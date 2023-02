El Centro SCOP seguirá esperando atención

Tras el terremoto de 2017 y tras cinco años de abandono, el Centro SCOP —edificio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) que posee más de 6 mil metros cuadrados en murales— se convertirá en un parque cultural al aire libre que inaugurará en junio de 2024, eso porque nos cuentan que las autoridades reconocen tener prisa. La prisa no es porque este inmueble pende de un hilo debido al daño estructural, sino porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere inaugurar antes de que acabe su sexenio.

Lee también: Jolette reacciona a queja de Yuridia sobre "Ventaneando"

Esta urgencia, aunque no por las razones correctas, podría beneficiar al inmueble; sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si las corretizas podrían poner en juego la calidad del proyecto. Para comenzar, el proyecto fue anunciado en conferencia de prensa por el grupo de vecinos que conforman la asociación civil “En defensa del Centro Scop”, y no por las autoridades. En ese encuentro con los medios, los vecinos reconocieron no saber qué despacho de arquitectos o ingenieros están detrás del anteproyecto que les presentaron autoridades de la Secretaría de Cultura y de la SICT. Cuando se les preguntó quién había sido el autor de las maquetas, dijeron que sabían que al menos una de estas fue realizada por “estudiantes de arquitectura adscritos al INBAL”.

Lee también: Así deslumbra Romina Poza, hija de Jorge Poza y Mayrín Villanueva

Los vecinos preguntaron a las autoridades por qué no concursar la rehabilitación y construcción del espacio, los funcionarios les respondieron que no hay tiempo y que ellos evaluarán a qué empresa se le adjudicará. Al grupo también les preocupa que el anteproyecto contemple estacionamiento subterráneo, por el precedente de los daños estructurales que tuvieron dos edificios del conjunto. Claro, la espera para que atendieran este espacio fue larga y es verdad que es un asunto prioritario, ojalá que la urgencia de la agenda presidencial no decepcione al grupo de vecinos que ya celebran el haber logrado la atención de las autoridades.