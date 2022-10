El nuevo museo de arte en California que desafió a la pandemia

Costa Mesa, California.—La Alianza Americana de Museos (AAM), en Estados Unidos, lanzó una advertencia a mediados del año pasado: el 15% de sus recintos corrían riesgo de desaparecer. Luego, algunos nombres comenzaron a adherirse a esa lista, como el emblemático 9/11 Tribute Museum de Nueva York y el Underground Museum de Los Ángeles, que anunciaron su cierre definitivo.

Por ello, el que Orange County Museum of Art (OCMA) celebre hoy y durante 24 horas la apertura de su nueva sede, de 94 millones de dólares y 53 mil metros cuadrados (25 mil de construcción), suena cuanto menos singular. En esta región del sur de California, hoy por la tarde iniciará un festejo que incluirá visitas guiadas, una fiesta con DJ, proyecciones por la noche y una sesión de yoga al amanecer.

Diseñado por el estudio Morphosis, del arquitecto ganador del Premio Pritzker 2005, Thom Mayne, el nuevo OCMA arrancará con cinco exposiciones de arte moderno y contemporáneo, con las que conmemora además 60 años de historia, que inició con una pequeña galería fundada por 13 mujeres, llamada entonces Balboa Pavillion Gallery, que con el tiempo derivó en Newport Harbor Art Museum y finalmente el OCMA.

Pero este salto, que incluyó no sólo abrir un nuevo espacio sino no ceder ante los estragos de la pandemia, tiene que ver en parte con un puente peatonal y unos cuantos millonarios, incluidos algunos mexicanos.

“Recibimos mucha gente rica de la Ciudad de México, hay un centro comercial muy cerca: South Coast Plaza, se considera uno de los mejores del mundo; mucha gente viene de compras y saben que al cruzar el puente pueden ir a una función de teatro, disfrutar de una buena comida y ver artes visuales”, dice a EL UNIVERSAL Anton Segerstrom.

Es el hijo de Henry T. Segerstrom, un empresario fallecido en 2015 que, tras combatir en la Segunda Guerra Mundial y terminar sus estudios en artes y negocios, instauró un centro comercial que antes de la pandemia tenía la ganancia más alta en su rubro en todo EU: 1.5 mil millones de dólares anuales.

Anton impulsó que el OCMA fuera reubicado frente al Segerstrom Center for the Arts, creado por su padre en 1986, a un costado del mall. Con apoyo de su familia y otros donantes, la nueva sede comenzó a construirse en septiembre de 2019, seis meses antes del cierre por la pandemia.

El proyecto no se detuvo, el heredero de los Segerstrom dice que incluso se vio beneficiado porque le dio tiempo de avanzar sin interrupciones: “Este edificio está rodeado de lugares de artes escénicas y siempre tuvimos restricciones porque no podíamos interferir con sus actuaciones, en la pandemia todas esas instalaciones estaban cerradas, así que trabajamos duro. Estuvimos construyendo con mucho ruido, así que en realidad resultó ser una especie de apoyo: en vez de estar cerrados por el ruido, pudimos trabajar al aire libre”.

En el proceso, el OCMA consiguió subvenciones, entre ellas 2.5 millones de dólares de la joyería Lugano Diamonds que lo harán un espacio gratuito durante los próximos 10 años.

Estrategia post pandémica

Heidi Zuckerman, CEO y directora del museo, considera que la clave para continuar con ese optimismo tiene que ver con varios factores, incluida la nueva ubicación del lugar, planeada desde antes del Covid, apegada a la idea de ensalzar una “conexión con el pasado y una visión del presente”.

Zuckerman dice haber aprendido a entender otros ángulos a partir de la pandemia: “Si los últimos dos años nos han enseñado algo es cuánto necesitamos de la experiencia de los espacios comunes”, afirma. Esto ha incluido una visión más allá de la artística. La directora no teme en impulsar el espacio comercial como parte de la visión general del OCMA, llamado The MIND, que define como una “experiencia de compras de nivel”.

El lugar incluye cinco secciones diseñadas por Emmanuel Renoird y Nicolas Libert, creadores de la tienda conceptual Please Do Not Enter de Los Ángeles. Contiene una “biblioteca”, que en realidad es una librería, además de venta de joyas, arte, moda y accesorios de edición limitada que, asegura Zuckerman, permitirá “a las personas crear sus propias colecciones”.

Entre los artículos, destacan joyas del diseñador de moda francés Pierre Cardin, una línea de bolsos de edición limitada hechos con cabello humano por el estilista surrealista francés Charlie le Mindu y comida especial en un sitio dentro del recinto que dirige el chef Ross Pangilinan.

