Edy Smol visita la Secretaría de Cultura

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece junto a Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, director general de la tienda Saks Fifth Avenue México y conductor del programa Cuídate de la cámara. Frausto acompañó la imagen con el mensaje: “Gracias @EdySmol por el compromiso amoroso con las culturas de México, a seguir creando...” Sin embargo, el mensaje fue tan confuso que nos preguntamos a qué fue Smol con la Secretaria, sobre qué temas platicaron y cuánto tiempo duró la reunión. Ojalá en la Secretaría de Cultura hubiera un poco de claridad sobre el tipo de reuniones que mantiene, pero no sólo eso, también nos preguntamos por qué se recibió al conductor de un programa de moda mientras que no han recibido a trabajadores de la dependencia que solicitan reunión desde hace meses.



Las crisis de Notimex opacan sus proyectos culturales

Están tan ocupados con sus rencillas y enfrentamientos, y tan enredados en sus crisis laborales e informativas de las que nomás no salen, que los nuevos proyectos culturales de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, han pasado inadvertidos. Resulta que desde el pasado 8 de junio la Agencia lanzó su nuevo proyecto cultural denominado Litoral, un suplemento cultural en Internet que busca proponer y contribuir cada semana a la difusión de ideas, propuestas e información contextualizada de las artes y la cultura; sin embargo, este nuevo proyecto a cargo de Rodolfo Maldonado López —quien labora en Notimex desde hace varios años— ha pasado con más pena que gloria el primer mes de vida. Ojalá que se enfoquen en su función informativa y le den un buen impulso a este proyecto al que le deseamos buena suerte, igual que se la deseamos al nuevo subdirector de cultura, Víctor Roura, que el pasado miércoles fue presentado al equipo y que se integrará a Notimex el próximo lunes.