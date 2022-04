Dolores del Río fue la primera mujer en ser jurado de Cannes y contó su experiencia a El Universal

En la décima edición del festival de cine de Cannes, en Francia, la actriz mexicana Dolores del Río fue la primera mujer en ser miembro del jurado en la historia.

La protagonista de “María Candelaria” no sólo ingresó al jurado, sino que fue designada como la vicepresidenta. Durante el festival se codeó con figuras como Jean Cocteau y André Maurois.

Durante el evento, la diva mexicana tenía tanto trabajo que el tiempo ni le alcanzaba para comer, “prácticamente nos “secuestraron” a los jurados”, declaró a EL UNIVERSAL.

Así fue la experiencia de Dolores del Río como la primera mujer en ser jurado de Cannes.

Dos artistas mexicanos irán a Cannes: Lola del Río y “Cantinflas”

15 de febrero de 1957

La primera será jurado de dicho festival, y Mario Moreno acudirá en calidad de espectador, ya que fuera de concurso exhibirán “La Vuelta al Mundo en 80 Días”

Por Francisco Díaz Romero

Corresponsal de France-Presse

PARIS.- Cuatro países latinoamericanos -México, Brasil, Argentina y Costa Rica- han respondido hasta ahora afirmativamente a la invitación hecha por el Comité Organizador del Festival Cinematográfico Internacional que se llevará a cabo en Cannes del 2 al 17 de mayo de este año.

Una personalidad cinematográfica latinoamericana, la gran actriz tan admirada y querida en Francia, Gran Premio de Cannes con “María candelaria”, Dolores del Río, será miembro del jurado que concederá los premios a los mejores films que se presenten, tanto en la categoría de largometraje, como en la de cortometraje, o sea las películas cuya duración no exceda de 35 minutos.

Otro gran artista mexicano, el popularísimo actor cómico Mario Moreno “Cantinflas”, vendrá a Francia a la inauguración del Festival, ya que en la primera jornada se presentará, fuera de concurso, la película Mike Todd, que acaba de casarse con Elizabeth Taylor, película que lleva por título “La Vuelta al Mundo en Ochenta Días”, y en la cual “Cantinflas”, con otras grandes figuras del cine mundial, como Fernandel y David niven, es uno de los que interpretan un papel más importante. según nuestras noticias, “Cantinflas” dió ayer su conformidad para asistir a esa presentación de la película y por lo tanto a la inauguración del Festival.



Foto: Archivo, El Universal

Lola del Río no ha tenido tiempo ni de comer en Cannes

8 de mayo de 1957

Es vicepresidenta del festival cinematográfico que se efectúa

Consideran a la actriz mexicana como “el compendio de todo el continente latinoamericano”. Por otra parte, el festival es señalado como una sesión de melancolía

Por Francisco Díaz Roncero, enviado especial de France Presse

CANNES, Francia, 7 de mayo.- La actividad latinoamericana en el Festival Internacional Cinematográfico de Cannes es muy intensa. Dolores del Río es una personalidad del Séptimo Arte que puede hablar de ello.

“No tengo tiempo siquiera para poder comer, -nos dice-, son tantas las visitas que recibo, entre ellas de personas latinoamericanas, que a veces creo hallarme en mi propio país”.

Dolores del Río es naturalmente la estrella más destacada del cine de lengua española. Su prestigio, desde el primer año que se celebró este Festival (y estamos ya en el décimo) ha sido tal, que hoy la figura de la gran actriz mexicana es algo así como el compendio de todo el continente latinoamericano.

Para ella es una gran satisfacción haber sido elegida vicepresidenta del Festival, y precisamente en este año en que, por ser el décimo, se ha querido que los presidentes de los años anteriores figuren como miembros del jurado.

“Es para mí de un gran interés estar en un jurado compuesto por tan grandes personalidades, entre las cuales figuran académicos como André Maurois, Jacques Cocteau, Maurice Genevois, Jules Romains y Marcel Pagnol. Además, mi vida se ha dedicado al cine desde hace treinta años y por eso el hecho de ver cada día cuatro o cinco películas no es un motivo de cansancio sino una satisfacción maravillosa, puesto que puedo ver películas procedentes de todas las partes del mundo”.

