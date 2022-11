El INBAL no hace pagos pero amenaza con palos

Luego de que la empresa SEICSA, que provee el servicio de vigilancia a museos del INBAL, explicó a sus empleados que no les ha pagado dos quincenas porque el Instituto tiene una deuda con la empresa desde julio, la dependencia ya cubrió el pago pendiente de julio. Por esta razón, SEICSA indicó ayer a los vigilantes de museos que ya se les pagarán los salarios pendientes. El problema no termina ahí porque, de acuerdo a SEICSA, aún se adeudan agosto, septiembre y octubre de este año. ¿Por qué el INBAL dejó de pagar un servicio tan vital para sus museos como es la vigilancia?, ¿ya no hay fondos? Consultamos al Instituto, pero hasta ahora no ha habido respuesta. Y aunque no hay pago, hay garrote: según un comunicado de SEICSA, el INBAL estableció sanciones en el contrato si los empleados “abandonan sus servicios” o “toman actitudes que resulten no adecuadas y afecten el desempeño”. ¿Qué tal? Y estos son los que dicen estar con la clase trabajadora...

Enrque Bátiz regresa a las salas de concierto

Nos enteramos de que ayer se dio a conocer el nombramiento de Enrique Bátiz como nuevo titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), un nombramiento que al parecer busca provocar cambios profundos en dos de los proyectos centrales: que la orquesta se conforme por 80 intérpretes y que sus temporadas lleguen a más lugares. A pesar de las enfermedades, Bátiz parece que ha retomado el camino a la actividad.



Un nuevo estandarte del feminismo

El invencible verano de Liliana, el libro en el que la escritora Cristina Rivera Garza cuenta el feminicidio de su hermana y que fue cuestionado por el escritor Felipe Garrido por no darle más voz al feminicida, ha tenido un fuerte impacto en los jóvenes lectores. La autora muestra que en la UAM Azcapotzalco, donde estudió su hermana, se realiza un mural en su honor. La casa donde vivía y falleció Liliana Rivera Garza ya también cuenta con una placa en su honor realizada por fans del libro. Es una buena noticia ver el impacto en tiempo real que ha tenido este libro, que se ha posicionado como lectura obligada en esta nueva era del feminismo.