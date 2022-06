“Despertares va, sin apoyo del Gobierno Federal”: Isaac Hernández

El 31 julio y el 1 de agosto, la Escuela Superior de Música y Danza y el Teatro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, serán la sede del tercer festival Despertares Impulsa, proyecto de formación artística que dirige el bailarín Isaac Hernández; mientras que el 6 de agosto se llevará a cabo la sexta presentación de Despertares en el Auditorio Nacional con un programa con 30 artistas mexicanos e internacionales. Además, en esta edición de Impulsa destaca que la Royal Ballet School, una de las mejores academias de danza del mundo, hará por primera vez audiciones gratuitas en México. La convocatoria está abierta a estudiantes de ballet en un rango de 12 a 18 años, el 1 de agosto en Monterrey, sede elegida para descentralizar las oportunidades culturales, explica el bailarín.

“En las ediciones que hicimos en Guadalajara y Ciudad de México recibimos mucho talento de Nuevo León. Es un estado que tiene tradición por el ballet clásico: viene haciendo un trabajo importante con el Ballet de Monterrey y tienen la Escuela Superior de Música y Danza”, señala y puntualiza que las instituciones que financian Despertares son la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León y el Consejo Coordinador Empresarial, y que hay apoyo de individuos en Monterrey que impulsan la ejecución del festival. “También estoy juntando un grupo importante de actores, artistas y ciudadanos interesados en que el talento mexicano salga adelante”.

¿Cuál es el mayor reto para realizar esta edición de Despertares?

-La situación es incierta, ya que hemos vivido dos años de pandemia, donde el comportamiento de la sociedad ha cambiado. Existe cierta incertidumbre y hay un gran deseo de regresar a los espectáculos en vivo. El comportamiento de la taquilla, del público, es bueno; su respuesta ha sido mejor que en otros años. Pero el reto más grande de esta edición es que no tenemos apoyo del gobierno federal ni de la iniciativa privada. Normalmente tenemos un gran patrocinador, en esta edición no contamos con uno. Tenemos un muy buen acuerdo con Montblanc, una marca que me ha respaldado por varios años. También tenemos otro tipo de patrocinios, pero sí ha sido más difícil involucrar a la iniciativa privada y a las instituciones para que apoyen un proyecto cultural.

También están los retos de siempre: no hay instrumentos adecuados para que este tipo de proyectos sean más factibles. Como no estamos recibiendo un apoyo financiero de ninguna institución gubernamental para el espectáculo, hay grandes riesgos que corremos como productores. Estamos luchando porque esto sea posible en México. Es una de las ediciones más difíciles que hemos hecho, pero es más importante que nunca que esto suceda y siga siendo parte de la vida cultural del país. Más aún cuando llega de la mano de una oportunidad como la de audicionar para el Royal Ballet School.

¿Cuáles son esos instrumentos adecuados que faltan?

-Llevo varios años tratando de impulsar que en México se pueda construir una ley de mecenazgo que comparta un poco la responsabilidad con la iniciativa privada. Quiero que se pueda incentivar a las personas a participar de una manera filantrópica, que se cree una cultura de la filantropía en México. Hay varios países donde se ha demostrado que esto tiene gran éxito. Inglaterra, por ejemplo. Hay muchas herramientas a las que otros productores en otras partes del mundo tienen acceso y en México simplemente no existen. Estamos en riesgo de que no sucedan (eventos como ) en el país o que no vuelvan a suceder. Sigo dispuesto a asumir esos riesgos porque, al final de cada edición, vivimos noches inolvidables en el Auditorio Nacional. Sé que hemos cambiado la vida de miles de mexicanos a través de Despertares Impulsa, pero sigo entendiendo que las condiciones no son las adecuadas. Hay una razón por la cual somos uno de los pocos eventos de esta magnitud en nuestro país, entonces es importante resaltar que las condiciones no son más fáciles que antes ni que las cosas se han facilitado.

Guadalajara fue fundamental en tu formación, ¿cómo es tu relación con las instituciones de allá?

-En Guadalajara tengo planes a largo plazo. Se podría decir de esa manera porque allá hay instalaciones fantásticas. La edición más reciente de Despertares Impulsa la hicimos en el Conjunto de Artes Escénicas, un espacio espectacular donde después estuve rodando una película. Me gustaría poder seguir desarrollando proyectos para la infraestructura tan especial que hay en Guadalajara. Tengo buena relación con el gobernador y con el alcalde. Hay mucho interés de las familias para que sus hijos tengan más acceso a este tipo de oportunidades. Estoy trabajando para que estos proyectos sigan creciendo.

¿Qué destacas en esta producción de Despartares?

-A mí me gusta pensar que cada edición de Despertares es única. Trato de hacer que el contenido del programa sea irrepetible en cualquier parte del mundo, con colaboraciones que no serían posibles si no fuera por la ambición de ofrecerle al público algo único. Este año viene, directo de Amsterdam, Ghetto Funk Collective, para abrir el show. Va a ser extraordinario poder verlos. También invitamos a Chey Jurado, uno de mis bailarines favoritos, que hará una colaboración con Los Macorinos y Geo Meneses. Por primera vez voy a bailar ballet clásico con Natalia Osipova; vamos a hacer el Quijote. También está una de las últimas piezas que creó William Forsythe, que se llama Blake Works, lo creó para la Ópera de París con música de James Blake; lo acabamos de presentar en Londres, tuvo mucho éxito. Es un fragmento de este ballet, es una colaboración muy especial y traigo, además, una coreografía de Yuri Possokhov.

