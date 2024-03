Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El turismo desaira el encanto de Dolores Hidalgo. Los hoteleros hacen malabares para pagar los sueldos ante la escasa ocupación; la producción y venta de cerámica se desplomó; los museos municipales registran de 3 mil a 4 mil entradas por mes; en los restaurantes es poca la clientela y hasta en los puestos semifijos de alimentos bajaron las ventas.

En este Pueblo Mágico los visitantes llegan de día, dan vueltas por el jardín, comen las famosas nieves de la plaza, se toman “selfies” en la estatua de Miguel Hidalgo, en el atrio de la Parroquia y junto a la Campana de Dolores que está en el suelo, y se van antes de que oscurezca.

Comerciantes, prestadores de servicios y el Gobierno Municipal advierten diversos factores que alejan a los turistas o recortan su estancia, uno de ellos es la percepción de inseguridad del estado de Guanajuato; otro, la falta de coordinación y de internacionalización del gremio y la necesidad constante de eventos artísticos.

Lee también: La argentina Magalí Etchebarne gana el VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

En un recorrido sabatino de tarde y noche por la Cuna de la Independencia Nacional, EL UNIVERSAL observó turistas dispersos en el primer cuadro de la ciudad y en la Calle Ancha, donde predominan los locales de cerámica y talavera, así como hoteles y restaurantes vacíos, algunos sin un solo cliente.

Ese día, 2 de marzo, una mujer y un estudiante de la Universidad de Guanajuato fueron asesinados a balazos en la colonia Mariano Balleza; el hecho generó el movimiento de patrullas, la presencia de policías en rondines en el Centro y la ubicación de una unidad policial frente a la parroquia.

“¡Estamos de la fregada por la inseguridad que se vive!”, dijo Ismael Lima, escultor, pintor y comerciante de un local de artesanías que está por cerrar en la avenida José Alfredo Jiménez, después de 24 años, porque es imposible sostenerlo con ventas inferiores al 20% con relación a las que se tenían.

“Como artistas, me dedico más a promocionar lo bueno que lo malo, pero eso no quita la realidad, una realidad que no reconoce la autoridad. Este lugar que yo pienso que sí es muy mágico, por la desaparición de personas que nunca dan con ellas, o sea, es grave el fenómeno”. En su caso perdió a su hermano, un mando policial asesinado a balazos después que había logrado sobrevivir a cuatro ataques.

Se deterioró la economía de los artesanos de talavera y cerámica, en los talleres familiares están trabajando muy por debajo de su capacidad, incluso en la temporada alta de diciembre pasado estuvieron trabajando al 50%. Las fábricas estaban activas tres días por semana, aseveró.

Lee también: Entre violencia y sin recursos, proliferan Pueblos Mágicos

El también escultor dijo que la inseguridad y violencia tienen que con la crisis en la venta de productos que dan identidad a esta ciudad, es evidente en el cierre de locales de ceramistas, aunque esa situación contrasta con el discurso oficial en el que se afirma que aumentó la derrama económica por el turismo, cuando ese dinero se queda concentrado en pocas manos.

El artista, también dueño de una galería y de un gimnasio de la colonia Hidalgo destinado a los “chavos” para rescatarlos o evitar que caigan en la delincuencia, comenzó a plasmar el arte en la decoración de un restaurante de León y ha sido convocado por un empresario de Estados Unidos, pero lo piensa porque “amo mucho a mi pueblo, amo mucho la gente por lo poco o mucho que me dio y entonces con este agradecimiento quiero rescatar a los chavos”.

María Guadalupe, fabricante de talavera desde hace más de 15 años y dueña de un local, comentó que las ventas son bajas desde hace dos años, pero están peor desde diciembre, por lo que tuvo que recortar los días de trabajo. “La mayoría de los talleres han descansado a los trabajadores por días porque no tienen para pagarles, pero no se les despide”.

Las bodegas y locales están llenos de mercancía, primero porque poca gente llega a la ciudad, y parte de ella no quiere pagar el valor de la pieza artesanal, porque en otros lados encuentran cerámica china muy barata. “Las personas no valoran el trabajo”.

“Es tanto el temor” por gente que habla por teléfono para extorsionar o por timadores, que se ha perdido la confianza, “y eso algo tiene que ver en el comportamiento de las ventas.

