese dinero está en otra partida, se moverá cuando sea necesario. Cambió la forma de administrar el dinero, pero los compromisos que se tienen se deben cumplir.

También lee: Chula The Clown convive con la soledad de los payasos de Ugo Rondinone, en el Tamayo

Arqueólogos enfrentan una condición laboral precaria, además se les pide registrarse en Compranet para licitar como si sus proyectos fueran externos y han protestado al respecto. ¿Esta situación que viven considera que sea contradictoria con la campaña “Mi patrimonio no se vende”?

Es que me hablas de universos muy distintos. Quien trabaja por su cuenta y ofrece sus servicios al Estado, está obligado por ley a registrarse en ese sistema. (Los contratados por Capítulo 1000 y 3000) son servicios que el INAH contrata para ciertos proyectos. No se tiene que pensar en una cuestión de equivalencia laboral con los trabajadores que forman parte de la plantilla del INAH porque la naturaleza de la relación de estos PSP’s es distinta. No veo la contradicción, el patrimonio es otra cosa, se está tratando de rescatar, hay una institución añejísima que se está haciendo cargo de ello, que es el INAH. No encuentro la contradicción.

Trabajadores del INAH han denunciado que las condiciones son precarias, que no hay materiales para la restauración. Es una queja generalizada en el INAH.

Pues estaría bueno que eso sí se lo preguntaras al director general del INAH porque cuando en Secretaría de Cultura se viene y se solicitan recursos de apoyo a estas instituciones, se les da. También debo decir que el INAH y el INBAL son organismos que tienen su presupuesto aparte y la capacidad de negociar aparte sus condiciones con los entes negociadores; cuando vienen ya con el sector central es porque piden apoyo casi solidario para esta negociación y lo damos, nunca vamos a dejar de darlo.

¿Hay un plan para aplicar la pobreza franciscana que anunció el Presidente, en la Secretaría de Cultura?

El plan de pobreza franciscana depende de cómo lo interpretes.

¿Usted cómo lo interpreta?

Yo lo interpreto como que hay que ser responsables con los recursos que te da y gastarlos lo más eficiente posible y asumir que no tienes ningún privilegio por ser servidor público.

¿No implicará recortes ni austeridad?

No. Implica que gastes los recursos en lo que los tienes que gastar. Si se ponen a ver qué hacían los franciscanos con austeridad era tener lo necesario con las labores de Dios, pues aquí es lo mismo, para cumplir con las labores de servicio público, utiliza los recursos que tienes para ese fin.