La directora reconoce que es una estrategia muy “californiana”, en cuanto a que entiende la función capital del museo, sin dejar de lado a las manifestaciones artísticas.

“California es algo así como la marca más grande del mundo, todos saben lo que California significa, no sólo este tipo de lugar lleno de sol, sino un lugar en donde sabemos que hacemos las cosas de la mejor manera posible”, afirma Zuckerman.

El reto: el balance

Heidi Zuckerman dice haberse esmerado por ser “abiertos en espíritu, inclusivos y también ambiciosos”, no sólo para sostener el proyecto económicamente, sino en su propuesta museográfica.

Cuando le ofrecieron el proyecto, hace menos de dos años, ella convenció al comité del museo con la propuesta de rendir un homenaje a las 13 mujeres fundadoras, de ahí se deriva la muestra que presentará el mismo número de piezas de artistas centrales de la colección del museo, que tendrá distintas rotaciones.

“Me gustó que estas mujeres hayan iniciado el proyecto, eso fue bastante revolucionario en ese momento. Históricamente, en Estados Unidos los museos son fundados y dirigidos por hombres”, dice la directora.

La primera rotación incluirá obras de Alice Aycock, Joan Brown, Lee Bul, Lucy Bull, Sarah Cain, Vija Celmins, Mary Corse, Mary Heilmann, Barbara Kruger, Cady Noland, Catherine Opie, Hilary Pecis y Agnes Pelton.

No es el único espacio femenino inspirado en sus inicios, el OCMA integra en sus áreas más importantes a mujeres, entre ellas Crystal Wang, arquitecta del equipo de Morphosis; Alyssa McDiarmid, gerente del café del museo; Kelsey Nemirov, directora de desarrollo; Courtenay Finn, curadora en jefe, y a Meaghan Burger, directora de aprendizaje y educación.

“Es importante que hoy en día se esté hablando de las mujeres y sus derechos. Fui muy afortunada de poder reclutar algunas con las que ya había trabajado anteriormente y otras que descubrí en este nuevo proyecto, en especial porque creo que las mujeres son intrínsecamente colaborativas”, considera Zuckerman.

A esta muestra se suman otras cuatro: De muchas aguas... (2022), de Sanford Biggers; Peter Walker: Paisaje minimalista; Fred Eversley: Reflejando (el mundo), dedicada al escultor neoyorquino que trabajó como ingeniero externo para la NASA; y la Bienal de California de 2022: Oro del Pacífico.

El Orange County Museum of Art era reconocido justo por su bienal que promovía artistas locales, pero fue suspendida en 2017, cuando el museo se mudó a un espacio temporal previo a la construcción de la nueva sede; la restitución integra piezas de pintura, dibujo, escultura, textiles y cerámica, así como trabajo digital y multimedia, de 20 artistas reconocidos en California.

El espacio que abrirá hoy tendrá, a decir de su directora, un valor a favor de la comunidad, no sólo a la de ingresos altos, sino a todas. Los estudiantes, por ejemplo, recibirán comida sin costo y se realizarán eventos públicos en una escalinata exterior dedicada para llevar a cabo actividades al aire libre a la que el propio arquitecto Thom Mayne le da un peso importante.

“Este no es un edificio en otro edificio, sino uno como un espacio público, decidimos dejar tres cuartos vacíos, para una ‘piazza’, y esto es para ustedes. Esto habla de participación comunitaria y establecer relaciones, no es sólo un museo de arte, es mucho más grande que eso, es un lugar que representa la esencia de una piazza, y está claramente lista para la gente”, dice el premio Pritzker Thom Mayne sobre su creación para el OCMA.

MÁS SOBRE EL RECINTO

La colección del OCMA comprende más de 4 mil 500 objetos, concentrados en el siglo XX y XXI.

El acervo es conocido por resaltar movimientos como el modernismo, California light and Space, pop Art, minimalismo y arte instalación.

El nuevo espacio ideado por Thom Mayne, de 53 mil pies, contempla 25 mil para galerías y una terraza con una gran escalinata.

El origen del museo data de 1962 con la apertura del Balboa Pavillion Gallery, que dio paso al Harbor Art Museum en 1968 y, finalmente, el Orange County Museum of Art en 1997.

Ha organizado y acogido importantes exposiciones de Edvard Munch, Picasso y Pollock.

El Orange County Museum of Art fue diseñado por el estudio Morphosis, del arquitecto ganador del Premio Pritzker 2005, Thom Mayne. En sus diferentes espacios, el recinto acogerá en estos próximos meses cinco exposiciones de arte moderno y contemporáneo.