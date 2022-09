El Mondiacult logra que le den una manita de gato al MUNAL

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) además de inaugurar la exposición MUNAL x Thyssen. La ruta infinita en el marco de Mondiacult, también inaugura un domo móvil para proteger al inmueble de la lluvia; así buscan proteger la cantera del edificio. Nos comentan que su inauguración quedó justo a días de iniciar el Mondiacult, encuentro del que también es sede. Además nos explican que la estructura no fue construida sobre el edificio de inicios del siglo XX, sino de la extensión que se hizo cuando se inauguró el museo en la década de los 80. Lo bueno es que terminaron de darle su manita de gato al recinto antes de la llegada de los invitados internacionales.

Presencia incómoda en Bellas Artes

El lunes se llevó a cabo la IX Edición del Concurso Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2022, en el Palacio de Bellas Artes, recinto donde se exhibirán los diseños ganadores. En la ceremonia se entregaron 22 premios a artistas seleccionados. En el presidium se encontraban la directora del Fonart, Emma Yanes Rizo; la directora de Fomento Cultural Citibanamex, A.C, Cándida Fernández de Calderón, y la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Susana Harp. Pero quien llamó la atención por su presencia fue Ivette Morán de Murat, diseñadora de modas que en agosto se vio envuelta en polémica ante acusaciones por apropiación cultural y plagio de diseños. Al respecto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, no externó su postura y no intervino —como lo han hecho antes con marcas internacionales— bajo el argumento de que los artesanos que dicen ser afectados no lo habían solicitado y que no buscaba caer en un escándalo mediático. Morán de Murat fue invitada como presidenta honoraria del DIF estatal de Oaxaca y esposa del gobernador, Alejandro Murat, pero su presencia parecía más un respaldo para redimir su imagen.

Al concurso Angélica Morales lo desafina un sindicato

Nos cuentan que en el X Concurso Nacional de Piano Angélica Morales hay cierto descontento, pero no por los resultados, sino porque a los cuatro finalistas los van a dejar tocar sólo un movimiento de un programa con piezas de Chopin, Rajmáninov, Prokofiev y Saint-Saëns. ¿Cuál es la razón detrás de una decisión tan poco acertada? Se dice en radio pasillo que el sindicato se opone a que el programa rebase los 90 minutos de duración. Algo es indudable: todos sabemos que cualquier programa que se respete debe estar completo y aquí hay mano negra. Escríbanos a [email protected]