El Colegio Nacional elige a la compositora Gabriela Ortiz como su nueva integrante

La compositora mexicana Gabriela Ortiz ha sido elegida como la nueva integrante de El Colegio Nacional. Al elegirla, se reconoce la originalidad y calidad de su obra creativa, así como su trabajo académico y una excepcional trayectoria artística reconocida nacional e internacionalmente, fueron determinantes para su elección. Gabriela Ortiz se convertirá en la octava mujer en formar parte de El Colegio Nacional.

Este lunes, el consejo de El Colegio Nacional eligió Gabriela Ortiz como su próxima integrante; el consejo destacó su extensa trayectoria artística y académica celebrada a nivel nacional e internacional, además de ser pionera en la innovación multidisciplinaria y la incorporación de nuevas tecnologías en obras musicales de distintos formatos.

“El Colegio Nacional se engalana al elegir a la doctora Gabriela Ortiz como su nueva integrante. Ella es una compositora cuya importante obra ha sido interpretada por las orquestas más prestigiadas de muchos países. Esta elección nos indica que existen artistas mexicanas de alto nivel que ameritan ser miembros de El Colegio Nacional” , señaló el presidente en turno, Luis Felipe Rodríguez Jorge.

Lee también: Festival de insectos en Chapultepec, gratis para toda la familia

A través de un comunicado, este lunes, El Colegio Nacional dio a conocer la elección de Ortiz y señaló que la fecha de la ceremonia de ingreso se dará a conocer en las próximas semanas. También señaló que Gabriela Ortiz se convertirá en la octava mujer en formar parte de la institución, después de Beatriz Ramírez de la Fuente (1929-2005), Julia Carabias Lillo, Concepción Company Company, Susana Lizano, Susana López Charretón, Linda Rosa Manzanilla Naim y María Elena Medina-Mora.

El trabajo de la compositora ha sido elogiado por grandes figuras de la música, como Mario Lavista, también miembro de El Colegio Nacional, fallecido en 2021, quien dijo “La música de Gabriela Ortiz, única y escrita con impecable oficio, imaginación, malicia y fino acabado, encuentra sus raíces en dos mundos aparentemente irreconciliables: el del folklor y el de las modernas técnicas occidentales. El resultado es admirable, estoy convencido de que Gabriela Ortiz está escribiendo una de las obras más sólidas y originales del arte musical contemporáneo.”

Por su parte, el aclamado director de orquesta de origen venezolano Gustavo Dudamel afirmó que “Gabriela Ortiz es una de las compositoras más importantes que hay en el mundo. Tiene un talento infinito y para mí es un privilegio tocar su música”.

Gabriela Ortiz es una de las compositoras mexicanas más prolíficas y sobresalientes de su generación por la originalidad, calidad e impacto de su obra artística. Ha sabido transmitir su pasión por la creación musical a nuevas generaciones de jóvenes compositores a través de una intensa y ejemplar trayectoria académica.

Con un repertorio sinfónico de gran factura, es pionera en el ámbito de la innovación multidisciplinaria y la incorporación de nuevas tecnologías en óperas, instalaciones sonoras, obras mixtas y música de cámara. Ha escrito una gran cantidad de obras sinfónicas, tríos, dúos, solos, cuartetos, quintetos, sonetos, entre un vasto catálogo de obras de cámara de los más variados formatos, incluyendo música para cine y piezas que utilizan lo último en tecnología de audio para instalaciones, además de música electroacústica mixta y tres óperas.

Además, la compositora nacida en la Ciudad de México, que es licenciada en Composición por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió con Federico Ibarra, ha colaborado con destacadas orquestas y ensambles de México, Estados Unidos y Europa, al igual que con reconocidos directores y solistas de diversos países.

Lee también: El fotoperiodista ucraniano Max Levin fue asesinado por fuerzas armadas rusas

Gabriela Ortiz ingresó al taller de composición del Conservatorio Nacional de Música de México con Mario Lavista y asistió al taller colectivo de Composición en el CENIDIM, a cargo del doctor Julio Estrada, Daniel Catán, Federico Ibarra y el mismo Mario Lavista. Con el apoyo del British Council, cursó la maestría en la Guildhall School of Music and Drama. Se doctoró en Composición Musical por la City, University of London. Actualmente es profesora en la Facultad de Música de la UNAM.

En 2004, fue distinguida con la John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship y en 2019 participó en The Bellagio Center Residency Program. Ha recibido varios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, el Premio Nacional José Pagés Llergo que otorga el Club de Industriales de México por su actividad y reconocimiento artístico, en 2019.

melc