Y cuando le preguntamos acerca de la importancia de la participación de los países de América Latina en este Festival, no dice: “Todos los países de América Latina deben enviar películas que representen su cine nacional. Para todos es de un gran interés poder presentarlas ante un público tan docto en la materia y que puede apreciar el valor de realizadores y artistas, quizá como no lo puede hacer ningún otro, o por lo menos sin que tenga las consecuencias que puede tener un triunfo en Cannes. Tanto los artistas como los realizadores -añadió- necesitan de este trampolín para lanzarse al mundo internacional.



Foto: Hemeroteca, El Universal

El cine mexicano

Dolores del Río lamenta que México no pudiera presentar este año sus películas en el Festival. “El hecho de que el año último se hayan presentado dos películas mexicanas en colores de este Festival -dijo- ha dado lugar a una gran producción de películas en colores, y los laboratorios no han podido llegar a realizar su trabajo, a pesar de haber trabajado cada día durante 18 horas.

Como mexicana lo siento grandemente, pues el prestigio del cine mexicano, que en este caso yo represento, es grande y se esperan siempre excelentes películas de mi país”.

Dolores del Río nos habló después de sus proyectos para cuando termine el Festival: “Pasaré unos días en París, posiblemente dos o tres semanas, y después iré a México en avión. Tengo que hacer una película con Benito Alazraki, que es con quien he hecho mi último film ‘Medio tono’”.

Dolores del Río y la viuda más rica del mundo, esposa del Aga Khan

13 de julio de 1957

La actriz mexicana conoció al fabuloso personaje durante su último viaje a Cannes. Ya tenía precaria salud

Dolores del Río es la única actriz mexicana que conoció al fabuloso Aga Kahn. Fué durante su última estancia en Cannes que tuvo ella ese privilegio, pero no pudo hablar con el personaje ya desaparecido, en virtud de que su estado más parecía el de un muerto en vida que el de enfermo.

Lolita del Río, que fué a Cannes como invitada especial de los organizadores y fué designada vicepresidenta del Comité, tuvo la grata sorpresa de recibir una invitación como huésped de honor de la bellísima Begun, una de las esposas del Aga Kahn y que es hoy una de las viudas más ricas que hay en el mundo.

El dominio que tiene Lolita del Río del francés, le permitió cultivar estrecha amistad con la soberana musulmana en su villa Jakijmur, en la cual residió nuestra compatriota durante el tiempo que estuvo en Cannes, y dice que la Begun es mujer de extraordinaria hermosura y gran cultura.



Foto: Hemeroteca, El Universal

ENTREVISTA. En Cannes, el cine del mundo contestó a la televisión: Dolores del Río

15 de julio de 1957

Habla la artista exclusivamente para EL UNIVERSAL. Cómo fué su invitación y designación para fungir como vicepresidente en el Certamen Cinematográfico de Cannes. Su viaje. Impresiones. Su pequeña etapa en Hollywood. Su llegada a la Famosa Ciudad. Cómo trabajan, en realidad, los jurados. Películas y más películas.

Lolita del Río ha regresado hace poco de Cannes, Francia, en donde fungió como jurado en el certamen cinematográfico que anualmente se celebra en aquella importante ciudad gala…

Hacemos una cita con la gentil artista para que diga a los lectores de EL UNIVERSAL sus impresiones y todo lo que quisiera decir respecto a tan importante tema, en la inteligencia de que nuestra compatriota ha sido la primera mujer latina a quien el gobierno de Francia otorga tan singular nombramiento.

Nos recibe Dolores del Río en el amplísimo jardín de su casona “La Escondida”, enclavada en el sedante y bello Coyoacán…

La artista está sentada en el suelo, sobre un fresco y mexicanísimo petate que ha colocado precisamente debajo de la sombra de un hermoso árbol… una pequeña mesa sirve para que sirvan unas olorosas tacitas de café… La artista, a plena luz, vestida con un sencillísimo traje de algodón floreado, con unas cómodas sandalias estilo huaraches, y un fino rebozo color de rosa, se ve magnífica y saludable… Solamente un leve rubor de “rouge”, subraya sus labios de líneas sensuales… sus ojos negrísimos, tienen una brillantez notable que contrasta grandemente con su extraordinario y terso cutis de un color tirando a aceitunado…



