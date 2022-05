Dorian López, el fotógrafo que enaltece la belleza de la piel morena

Dorian Ulises López Macías (Aguascalientes, 1980) renunció a una sólida carrera en el sector editorial como diseñador gráfico para explorar el hobby que le inculcó su padre desde la infancia: la fotografía. Su pasatiempo no sólo lo convirtió en freelancer de la fotografía de la moda a nivel internacional, sino que también sacó a relucir su faceta artística, pues fundó el proyecto Mexicano, que lo ha llevado a exponer en la Bienal del Whitney en 2017, junto al artista Rafa Esparza. Actualmente exhibe en la galería LaPau, en Los Ángeles.

Mexicano consiste en un archivo vivo de millones de retratos de mexicanos con el que busca reivindicar la belleza de la piel morena. Desde hace más de una década, López Macías ha andado con su cámara por las calles de la Ciudad de México y el resto del país para capturar los rostros que más le conmueven.

“Hay mucho dolor, muchos traumas, es un país completamente herido con una autoestima súper baja (...) En Mexicano sí hay un foco muy puesto en la belleza, pero es una belleza que surge de algo muy triste, algo muy doloroso”, dice el fotógrafo a EL UNIVERSAL sobre el peso del racismo y clasismo en México.

Leer también: ¡Aztecas en Corea! Exposición prehispánica agota entradas en un día

Las fotos se encuentran en 20 discos duros con capacidad de almacenamiento de cuatro teras. Sin embargo, en 2016 el fotógrafo encontró en Instagram, pese a su resistencia inicial, un espacio de exposición funcional para sus imágenes. A la hora de crear el perfil en la red social fue cuando finalmente bautizó el proyecto como Mexicano, usuario que para su fortuna estaba disponible si se le agregaba la terminación “mx” (@mexicanomx).

“Sabía que el nombre iba también a causar efectos y sí pasó, había gente que me escribió ‘vas a hacer que todo mundo crea que somos horribles’, ‘yo no soy moreno y soy mexicano’”, explica. El recibimiento a su trabajo confirmó el punto de López Macías: es necesario reflexionar sobre la percepción de la belleza mestiza.

“Se llama Mexicano por varios frentes, por un lado es hablar del mexicano mestizo y de la piel morena, hablar de lo que el mexicano no quiere ver, no quiere valorar, de temas que el mexicano no se ha dado cuenta que no ha querido discutir, que no ha querido enmendar. Por otro lado estaba yo y mi visión sobre lo que es ser un mexicano”.

"(Los latinos en EU) han vivido con el ser moreno como una sentencia que determina que no pertenecen al país, entonces ver fotos que los dignifican, que hablan de su belleza, hizo que respondieran con más contundencia”

Sin embargo, Dorian también tuvo que recorrer su propio camino de aceptación, en este caso sobre su rol como fotógrafo. Originario de Aguascalientes e hijo de un coleccionista de “chácharas” empedernido como lo es su padre, López Macías tuvo su primer acercamiento a la fotografía a los 11 años, cuando su papá le obsequió una de las cámaras que coleccionaba. Pese a estar siempre inspirado por el “lenguaje visual”, como el cine (uno de sus grandes maestros), él no se atrevió a formarse como fotógrafo, pues en un pueblo pequeño a lo más que aspiraba era a ser fotógrafo de bodas. Entonces, Dorian optó por el diseño gráfico (otra de sus pasiones), carrera que ejerció en revistas de la Ciudad de México luego de un fallido intento de hacer una vida en Canadá. Pero la cámara nunca lo abandonó. Al trabajar en revistas de moda se fue orillando a la producción de imágenes hasta que, sin buscarlo, fue contratado para realizar una campaña de moda.

Después de armarse de valor, López Macías renunció a su salario seguro y decidió lanzarse como fotógrafo freelancer. A la par siguió desarrollando Mexicano. “Al principio no me la creía, incluso cuando ya estaba haciendo fotos de moda. Después de un tiempo dije ‘ya me gané mi título de fotógrafo’, ahora ya lo digo sin empacho”.

“Déjame retratarte”

Para Dorian Ulises López Macías en realidad hay tres fases sobre Mexicano. Considera que el nacimiento del proyecto fue cuando pidió por primera vez tomar una foto a una persona por su rostro bello, entre 2009 y 2010.

“Me acuerdo del momento en el que por primera vez le pedí a alguien ‘déjame retratarte’. Fue en un viaje que hice a Querétaro en el que vi a unos chicos en un jardín y todos me parecían muy bellos. Yo tenía muchas ganas de retratarlos y pues me acerqué y dije ‘te puedo retratar’ y se volvió una fiesta de fotos”, cuenta López Macías sobre lo que él determina como el inicio oficial del proyecto.

Sin embargo, en sus años como diseñador gráfico en revistas ya realizaba fotos de rostros mexicanos, aunque no de manera consciente, sino que sólo tomaba fotos de lo que más le gustaba, pero entonces sentía “pudor” por mostrar sus imágenes.

