El arte político de AL llega a salas del MUAC

Hoy se inaugura en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) la muestra Giro gráfico: como en el muro la hiedra, que exhibe más de 400 trabajos de arte político latinoamericano, recopilados por el grupo de investigadores Red Conceptualismos del Sur (RedCSur).

La muestra no es una retrospectiva sobre la gráfica callejera como medio de protesta, pues los investigadores, quienes hicieron la curaduría de forma colectiva, se dieron cuenta que no es posible establecer una cronología lineal, sino que los movimientos sociales y los medios de expresión (bordado, pancartas, el cuerpo como móvil, etc.) se enredan entre los países latinoamericanos —rozando con Estados Unidos por el tema de la migración— como si se tratara de una hiedra en un muro.

“Es una muestra sobre gráfica del presente, partiendo de 2022. No es una muestra exhaustiva de toda la gráfica de latinoamérica, sino son algunos casos y visualidades que ofrecen una mirada amplia. Cada investigador aborda sus territorios, luego en asambleas se va organizando la exposición”, dice Guillermina Mongan, investigadora argentina y miembro de los coordinadores RedCSur.



De Restauradoras con Glitter en colaboración con Queso Rayones, Con nosotras no se juega, 2019. Foto: Muac

Al ser una muestra no lineal, el grupo de investigadores definió una serie de núcleos para acomodar la muestra: “Gráficas intempestivas”, sobre la insistencia temporal de ciertas gráficas; “Arseñal”, sobre el arsenal de señales para tomar las calles; “Cuerpos gráficos”, el cuerpo como portador de la acción gráfica; “La demora”, denuncia no inmediata, donde entraría el acto de bordar mensajes de protesta; “Persistencias de la memoria”, invocación de víctimas; y “En secreto”, que aborda la gráfica hecha en clandestinidad por entornos hostiles;

Además de “Pasafronteras”, sobre la migración; “Territorios insumisos”, modos de resistencia en el espacio y comunidades, y “Contracartografías”, que plantea cartografías colectivas de mapeo colectivo. Y hay dos núcleos sobre casos específicos: Ayotzinapa, con gráficas de protesta por la desaparición de los 43 estudiantes, y Nicaragua, que va de “la revolución sandinista a la represión actual”.

“Las obras aquí hacen hincapié a lo colectivo y cómo se cruzan los movimientos”.



Somos esenciales, 2022, de la Cooperativa Gráfica La Voz de la Mujer. Foto: Muac

Llevar la gráfica de protesta a los museos, pues esta muestra ya se presentó en el Museo Reina Sofía (Madrid), sería como ir en contra de la naturaleza de este medio de expresión, dice Mongan, quien agrega que buscan que el arte político no esté enfrascada en un cubo blanco con distintas activaciones y actividades. Hoy, tras el conversatorio de inauguración, hasta las 15 hrs. se podrán llevar playeras para que sean intervenidas por la colectiva Serigrafistas Queer.

Para mostrar la polifonía de la gráfica callejera y de la muestra se puede escuchar un podcast: https://www.museoreinasofia.es/multimedia/accion-grafica-revueltas-antif....

La exposición estará hasta el 28 de mayo de 2023.