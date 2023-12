Por primera vez el artista británico Damien Hirst tiene una exposición en un recinto de México. "Vivir para siempre (por un momento)" se presentará entre el 23 de marzo y el 25 de agosto del próximo año en las galerías 1, 2, 3 y Plaza del Museo Jumex como una de las actividades más importantes de la celebración de los diez años de vida que cumple dicho museo.

Será una muestra que abarcará el trabajo de Hirst a lo largo de 33 años (1986-2019) y la conformarán alrededor de 60 piezas plásticas e instalaciones. Además, recapitula ciertas series del ganador del Premio Turner en 1995 muy conocidas: "Natural History", "Spin Paintings", "Medicine Cabinets" y "Cherry Blossoms", entre otras. El trabajo curatorial fue realizado por Ann Gallagher y el propio Hirst.

En el boletín informativo del Museo Jumex se incluye una declaración del artista respecto a la muestra: "Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán. Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida. Mi madre me enseñó a enfrentarme siempre a las cosas de la vida que no puedes evitar. La muestra incluye algunas de mis series de obras más conocidas y también incluirá algunas piezas poco vistas que espero resulten emocionantes para los visitantes del museo, mayores y jóvenes".

Mientras que el presidente de la Fundación Jumex, Eugenio López, dio a conocer que esta exposición se ha trabajado desde hace más de dos años con la colaboración de Hirst, "que permita a nuestro público adentrarse en el extraordinario mundo de uno de los artistas más significativos del momento y de la historia del arte".

Hirst es conocido tanto por la voluntad de provocación en su obra como por ciertas declaraciones polémicas. Es miembro del grupo Young British Artists, del que también forma parte Tracey Emin. En 1991, su pieza "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", que consiste en un tiburón tigre de casi metro y medio de largo conservado en formol.

melc