Foto: Hemeroteca, El Universal

Sus expresiones son fáciles, aladas… Su voz es pausada y pastosa, y subraya sus palabra y actitudes, con la caricia que en el aire inician sus cuidadas manos…

Naturalmente, el tema principal de nuestra plática fué su reciente viaje a Cannes, como representante de México y vicepresidenta de los jurados calificadores en dicho certamen mundial de cinematografía…

-Empecemos por el principio -me dice sonriendo Lolita-. Voy a contarte cómo fué lo de mi designación como jurado…

-Debe ser interesante…

-Seguramente que lo es. Una de las bases que creo ayudaron a esa elección, aparte de mi carácter de artista, fueron que no sé por cuáles conductos se informaron que yo hablo bastante bien el francés…

-¿Cómo así?

-Sí. Figúrese que desde muy niña, mi madre quiso inscribirme en una escuela de religiosas francesas… Allí, naturalmente, desde muy corta edad empecé a practicar y a conocer los secretos de tan difícil idioma…

Cuando salí de esa escuela ya hablaba perfectamente francés, y con el tiempo he ido afianzando más y más ese conocimiento…

-¿Quiere usted con esto decir que el francés fué el idioma, podemos decir “oficial” en dicho certamen…

-Así es. Todos los jurados teníamos la obligación de saber francés, fuese cual fuese nuestra nacionalidad, y en esa forma, todos también pudimos entendernos y sobre todo discutir a las mil maravillas, más aún que el presidente del jurado calificador lo fué el eminente André Maurois…

-Y dígame, Lolita, ¿usted de su peculio hizo el viaje y pagó su estancia en Cannes?

-De ninguna manera. El Gobierno francés, cuando ha hecho la designación de los jurados que radican fuera de Francia, por conducto de la embajada francesa invita a la persona elegida, y si ésta acepta, entonces le indica que los gastos de ida y vuelta en avión y su estancia en Cannes, en un principalísimo hotel, son por cuenta del gobierno galo…

-¡Ah! ¿De manera que realmente no gastó usted gran cosa?

-Así fué, efectivamente. Solamente mis gastos personalísimos, por supuesto, yo los erogué… Además tuvieron una gran distinción conmigo, pues fíjese que se me ocurrió hacer en mi ruta hacia Cannes, una escala en Hollywood, en donde acepté pasar en un importante programa de televisión durante dos días…

De ahí tomé el avión, y luego a Nueva York y Francia…

-¿Así es que fué un viaje larguito…?

-Más que larguito, cansado…

Yo prácticamente llegué “muerte” a Francia, pero con la alegría de volver a estar allí hasta el cansancio se me aminoró… Fui recibida en el aeropuerto por el propio Maurois y mi viejo y estimado amigo Jean Cocteau… Después me instalaron en mi magnífico hotel, y después de descansar confortablemente al día siguiente inmediatamente, a las nueve de la mañana, me citaron a la primera junta formal para hacer las presentaciones de rigor, y ser presentada a los demás miembros del jurado…

-¿Cuántas personas integraban dicho jurado?

-Once, precisamente.

-¿Recuerda usted algunos nombres?

-A ver, déjeme recordar… pues naturalmente, entre ellos estaba André Maurois, Marcel Pagnol, Jean Cocteau y un eminente cinematografista eslavo de nombre Vladimir Volshek…

-¿Cuánto tiempo duró la actuación de este jurado?

-Aproximadamente, dos semanas…

-¿Puede usted decirnos en qué forma trabajaban esos jurados?

-Sí, como no. Primero, naturalmente, nos emplazan a cierta hora para que vayamos viendo, poco a poco y cuidadosamente, las producciones cinematográficas de cada país y después de ver la totalidad de las cintas, emitir nuestro fallo final, después de una ardua y cansadísima deliberación…

- En esta ocasión, ¿cuántas películas vieron?

-En dos semanas, vimos 46 películas de largometraje y 32 cortos…

-¿Cuánto tiempo trabajaron para decidir los premios finales?

- Aunque usted no lo crea, 22 horas consecutivas. Realmente fue un trabajo agotador. Prácticamente nos “secuestraron” a los jurados, pues en un gran salón nos encerramos, y en él no tuvieron acceso más que los mozos que nos llevaban de comer y de beber; pero fuera de esas personas, a nadie le fué permitida la entrada…



