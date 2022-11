El Cide, un año de ser la piñata de la 4T

Hace justo un año las cosas empeoraron en el Cide cuando las cosas de por sí iban muy mal; hoy la situación ya es de pronóstico reservado. El 14 de noviembre de 2021, Catherine Andrews, entonces secretaria académica de la institución, fue abruptamente destituida por el recién llegado José Antonio Romero Tellaeche; fue su primera acción arbitraria en un momento en que ya se cuestionaba la legitimidad de su presencia; con ello, el entonces director interino atizó una crisis institucional que derivó, una vez que fue ratificado al frente del Cide, en un paro estudiantil, marchas de protesta y denuncias de todo tipo, entre ellas, quizá la más grave, la de su falta de integridad académica por haber incurrido en plagio intelectual, lo cual lo volvió inviable para encabezar el Cide; sin embargo ahí sigue, gracias a que cuenta con el respaldo de la dirección del Conacyt. ¿En qué vamos? En que el Cide está sumido en una crisis económica, administrativa, laboral, académica y existencial. Hoy por hoy no hay secretario académico, lo cual no permite que funcionen las comisiones que evalúan a los docentes, muchos de éstos viven en una incertidumbre laboral que ya se ha convertido en económica. El Cide no tiene recursos para proyectos ni incluso para rubros de su gasto corriente. El futuro de esta opción de excelencia académica en el país ha sido comprometido, mientras que al frente de la nave está sentado un hombre al que no respetan ni los alumnos de primer ingreso. La resistencia de la comunidad del Cide ya es heroica.

El incumplimiento de los teatros chilangos

La situación no está nada fácil en los teatros chilangos, ya que desde abril recintos como el Sergio Magaña, Benito Juárez, Foro A poco no y Teatro de la Ciudad no han entregado recursos de las funciones que se hicieron en abril. No sería raro que esto se alargue y que ciertos artistas, programados por la convocatoria del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, cumplan el año sin ver el pago de su trabajo. El problema, nos cuentan, es que en el Sistema se enfocaron mucho más en el Cervantino y a las producciones involucradas ahí ya les pagaron desde hace rato, sin un solo candado burocrático, algo que no sucede con los artistas independientes. También nos dicen que hay compañías que no poseen una copia de su contrato porque Ángel Ancona, director del Sistema, se fue a Guanajuato sin firmar los convenios. Y hasta hoy siguen sin noticias de los papeles ni de las fechas de pago. (Escríbanos a [email protected]).