En el Jardín de Hidalgo, tras su puesto de tamales y atole, con las ollas que contienen más del 80% de los tamales que preparó para la venta del día, Florentina Martínez, de 72 años, se alista para volver a su casa. “Yo no sé qué está pasando”, lamenta.

La vendedora de alimentos desde hace 40 años en un negocio familiar en el que la apoya su hija Nancy Torres y su yerno Marco Antonio, se quejó de que desde hace más de dos meses batalla mucho por la falta de clientela. Empieza a trabajar a las 12:00.

“La situación está triste, invertimos y nos regresamos con los tamales, que ya no sirven, y así como yo, se regresan otros comerciantes”, dice con la mirada puesta en un puesto de buñuelos enmielados y de elotes que está a su lado.

En las fechas cuando hay fiestas, como el día del Grito en septiembre, y el festival de José Alfredo Jiménez en noviembre, le va bien porque la gente busca los tamales tradicionales, el atole de chocolate y de nuez. Dijo que espera en Dios que en Semana Santa se mejore la situación.

“Muy pueblo mágico, pero no hay eventos, se deben hacer para jalar turismo, pero no hay nada; aquí las familias viven de sus negocios”.

En el mismo jardín, la señora Alejandra Medina menciona que en su negocio de nieves artesanales y en los puestos vecinos, se han sostenido, aunque en los primeros dos meses de este año no fueron tan buenas las ventas.

“NOS ESTAMOS QUEDANDO EN LA QUIEBRA”

La presidenta de la Asociación de Hoteles, Martha Patricia Vázquez González, señaló que es necesaria una estrategia que atraiga turismo de pernocta todo el año, que aproveche la gran riqueza cultural, histórica y arquitectónica de la Cuna de la Independencia Nacional y tierra de José Alfredo Jiménez. Ahora son visitantes que duran tres horas en promedio en la ciudad.

La lideresa señaló que “es tremendamente difícil tener un hotel en Dolores Hidalgo” después de la pandemia, debido a que el gremio no se ha podido recuperar. Hoteles que estaban por abrir no lo hicieron, y en gremio la ocupación es de un 20% o 30%.

“Nos estamos prácticamente quedando en la quiebra los prestadores de servicios de los hoteles; nos salvan muy pocos viajeros y las fiestas particulares como bodas. Otro sector afectado son los restaurantes; sí han abierto algunos en el Centro, pero duran muy poco y los cierran, porque no hay gente que se quede a comer, nomás pasa”, dijo.

En diciembre pasado fue muy baja la ocupación, y así prevalece hasta la fecha con un 20 por ciento de ocupación. La Semana Santa de 2022 fue baja en pernocta y esta pinta igual. En Dolores Hidalgo se tiene una oferta de 38 ó 40 hoteles, con una capacidad aproximada de 900 a mil habitaciones.

Dijo que hay fechas consolidadas en las que repuntan la ocupación, en las vacaciones de verano (en junio), en septiembre y en noviembre, cuando es el festival de José Alfredo, pero se requiere que todos los meses venga gente y se quede.

Vázquez González dijo que se requiere que los empresarios tengan más unión para que mejoren los números de estadía, y que los prestadores de servicios concreten que se puedan vender.

“Estamos como separados, hoteles con restaurantes y eso pues no ayuda, porque llega el turista, se queda un ratito en el jardín y se va porque no hallan otra cosa qué hacer. Y Dolores es muy rico en cultura, artesanías, en sitios de recreación, pero no los tenemos focalizados como tal para llevarlos al turista, sino que se espera que cada turista llegue solo y es muy complicado”.

En el tema de seguridad dijo que han pasado algunas situaciones, sin embargo, en Dolores Hidalgo no se tiene un problema fuerte, de manera que en 2023 no se tuvo una sensación de miedo de algún turista que haya dicho “me robaron, me asaltaron”, pero la imagen que se tiene a nivel nacional por los homicidios registrados en otras regiones de Guanajuato llega a ser tema de preocupación.

“Y así nos ha pasado con los turistas que llegan. Hemos platicado con los demás hoteles en las reuniones de la asociación y es muy constante esa pregunta de: “¿Oiga, y podemos salir en la noche?”, “¿oiga, podemos ir a un bar?”, “venimos a una fiesta, ¿podemos regresar a tal hora al hotel?”, y pues la respuesta es “Sí”. O sea, no tenemos gran problema o índices altos (de delitos), pero la gente viene con cierto miedo a Guanajuato”.

