El eterno retorno del SACPC

Los retrasos del SACPC, mejor conocido como exFONCA, ahora los están padeciendo en la categoría de Creadores Escénicos B. El pago que les correspondía en diciembre llegó hasta el pasado 6 de enero (como regalo de Reyes Magos, suponemos); el de enero por poco y no llega y lo vieron aterrizado en sus cuentas hasta el día 24. Justo esa incertidumbre es inadmisible porque para que los creadores aplicaran, sus proyectos debían obedecer a una planeación: tomar clases, talleres, ofrecer actividades, montar una obra y demás requisitos. Actividades que resulta imposible hacer cuando se depende de un dinero poco seguro. Hay que supeditar, claro, el avance del proyecto (y el pago de los gastos diarios de los creadores) al momento en que la burocracia del SACPC se acuerde de que tiene un compromiso con los artistas. El problema no es sólo la incertidumbre respecto a los pagos, sino que la institución cerró todo diálogo con los creadores y no responde ni correos ni teléfonos. La falta de certezas y de estructura es una historia vieja que se repite mes con mes. Que el hecho de ignorar a los creadores no sea algo nuevo, no le quita lo inadmisible.

Lee también: Conmemoran legado de Ruy Pérez Tamayo a un año de su muerte

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc