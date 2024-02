Aunque la angustia por la falta de agua en la Ciudad de México se hace más palpable, parece que aún no nos cae el 20, ¿será que las lluvias del frente frío nos hagan el milagro? Mientras tanto, lo que sí hizo que tuviéramos el Jesús en la boca fue el inesperado giro que tomó la relación de Peso Pluma y Nicky Nicole, aunque el look androide de Zendaya también dejó a muchos boquiabiertos, aunque no tanto como el sismo del sábado… En fin, a continuación los memes de la semana de las noticias más virales

El favor de Tláloc

El Sistema Cutzamala, que provee el 40% del agua de la Ciudad de México está en uno de sus niveles más bajos, sólo llena el 39% de su total (cifra hasta el 6 de febrero). El pronóstico de un año de sequía enciende las alarmas, pues sería un obstáculo para que el Cutzamala alcance niveles óptimos. La probabilidad de que el agua se acabe se ha hecho un escenario más palpable entre los capitalinos. Por esa razón, la lluvia que despertó a la Ciudad este sábado fue bienvenida, agradecida y considerada como un acto de piedad de Tláloc.

El sismo, un precio a pagar

Era muy bueno para ser verdad para los chilangos. El favor de la lluvia tenía un costo: un sismo. Para fortuna, el movimiento telúrico fue equivalente al chipi chipi que mandó el Dios de la lluvia, así que sólo fue un sustituto.

El sismo fue de magnitud 5.0 y Guerrero fue su epicentro.

Se quitó un Peso (Pluma) de encima

En Las Vegas fue captado el cantante mexicano Peso Pluma agarrado de la mano con otra mujer que no era Nicki Nicole, su pareja. El video fue grabado infraganti y se viralizó en redes sociales.

“El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante argentina, poco después de que se diera a conocer la infidelidad del mexicano.

El robot de Zendaya

La actriz Zendaya rescató una de las piezas más emblemáticas de la historia de la moda: un traje de robot diseñado por Thierry Mugler en 1995; lo vistió para el estreno de la película Dune 2, en Londres, Inglaterra.

Aunque el atuendo hizo suspirar a muchos fans de la moda, la realidad es que el impedimento para caminar con naturalidad y la dificultad para mover sus extremidades le valieron muchos memes a la actriz.