Hay municipios que de verdad tienen un alto índice de violencia. Entonces todos hablan de Guanajuato y piensan que todo Guanajuato está mal y no es así, dijo.

AUMENTA LA DERRAMA ECONÓMICA PERO BAJA LA ESTADÍA

El director municipal de Turismo, Juan Roberto Reyna Irazábal, aseguró que en Dolores Hidalgo aumentó en un 26% la derrama económica de enero a octubre de 2023, con relación al mismo periodo del año anterior, con 589 millones de pesos y un total de 520 mil 931 visitantes, pese a la queja de los hoteleros.

Con base en cifras del Observatorio Turístico de Guanajuato dijo que también se elevó una 12% arriba de ocupación hotelera (con 47,367 cuartos ocupados), con el 30%.

Sin embargo, admitió que ha bajado la estadía promedio; los visitantes se quedan menos tiempo en lugar de dos días, solo uno. “Todo va al alza, lo único que quedaría es la estadía, que no se están quedando”.

En su página web, el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato (OTEG) reflejó que el promedio de ocupación hotelera en Dolores Hidalgo fue en diciembre pasado del 30%, noviembre 32%, octubre 27%, septiembre 45%, agosto 35% y julio 31%.

La cerámica sí ha tenido una baja en sus ventas, y también los hoteleros han tenido una baja por varios factores “uno de ellos, por ejemplo, es que ninguno de los hoteleros está en Expedia”, ninguno está en una plataforma internacional que les permita presentar su oferta, asentó Reyna Irazábal.

“Si tú ahorita buscas Expedia y buscas Dolores Hidalgo no te aparece ningún hotel, esto hace que se vuelvan invisibles ante los ojos del turista. Tenemos derrama y tenemos turistas, pero no se quedan porque para ellos seguimos siendo un turismo de paso, cuando deberíamos ser un turismo ya de pernocta”.

El funcionario sostuvo que el tema de inseguridad no ha impactado el turismo; este Pueblo Mágico ha tenido turismo de los 28 estados del país al mismo tiempo.

En enero se terminó el festival de invierno, en febrero promoción alusiva al amor, en marzo el Festival de Primavera que concuerda con la Semana Santa, en abril la Feria de las Nieves. En mayo no se tienen eventos por las elecciones y en junio se regresa con noches de danzón que han caído muy bien, en julio llegará el festival de comida Otomí, en la fiesta del vino, luego la fiesta de la Independencia.

MUSEOS POR LAS NOCHES

La Dirección de Cultura aplica desde febrero pasado una estrategia para fomentar la afluencia de personas en los museos, mediante recorridos por la tarde- noche con la guía de un experto en turismo, como lo es José Alamilla.

El programa “Noches de Museos” establece visitas guiadas del Museo Bicentenario al Museo Independencia y al final un evento cultural, como fue en la primera edición con la presentación de la Orquesta de Guitarras de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Banda de Viento Matías Juárez que corresponde al proyecto municipal de rescate de las bandas de viento.

El último fin de semana de marzo será la segunda edición, con dos recorridos, uno a las 5:30 de la tarde y 7:30 de la noche.

“En el caso del Museo Bicentenario la importancia del edificio histórico, fue la antigua casa de Mariano Abasolo y aquí se tienen salas de exposición temporal y permanentes con obras pictóricas, escultóricas; en el Museo Independencia es histórico, se hace recorrido por las salas resaltando todo lo tuvo que ver con el inicio del movimiento de Independencia a cargo del Cura Hidalgo”, dijo el director de Cultura y Educación, Raúl Martínez.

El programa contribuirá a que la gente se quede en Dolores. “Esa es justo la apuesta, aunque la estrategia prioritariamente está pensada para los dolorenses, queremos aportar esta actividad para generar pernocta entre los visitantes, es decir, que tengamos una oferta cultural más allá de lo que ya conoce la gente que visita Dolores Hidalgo y que podamos a que la gente decida quedarse y que renga una oferta cultural atractiva”, explicó.

Que en su visita disfrute los atractivos culturales, la tumba de José Alfredo, el Museo Casa Hidalgo y el Museo Casa José Alfredo Jiménez (familia), el Museo Bicentenario, Museo Independencia, el templo del Llanito que se equipara a la capilla del templo de Atotonilco, que es patrimonio de la Humanidad, la comunidad de La Erre, donde Hidalgo llevo a cabo la primera misa, previo al movimiento de Independencia, y en turismo los Viñedos, la talavera y cerámica.