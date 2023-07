En abril de 2010 ocurrió el mayor derrame de petróleo en el mar hasta ahora registrado. Este ocurrió por la explosión en la plataforma Deepwater Horizon, de la empresa Transocean y rentada a British Petroleum (BP).

Tras la explosión, la plataforma –que medía lo que dos campos de futbol– se hundió y derramó más de un millón de litros por día durante 87 días.

En el décimo aniversario del accidente (o negligencia, como señalan expertos), el periódico "New York Times" reportó que un estudio científico mostraba que aún había residuos de petróleo en las playas que dan hacia el Golfo de México.

En ese mismo artículo, especialistas señalaron que pese a los trabajos de prevención que se han realizado desde entonces, es factible que ocurra un derrame igual o mayor del de British Petromleum. Como se ha reportado sobre el presunto derrame de Pemex en Balam Tango Bravo, en la zona de Campeche, que si bien no es de la misma magnitud, podría contribuir a la contaminación del mar y a poner en riesgo la vida marina.

Arde plataforma de petróleo en EU

22 de abril de 2010

Envían equipos para evaluar daño ambiental en el golfo de México

Houston, Texas (Agencias).- Al menos 11 trabajadores desaparecieron y 17 resultaron heridos tras una explosión en una plataforma de perforación petrolera frente a las costas de Luisiana, en el golfo de México, mientras brigadas combatían el fuego, dijo ayer la Guardia Costera de Estados Unidos.

Se estima que a bordo de la plataforma Deepwater Horizon, de la empresa Transocean, había 126 personas en el momento del estallido casi entrado el miércoles. La plataforma semi-sumergible estaba perforando para BP a unos 66 kilómetros de la costa de Luisiana en el bloque Mississippi Canyon Block 252.

La plataforma se inclinó y emanaba algún tipo de líquido desde el pozo perforado, dijo una portavoz de la Guardia Costera. Cinco buques contra incendios estaban tratando de controlar el fuego, añadió la portavoz. “Nuestra primera prioridad es la búsqueda y el rescate de 11 trabajadores desaparecidos”, señaló la suboficial de la Guardia Costera, Elizabeth Bordelon.

Foto: AP/Archivo EL UNIVERSAL.

Helicópteros, aviones y barcos de la Guardia Costera están buscando a los trabajadores desaparecidos y se enviaron equipos ambientales para evaluar y controlar cualquier derrame. Se inició además una investigación conjunta sobre las causas de la explosión.

“Esperamos que todos estén en una balsa salvavidas”, dijo el jefe de la Guardia Costera, capitán Mike O’Berry. Los nombres de los heridos y de los desaparecidos no han sido revelados hasta que se notifique a las familias de los afectados.

La Guardia Costera informó que 17 trabajadores fueron desalojadas por aire y mar el miércoles por la mañana, pero no todos requirieron de internación en un hospital. Tres se encontraban en estado crítico, señaló la contraalmirante Mary Landry. Los otros 98 trabajadores fueron transportados en embarcaciones y se esperaba su arribo a la costa anoche.

Cuando sobrevino la explosión, se realizaban perforaciones en la plataforma, pero no se extraía petróleo, de acuerdo con Greg Panagos, vocero de la dueña de la instalación, Adrian Rose, vicepresidente de Transocean, dijo que los trabajadores realizaban labores de rutina antes del estallido y que no hubo indicios de que existiera alguna falla.

Caen acciones de Transocean

Las acciones de Transocean cayeron en la Bolsa de Valores de Nueva York.

La plataforma tiene una superficie de 132 metros de largo por 85 de ancho y puede operar en aguas de 2 mil 500 metros y perforar a una profundidad de más de ocho kilómetros.

Transocean, que tiene su sede en Suiza, se describe como “la mayor extractora de petróleo submarino”, con 140 plataformas de perforación y 18 mil empleados.

La plataforma se hunde en el Golfo

23 de abril de 2010

Temen la muerte de 11 desaparecidos y el derrame de un millón de litros de crudo

NUEVA ORLEANS (Agencias).- Una plataforma de prospecciones petrolíferas que sufrió una gran explosión hace dos días se hundió ayer en el golfo de México, informó la Guardia Costera.

La suboficial de la Guardia Costera Katherine McNamara dijo el jueves que la plataforma Deepwater Horizon se hundió. La Guardia Costera sigue buscando a 11 trabajadores que desaparecieron, aunque un familiar dijo que los allegados fueron informados de que es improbable que pudieran haber sobrevivido a la explosión del martes por la noche.

La plataforma ardía desde la explosión. Los barcos de suministros rociaron agua para intentar controlar las llamas y evitar que se hundiera. La plataforma tiene una extensión parecida a la de dos campos de futbol y es propiedad de Transocean, que la arrendó bajo contrato al conglomerado petrolero británcico BP. La plataforma realizaba labores de prospección a unos 80 kilómetros de la costa de Luisiana.

Los equipos de rescate cubrieron más de 5 mil kilómetros cuadrados por aire 12 veces y por mar cinco veces, con la esperanza de que los desaparecidos pudieran haberse encaramado en una lancha salvavidas cubierta y con suministros.

Carolyn Kemp dijo el jueves que su nieto, Roy Wyatt Kemp, de 27 años, figuraba entre los desaparecidos. Agregó que se encontraba en la plataforma cuando ocurrió la explosión. “Presumen que todos los hombres que se encontraban en la plataforma murieron”, dijo Kemp. “Es lo último que sabemos”.

Otros familiares aguardaron durante horas para ser informados. Los familiares de uno de los desaparecidos, Shane Roshto, iniciaron una demanda judicial el jueves en Nueva Orleans en la que acusaron al propietario de la plataforma de negligencia. Según la demanda, Roshto fue arrojado por la borda a causa de la explosión y al parecer está muerto, aunque no especificó cómo supieron sus familiares la muerte que corrió. La demanda acusa a Transocean, propietaria de la plataforma, y BP, que la arrendaba. Un vocero de Transocean no respondió a las llamadas telefónicas en busca de comentarios y BP no quiso hablar de la demanda.

El hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon abre la posibilidad de un derrame de más de un millón de litros (264 mil galones) de crudo por día en las aguas del Golfo.

El petróleo podría causar daños más graves si alcanza la costa de Luisiana, a unos 80 kilómetros.

La petrolera Shell Oil dijo ayer que detuvo temporalmente el flujo en su oleoducto de 75 mil barriles por día en el Golfo de México como medida de precaución ante su proximidad con la plataforma de Transocean que se incendió y hundió.

El oleoducto conocido como Nakika entrega suministro a la refinería Norco en Luisiana. Una portavoz de la firma dijo que Shell no espera que el ducto esté detenido por mucho tiempo y aseguró que la medida no tendría impacto material en las operaciones de esa refinería.

