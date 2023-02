Descubren el hilo negro en la Secretaría de Cultura

Hace tres décadas, el entonces Conaculta ya trabajaba por zonas geográficas: Sur, Centro, Centro Occidente, Noreste y Noroeste, a través de un Fondo Regional para la Cultura y las Artes para cada zona que contaba con comités encabezados por los titulares estatales de Cultura, y tenían circuitos culturales con los institutos y secretarías de Cultura de los estados para desarrollar proyectos y programas. Ese trabajo de hace 30 años parece que se le ha olvidado a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien hace unos días celebró la instalación, en Tlaxcala, del Comité Regional de Cultura Centro, y siente que descubre el agua tibia. Dice que se trata de un esfuerzo conjunto “por una política cultural que reconozca los #DerechosCulturales de todas y todos”. O sea, como se trabajaba hace tres décadas, así de innovadora: “Estamos descentralizando al país mediante el diálogo, la construcción de acuerdos y las colaboraciones interinstitucionales”. Con ustedes, el hilo negro.

La Coordinación Nacional de Danza anda de estreno

No es la primera vez que el nombre de Suli Kairos, exdirectora de medios del INAH, da de qué hablar. Así como hace unos años se decía que la permanencia en el equipo de Medios del INAH dependía del nivel de amistad que se tuviera con Kairos, ahora sabemos que la propia Kairos fue llamada a trabajar a la subdirección de Difusión de la Coordinación Nacional de Danza (CND), a cargo de Nina Serratos, aun cuando de danza sabe muy poco. No hace mucho, en enero, salió de su puesto la jefa de prensa de la CND, Gabriela Jiménez, quien tenía más tablas en la materia. Kairos no sabrá mucho de danza, pero sí de burocracia, algo fundamental si siguen los despidos y las malas decisiones que ha tomado desde hace tiempo el INBAL, que ya se da un quien vive frente a lo que ha estado ocurriendo en el Complejo Cultural Los Pinos.

Escribanos a [email protected]