El exFonca incumple pagos de octubre

Desde el 31 de octubre, el escritor David Miklos denunció en Twitter que el estímulo del Sistema Nacional de Creadores del Arte no fue depositado en el lapso correspondiente al mes. A última hora de ese día, el novelista confirmó que el recurso no había caído hasta el momento y, en otro tuit, precisó que “la dispersión no caerá sino a partir del día 3”. Aquí es donde el lenguaje se vuelve engañoso porque ese “a partir” se convierte, como ha pasado en el último año, en un lapso indefinido para los beneficiarios. ¿Hasta cuándo seguirán sucediendo estos retrasos que tienen toda la pinta de ser los últimos golpes antes de terminar de precarizar la cultura?

AMLO y sus arranques contra Villorovsky

En medio de los comentarios agresivos que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en cadena nacional durante la mañanera contra el escritor y periodista Juan Villoro, el mandatario se las dio de gran conocedor de su carrera literaria y aseguró que Villoro es uno de los más importantes conocedores de la literatura rusa y de los escritores rusos. Incluso dijo: ”tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos”; sin embargo todo esto es impreciso. Villoro conoce de literatura rusa pero lo suyo lo suyo, porque incluso ha hecho traducciones, es la literatura alemana. Vaya oso del mandatario o vaya error de quien se acomide a asesorarlo.

Matos Moctezuma y el silencio del tlatoani

A pesar de ser uno de los exponentes más reconocidos de la historia del México prehispánico, de ganar el Premio Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales y convertirse en figura clave de la antropología mexicana, Eduardo Matos Moctezuma solamente ha recibido un prolongado silencio desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador no se ha pronunciado al respecto, ante lo cual cabe preguntarse cuál es el motivo del silencio, ¿será porque el premio proviene de españoles? ¿Será la crítica que hizo Matos Moctezuma a la manipulación de la historia por parte del Jefe del Ejecutivo? ¿Será que se le volvió a olvidar?