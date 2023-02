El Centro SCOP, a la espera del siguiente terremoto

El tiempo sigue corriendo y del Centro SCOP no se sabe nada. Fue en noviembre cuando el Presidente nombró a Jorge Nuño Lara como secretario de Infraestructura, Comunicación y Transporte. “Va a hacerse cargo de la reconstrucción del Centro SCOP”, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Han pasado tres meses y no sólo no hay novedad sobre qué hará la SICT. Hemos intentado conversar con el secretario o el encargado del Centro SCOP para conocer las acciones que esperamos ya están realizando, pero tampoco hemos tenido éxito tras insistir por más de un mes. En fin, esperemos que esta dependencia se ponga las pilas porque, quizás está de más recordarlo, la estructura, dañada por los terremotos de 1985 y 2017, pende de un hilo y el sexenio está por comenzar su recta final: el 2024 ya sólo es casi para la entrega y recepción.

En Chichén Itzá no paran los incidentes

Ya hemos informado de las diferentes problemáticas que ocurren con frecuencia en Chichén Itzá, que van de las manifestaciones de los vendedores que reclaman el despido del director de la zona arqueológica, hasta turistas nacionales y extranjeros que suben a las pirámides para tomarse una foto. En medio de todos los conflictos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) intenta poner orden, sin embargo parece que la situación de pronto rebasa a las autoridades. Tal fue el caso del sábado pasado, cuando un turista de origen polaco se subió a las escalinatas del Castillo de Kukulcán y, para sorpresa de muchos, fue golpeado con un palo por otros turistas. ¿Y la guardia nacional, apá? Pues nada, que cuando se le necesita en serio, ni sus luces, según los videos que circularon. Por fortuna, el asunto terminó en un golpe y no en el linchamiento de un turista polaco ofrendado a Kukulcán. Escribanos a [email protected]