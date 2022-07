El Pabellón Nacional de la Biodiversidad abre con muchos pendientes

El 17 de junio, finalmente, abrió al público el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, el nuevo museo y centro de investigación a cargo del Instituto de Biología de la UNAM. Aunque su inauguración oficial fue en octubre de 2021, su apertura fue un poco precipitada, pues nos cuentan que la decisión se tomó en cuestión de semanas y los apuros se notaron, pues hasta la fecha los visitantes no pueden identificar a las especies de las cuatro colecciones biológicas nacionales del Instituto de Biología de la UNAM porque aún no están rotuladas. Uno de los atractivos para el público es poder ver a los biólogos en acción, sin embargo, los laboratorios siguen vacíos, pues no han concluido su mudanza. Al final, las prisas institucionales se cargaron a la museografía.

Un alcalde contra las momias de Guanajuato

En la presentación del Festival Internacional Cervantino, Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, presumió “la excepcionalidad” de Guanajuato por ser patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco. Mientras el edil realizaba el autoelogio, ICOMOS Mexicano hacía público su pronunciamiento sobre la construcción del Nuevo Museo de las Momias y su Zona Comercial, pues el proyecto “no cumple con la normatividad y recomendaciones internacionales, sobre la salvaguardia y conservación de sitios patrimonio de la humanidad”, y recordó que la declaratoria está en riesgo desde el 2015. Para llevar a cabo este nuevo museo y zona comercial, que ha sido criticado, el gobernador pidió un préstamo bancario en nombre del municipio, de 69 millones 993 mil pesos. Si a Navarro Saldaña en verdad le interesa el patrimonio cultural de su ciudad, debe replantearse su museo macabro.