“Me daba pudor, no sabía cómo lo iban a responder. Me daba miedo que el odio del mexicano fuera a salir y que fueran a escupir odio a mis fotos. Que sí pasó, pero para mi sorpresa también hubo apoyo”, recuerda el fotógrafo, quien presentó por primera vez a sus amigos más cercanos su trabajo y lo alentaron a continuar.

Recientemente, Dorian descubrió en una caja que guardaba en la casa de la infancia unas fotos que realizó de niño, lo que confirma que ya tenía inquietud por retratar la belleza mexicana.

“Ya había ese ojo espiando el rostro mexicano. (...) Yo decía que retrataba una ‘cosa mexicana’ que expone algo que se quiere ver, que no se quiere aceptar como belleza”, detalla el fotógrafo sobre sus primeras nociones.

Ahora, este mexicano recorre el país por su propia cuenta para hacer más fotografías de la belleza nacional: “Yo me obsesioné con México y con recorrer todo el país y me encanta hacer Mexicano solo, porque es un viaje conmigo y con la cámara, siempre digo que la cámara es mi novia”.

Con el tiempo, López Macías ha notado el impacto que ha tenido su trabajo, aunque reconoce que ha sido muy sutil: “No creo para nada que la percepción de la belleza haya cambiado completamente; sí que hay cabezas que empezaron a reflexionar sobre la piel morena... pero falta mucho por hacer”.

Y es que durante sus recorridos aún encuentra a gente que teme tomarse una foto porque se considera fea, o las personas que los acompañan son los primeros en cuestionar para qué quiere la foto de un moreno. López Macías procede a explicar que con estas fotos busca reivindicar la identidad mexicana. “En el momento en que hago la foto yo veo que reflexionan, que se ven y caen en cuenta sobre su belleza”, agrega.

Leer también: En Ceniza roja: una mujer que rompe con el mundo

¿Y qué dice el mundo?

Un trabajo tan local como el de Dorian Ulises López Macías ha tenido respuestas variadas en el mundo. Explica que cuando se acercó a editores europeos para presentar su proyecto, le quedó claro que no era comprendido, pues solamente veían fotografías de gente caminando por la calle. “Yo pensaba que en Europa les iba a hacer sentido y no, me di cuenta que ellos tienen sus broncas”, señala.

Pero Mexicano fue recibido con los brazos abiertos es Estados Unidos, en especial en Los Ángeles, por la comunidad latina que reside allí.

“Han vivido con el ser moreno como una sentencia que determina que no pertenece al país, entonces ver fotos que los dignifican, que hablan de su belleza, hizo que respondieran con más contundencia”, explica.

Es en la galería angelina LaPau donde López Macías exhibe Hasta que te conocí, instalación que incluye un video con una gran cantidad de fotos de Mexicano, que le tomó un año de selección por lo extenso de su archivo. El video está acompañado de una lista de reproducción.

“Me sorprendió la cantidad de gente que asistió (a la galería) y su reacción, algunos hasta lloraron. Sin darme cuenta, empecé a hacer un trabajo que tocaba muchos corazones en Estados Unidos”, cuenta Dorian sobre la recepción de su exhibición que, por su gran éxito, extendió la fecha de clausura del 19 de abril al 7 de mayo.

Dorian también ha identificado que su trabajo causa conversación en Latinoamérica, donde se vive una situación similar por el racismo, así lo observa en los comentarios que recibe.

"Me obsesioné con México y con recorrer todo el país y me encanta hacer Mexicano solo, es un viaje conmigo y con la cámara, siempre digo que la cámara es mi novia”

Dorian Ulises López Macías

Fotógrafo mexicano

“Sobrevivo de la moda”

López Macías explica que no lucra con Mexicano y que no es su intención. Prefiere continuar “sobreviviendo” como fotógrafo freelancer de moda, el cual también le ha valido reconocimiento internacional, como ser elegido por Anna Wintour, directora creativa de Condé Nast y editora en jefe de Vogue, por el estilo de sus fotografías, donde ya mezcla su visión de Mexicano.

“De alguna forma lo que yo estaba haciendo en la calle atacaba lo que yo estaba haciendo en la moda. Llegó un momento en donde los uní”, cuenta.

Ahora, el creador organiza su participación en State of fashion 2022. Ways of caring, una exhibición de fotografía de moda en Arnhem, Países Bajos.

TRAYECTORIA

Dorian Ulises López Macías

Ha publicado en revistas de moda prestigiosas a nivel internacional como Vogue, Purple y i-D.

En 2017 exhibió en la Bienal del Whitney, en Nueva York, en colaboración con el artista estadounidense Rafa Esparza.

Estudió diseño gráfico, pero su vocación es la fotografía,

Sólo ha expuesto una vez en México, en su natal Aguascalientes, en el CIDE Región Centro.

Participa en la exposición “Disonancia mexicana”, del Franz Mayer.

En junio formará parte de la muestra “State of fashion 2022. Ways of caring”, en los Países Bajos.