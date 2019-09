Discuten el origen México Tenochtitlan a casi 700 años de su fundación

[email protected]

Historiadores, antropólogos, etnólogos y arqueólogos se reunieron para debatir sobre el origen de la Ciudad de México - Tenochtitlan, que según fuentes históricas como el Códice Mendoza, habría sido fundada en 1325; y pese a que los especialistas no llegaron a una conclusión, las autoridades dijeron que en 2024 comenzarán las actividades por los 700 años de esta ciudad.

“Esa problemática aún no tiene una salida. Hay muchas crónicas, quizá la mayoría coinciden en que la Ciudad de México fue fundada en 1325, otras no”, advirtió en un inicio el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

El también consejero honorario de la Coordinación de Memoria Histórica de México agregó que así como la Ciudad de México - Tenochtitlan hay muchos otras ciudades en las que no se ha podido establecer su año de fundación, como Roma, pero en este caso pudiera ayudar la astronomía.

“Cuando hay un eclipse, la astronomía permite precisar hacia atrás cuándo ocurrieron eclipses. La arqueoastronomía nos proporcionó un dato, pues el astrónomo Jesús Galindo mencionó que en 1325 ocurrió un eclipsé de gran magnitud. Pero esto también se presta a dudas, quizá los astrónomos mexicas adaptaron un hecho tan importante para relacionarlo con la fundación de su ciudad”, comentó Matos Moctezuma.

En el encuentro que se llevó a cabo el Museo del Templo Mayor también estuvieron Luis Barjau, consejero honorario de la Coordinación de Memoria Histórica de México; Patrick Johansson y Federico Navarrete, del Instituto de Investigaciones Históricas; María Castañeda, del Instituto de Investigaciones Antropológicas; Rodrigo Martínez Baracs, de la Dirección de Estudios Históricos (INAH); Rafael Tena Martínez, de la Dirección de Etnohistoria (INAH), y Baltazar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Martínez Baracs comentó que actualmente existe un consenso sobre la fundación de esta ciudad: 1325, y de cara a la conmemoración de los siete siglos de la Ciudad de México - Tenochtitlan, esta ocasión se debe aprovechar para leer, interrogar y difundir las fuentes antiguas.

Dacuerdo con diversos documentos, la fundación de la Ciudad está fechada en 1325, no obstante, existen otros documentos como el Códice Aubin, que establecen que la fundación fue en 1364.

Federico Navarrete comentó que existe cierta dificultad para establecer una única fecha, sobre todo porque en el México prehispánico hubo varias cuentas calendáricas, es decir, no hubo una cronología unificada.

“Hay algo de violencia en querer poner una cronología occidental a formas de medir el tiempo que no obedecen a la lógica lineal. 1325 o 1364 no existieron en el México prehispánico, sino en Europa. Aplicar esas fechas a un mundo que no tenía un calendario cristiano, implica de alguna manera una violencia que tiene que ver con una necesidad de nuestra nación de buscar un origen, por eso insistimos en fijar esa fecha que nos resulte pertinente”, señaló Navarrete.

El historiador sugirió que la única posible solución consistiría en señalar las diferentes fechas indígenas y marcar las posibles correlaciones.

Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica México, y Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura capitalino, dijeron que bien pudiera considerarse 1325 como fecha fundacional de la Ciudad de México - Tenochtitlan, y que incluso ya tienen una ruta que contempla iniciar en 2024 con la generación de reflexiones para llegar a los 700 años con una reflexión comunitaria.