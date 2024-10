El Centro Cultural Jaime Torres Bodet, epicentro de la cultura en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cumplió 60 años de existencia este año, consolidándose como uno de los espacios artísticos más importantes al norte de la Ciudad de México.

El recinto que alberga al Torres Bodet se encuentra dentro del catálogo de inmuebles de valor artístico y arquitectónico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también cumple la función de difundir arte y cultura a los ingenieros que se forman en el IPN, por lo que, en el marco de sus 60 años, se han preparado diferentes actividades y celebraciones que concluirán en diciembre de 2024.

La primera es la exposición Antonio Rodríguez y su legado politécnico, la cual ya está disponible en el vestíbulo principal del Torres Bodet. De acuerdo con el director de Difusión Cultural del IPN, Antonio Cruz González, esta exhibición tiene la misión de recordar el trabajo que hizo Antonio Rodríguez como gestor cultural, ya que gracias a su trabajo el Instituto comenzó a trabajar en su colección artística.

“Como gestor cultural, Rodríguez dejó una huella indeleble en la institución, y esta exhibición es un reconocimiento a su labor y legado. La muestra incluye objetos personales del también crítico de arte, así como fotografías capturadas por él, las cuales dan contexto de la vida del centro cultural hace casi medio siglo; también se muestran algunas piezas artísticas que, gracias a su gestión, fueron donadas al Politécnico y que hoy integran el acervo patrimonial”, detalló Cruz González.

El también ingeniero recordó que el Torres Bodet fue trabajo de Reynaldo Pérez Rayón, arquitecto egresado del Politécnico Nacional, que desarrolló el edificio “con un lenguaje funcional, mismo que se venía desarrollando en esos años. Y no es para menos, Pérez Rayón fue alumno de Juan O’ Gorman, quien fue un arquitecto moderno que le dejo gran conocimiento para innovar la arquitectura en la zona de Zacatenco”.

El funcionario detalló que el 22 de agosto pasado se develó una placa conmemorativa por los 60 años del Torres Bodet, mismo día en el que la familia del arquitecto Pérez Rayón donó al IPN su acervo documental.

“La familia nos dio los archivos documentales y arquitectónicos de Pérez Rayón, ahora tenemos la historia de su trabajo en el Politécnico, así como otros proyectos que trabajó a lo largo de su carrera, además de su investigación en arquitectura, este archivo será de interés para investigadores y estudiantes en un futuro”, dijo.

El ingeniero reveló que, en semanas recientes, la familia del artista Marco Antonio Tróvala donó parte de su acervo, el cual contiene 500 piezas de pintura y dibujo. “Esto se suma a la tarea de este centro de resguardo de patrimonio; el IPN cuenta con un acervo artístico de casi 2 mil piezas, tenemos obras de José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Rufino Tamayo, entre otros. Parte de los objetivos de este acervo es compartirlo con la comunidad”, detalló.

Otra exhibición en el marco de las celebraciones es Entre la técnica y el arte. 60 años del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, la cual se inaugurará el 25 de noviembre en la Galería Abierta de las Rejas del IPN, la cual “narrará, a través de fotografías, la historia y momentos más representativos de este espacio, incluyendo diversas actividades culturales, educativas y científicas que han tenido lugar dentro de sus instalaciones, así como de los cambios que ha experimentado la Unidad Profesional Adolfo López Mateos”, adelantó el ingeniero.

Cruz González reflexionó sobre los retos de mantenerse como un espacio cultural al norte de la CDMX, ya que, por muchos años, los corredores culturales se concentraron en la zona centro y sur de la ciudad.

“No somos los únicos espacios culturales en el norte, pero sí tenemos una oportunidad de ser de los más importantes en el norte de nuestra ciudad, para nosotros es una gran oportunidad de llegar y presentar cultura a los habitantes de las zonas cercanas en colaboración con las Unidades Académicas”, apuntó.

Y agregó que las agendas culturales en México no son un tema sencillo. “La cultura en México no es un tema fácil, hacen falta muchas cosas, pero como institución al norte de la capital tenemos la oportunidad de llegar a zonas donde no siempre llega la cultura como Azcapotzalco, Lindavista, GAM, tenemos una gran oportunidad y la aprovechamos”, concluyó.

Esta semana se tendrá el Festival de Día Muertos en el Torres Bodet, así como la presentación de la Orquesta Sinfónica del Instituto, además de otras actividades que se pueden consultar en la página web https://www.ipn.mx/cultura/.