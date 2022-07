"El hámster del presidente", una obra política para niños

La obra "El hámster del presidente", inspirada en el cuento infantil homónimo de Juan Villoro, es descrita por su autor como una pieza para demócratas de cinco años. El proyecto surge cuando Once Once Producciones, empresa dedicada al teatro para jóvenes, invita al dramaturgo Saúl Enríquez a escribir la adaptación. “La historia se lee en diez minutos, por lo que el reto de convertirla en una pieza de hora y media fue mayor”, cuenta Enríquez, quien no es la primera vez que colabora con Once Once: con Corazón gordito ganaron el Premio del público a la experiencia teatral del año en los Metro 2021 y el Premio de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro a la mejor obra para jóvenes audiencias. “Trabajamos muy a gusto junto a Jimena Saltiel, la comandanta en jefe de la productora”, afirma.

La historia que escribió Villoro es la del presidente de un país donde los dulces son uno de los bienes más preciados. La prenda principal que viste el mandatario es un largo abrigo con 117 bolsillos, uno de los cuales es la casa de su secretario particular, Genaro III, el hámster que le da masaje en la cabeza para que esté relajado al momento de tomar decisiones. “Por el puesto que ocupa, el presidente se estresa y el hámster empieza a enloquecer y escapa. En realidad, el hámster, un personaje entrañable, representa lo vulnerable de la sociedad, aquello que no puede defenderse”.

Entonces, entra en escena Ruy, un niño que sabe que el hámster está en crisis y hace todo para recuperarlo, señala Enríquez, que también ha colaborado con el Royal Court Theatre y LARK en New York. Para que la brevedad de la historia no fuera una dificultad en la adaptación, el dramaturgo involucra a una familia que toma acciones después de que el presidente prohíbe los dulces en el país. “La familia se empieza a organizar para que esto se controle con la ayuda del hámster. Por decirlo de alguna forma, es una aventura graciosa, divertida, que dirige Paula Zelaya Cervantes, quien, para mí, es una de las mejores directoras de México”.

La idea de Zelaya fue que la familia cuente la historia. Sobre el montaje, Enríquez dice que la escenografía estuvo a cargo de Sergio Villegas. “Es espléndida. Todo sucede en una casa que, ante los ojos del público y con mucha creatividad, se convierte en salón presidencial, búnker, comedor o set. Es un espectáculo vistoso, bien actuado y la trama es contada a lo grande”.

Los actores son Amanda Farah, Hamlet Ramírez, Salomón Saldaña e Isabella Vázquez y “parecen no cuatro personajes, sino 20 para articular una obra con sustancia”. Bajo lo entretenido de la pieza hay una reflexión sobre cómo ciertos ideales, el respeto o la credibilidad, por ejemplo, se forjan en la familia. “Si eso está bien conformado, vamos a tener mejores ciudadanos y, desde luego, un país diferente. Lo define a la perfección el eslogan de Once Once: `Teatro que nutre´. No se trata sólo de algo divertido, cuando escribo intento que el espectador se cuestione ciertas cosas. Las obras no deben ser aleccionadoras, aunque su público sea infantil”.

Cuando el círculo se cierra —complementa el dramaturgo— se concluye que maltratar a los hámster es malo y las preguntas surgen. ¿Cómo debe ser tratado un hámster? ¿Qué representa lo más débil? ¿Cuál debe ser la reacción de las familias, los amigos y las personas cercanas?

“Los niños salen contentos y los papás tienen la oportunidad de hablar con sus hijos de política y el papel de los ciudadanos. Yo creo que no sólo es cumplir las reglas, sino tener una postura activa”.

Sobre el estreno, el 1º de julio, Enríquez señala que Villoro asistió a la función y se mostró sorprendido porque en la adaptación se respetó la esencia del cuento.

La edad mínima recomendable para ver El hámster del presidente es de cuatro años. Las funciones son el sábado y domingo, a las 13:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn) hasta el 11 de septiembre. La entrada cuesta $185 pesos.

