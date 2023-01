¿Desaparece una dirección en la Secretaría de Cultura?

Y como aquí lo adelantamos, los cambios en el equipo cercano a Alejandra Frausto se han consumado. Sin embargo, no se dieron todos los que sonaban. Uno que se murmuraba mucho era la llegada de Manuel Zepeda, director de Comunicación, a la dirección del Festival Internacional Cervantino. Nada descabellado, después de todo, él solito anduvo hace tiempo confesando en corto, copa en mano, que de comunicación no tenía ni idea, que lo suyo lo suyo eran los festivales. Pues al parecer lo suyo lo suyo seguirá siendo la comunicación social, aunque de ello no sepa gran cosa, y vaya que se nota (con todo respeto, como diría nuestro Gran Timonel). ¿Y entonces quién será ahora la cabeza del Cervantino? Alejandra Frausto no lo reveló en su pasada conferencia de prensa porque simple y sencillamente parece que no habrá sucesor. Las benditas malas lenguas dicen que Mariana Aymerich dobleteará como directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura y directora del Festival Internacional Cervantino. No sería la primera vez que algo así suceda en el entorno cercano de la secretaria de Cultura. Que así sea. Todo será por el bien del Movimiento (¡cuac…!).

En el Fondo, los cambios que traerán

La Dirección General de Publicaciones que el presidente López Obrador ha decidido desaparecer de la Secretaría de Cultura para transferir sus tareas al Fondo de Cultura Económica, la muestra como una súper institución que edita y comercializa libros, fomenta la lectura, promueve a escritores mexicanos en el extranjero, organiza ferias de libros y coordina las estrategias de edición de toda la dependencia. Es así pero sólo en el papel, pues en la realidad, desde 2018, sus misiones fueron cooptadas por la dirección general del FCE, cuando la directora de Publicaciones, Marilina Barona, se limitó a cumplir órdenes, pero no a dirigir. La pregunta ahora es si esta transferencia incluye también las plazas laborales de Cultura a Educación. Ya lo sabremos. (Escríbanos a [email protected]).