El deporte favorito del Presidente llega al Canal Once

Hace unos días Canal Once anunció que transmitirá los partidos de Liga Mexicana de Beisbol (LMB) a partir de la temporada 2021, que arranca este jueves 20 de mayo. De modo que verán dos partidos los sábados y domingos, además de la postemporada y la Serie del Rey. En redes sociales los aficionados celebraron la noticia porque finalmente los encuentros llegan a la televisión nacional. El director de la televisora pública aseguró que la medida “fortalece” al canal y “servirá para dar a conocer a las familias mexicanas lo importante que es el deporte”, para que los ciudadanos busquen en las disciplinas físicas “una manera de canalizar” sus emociones, y “mantener a las personas lejos de los males que aquejan a la sociedad. Vaya, qué proactivas, qué ingeniosas andan las autoridades del Once. Por cierto, para nadie es un secreto que el Presidente es aficionado a ese deporte y que, de vez en cuando, se da sus “escapadas” para practicarlo. Tampoco es un secreto que ha propuesto inversión en estadios y escuelas. ¡Qué bien! El deporte, sin duda, es importante. Ojalá el Presidente fuera también admirador de la danza, del teatro, de las artes visuales, del muralismo, del performance, del...

Sigue la lluvia de críticas por los 700 años de Tenochtitlan

“Falso fechamiento” y “tontería”, llamaron Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y el historiador Héctor Aguilar Camín, a la ocurrencia del gobierno federal de conmemorar, este 2021, los 700 años de la fundación de la gran Tenochtitlan. Ayer, durante la inauguración de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, la rectora señaló que se festejan los 50 años de Tiempo mexicano, en medio de una polémica conmemoración de 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan “y un falso fechamiento de 700 años de la fundación de la urbe”. Y ahí no pararon las críticas, también Aguilar Camín dijo que la historia es una de las discusiones más interesantes que hay en México, que “tiene que ver no sólo con la tontería que hizo el gobierno actual, inventándose una fundación lunar en Tenochtitlan, sino una discusión mucho más profunda que está más abajo de eso, y que es nada menos y nada más que la pregunta de ¿qué fue la Conquista?, ¿quiénes la hicieron?, ¿de qué se trató la Conquista? y ¿por qué hablamos de Conquista y no de conquistas, porque en eso que llamamos conquista española no hablamos de los indios que ganaron también su autonomía y su independencia y su propia forma como comunidades frente a un imperio que los oprimía?”