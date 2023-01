Denuncian irregularidades en convocatoria para teatro

“Queridos funcionarios de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT), Centro Cultural del Bosque, INBAL entre sus prisas y sus incompetencias, ¿ya se dieron cuenta de que —entre 800 solicitantes— le dieron dos apoyos a la misma persona?” escribió el creador escénico y miembro del MOCCAM (Movimiento Colectivo por la Cultura y las Artes en México), José Antonio Cordero, en la publicación que la CNT hizo en su página oficial de Facebook, el 29 de noviembre de 2022, para dar a conocer los resultados de la Convocatoria de Teatro para Personas Adultas, Niñas, Niños y Jóvenes 2022-2023, dirigida a compañías, grupos, colectivos teatrales y creadores escénicos con el objetivo de que sus obras formen parte de la programación del Centro Cultural del Bosque.

A quien Cordero denunció por haber obtenido dos veces el apoyo es a la actriz, directora y dramaturga Micaela Gramajo; paralelamente quedaron seleccionadas ella como directora y su compañía Proyecto Perla. La convocatoria, que estuvo en pausa en el confinamiento y el año pasado regresó con modificaciones, como el Modelo de Residencia para compañías, tiene varias categorías: teatro de los Estados, coproducción, uso de sede —donde los creadores obtienen 90% de ingresos en taquilla.

“La convocatoria restringe que la misma persona sea representante de dos proyectos seleccionados (...) No prohibe ser miembro de diversos proyectos”, respondió la CNT a EL UNIVERSAL ante la polémica que se desató con la respuesta de Cordero.



José Antonio Cordero es creador escénico y miembro del Moccam. Foto: José Antonio Cordero

Para Luis Eduardo Yee, beneficiario de la convocatoria por la obra de teatro juvenil de su autoría, Acá en la tierra, la discusión por este doble premio pareciera referir a un acaparamiento de recursos, pero no es así. “Todas las personas que nos dedicamos a las artes escénicas siempre estamos involucradas en más de un proyecto y cuando quedamos en dos, no significa que sea un error del sistema. No hay un beneficio doloso, no hay delito que perseguir. Es ingenuo pensar que quienes nos dedicamos a las artes escénicas, estamos en un solo proyecto y sólo lo postulamos a las pocas convocatorias que hay”.



El mérito profesional de Gramajo no está en duda para los artistas, pero el cuestionamiento de Cordero puso en tela de juicio ciertas irregularidades que hubo en esta emisión de la convocatoria. Dos de los creadores que no fueron seleccionados —el propio Cordero, quien participó con una obra titulada El ano de Darwin, y Abraham Tari Beltrani, director, dramaturgo y exguionista para Canal 22 y Canal Encuentro de Argentina, que postuló Breve historia de un virus, pieza de teatro documental sobre el VIH— reconocieron que la deliberación obedece a un criterio subjetivo, como en todas las convocatorias, aunque deja al descubierto las dificultades de los participantes.



Breve historia de un virus es la pieza de teatro que Abraham Tari postuló para la convocatoria; su tema es la pandemia del VIH.. Fotos: Abraham Tari Betrani



Foto: José Antonio Cordero

Las trabas provienen de una serie de irregularidades, enlistadas por ambos: la convocatoria, para empezar, no menciona cuál es el presupuesto tope de cada proyecto y el presupuesto general para la convocatoria en sí, algo que la vuelve cuestionable para ellos. “Debió atenderse una cantidad mínima de participantes. En el exFONCA es entre el 10% y el 20 % de los postulantes. Si aplicaron 800 proyectos, tendría que atenderse entre 80 y 160 proyectos. Pero en este caso, los ganadores fueron alrededor de 40”.

Al respecto, la CNT respondió que hubo 881 registros, de los cuales 548 acreditaron la fase técnico-administrativa y que 9 millones 700 mil pesos fue el presupuesto destinado a los proyectos seleccionados en este año. Si esta cifra se divide entre un promedio de 40 proyectos, a cada uno corresponden 242 mil 500 pesos para su gestión.

Otra de las irregularidades que denunciaron Cordero y Tari fue la petición de requisitos engorrosos. A cada participante se le solicitó comprobar su trayectoria, lo cual se vuelve complicado en casos de artistas con varios años de recorrido profesional.

“¿Cómo va a comprobar su trayectoria un actor que empezó hace 40 años y que quizá no conserva sus primeros programas de mano?”, se preguntó Cordero. Es una traba para la selección de artistas con más trayectoria, quienes acceden a más recursos según el tabulador de la convocatoria, dijo. Para Estefanía Ahumada Norato, productora de Now playing, obra seleccionada en la convocatoria del CCB, se trata de un cambio para bien. “A mí me pasó antes que premiaban a creadores de mucha trayectoria y quedaba muy poco lugar para creadores jóvenes o las mujeres”. Mientras que Cordero afirmó que premiar obras con elencos de trayectoria sería más caro, Ahumada Norato, señaló que la CNT se ha vuelto incluyente.

Además, Cordero denuncia que, en la categoría Residencia de Compañías para presentar obras de los Estados, sólo cuatro proyectos fueron premiados. “Se va a estrenar una obra cada tres meses, cuando tendrían que ser 12, una por mes”, detalló.

La dramaturga y directora escénica Raquel Araujo, quien fue parte del jurado de la convocatoria, subrayó la importancia de observar a fondo lo que es posible cumplir en tiempo y forma.

Entre las inconsistencias señaladas queda el ya mencionado resultado de Gramajo que, aunque no incurre en una irregularidad, para Cordero se trata de una cuestión ética: “Significa que las más de 700 obras restantes que participaron no tienen la calidad suficiente. El papeleo es diferente, pero son dos proyectos de ella. Si ya se sabe que el gremio está precarizado, ¿por qué la Compañía Nacional de Teatro se da estos lujos?”, preguntó el creador escénico. En el proceso cada proyecto decide quién va a ser el representante, ya sea un actor, el productor o el director.

Por último, un requisito era enviar un video de la puesta en escena completa de la obra participante; videos que fueron evaluadas por seis personas, un jurado dividido en dos partes. En los 71 días que se le dio al jurado para evaluar las 548 carpetas que acreditaron la fase técnico-administrativa, así como sus horas de video, hubo una tarea titánica.

Araujo precisó que se debe considerar la complejidad en los procesos de selección y que de esos 800 registros, tal como confirmó la CNT, varios no completaron el registro o quedaron incompletos. Aunque, según la propia Coordinación, “no en todos los modelos se solicita video del proyecto”, Tari se preguntó cómo iba a subir un video de una obra que todavía no existía. Ante esto, decidió hacer un video informativo, con texto, explicando por qué no existía un video como tal. “La información era caótica. La gente encargada de dar informes te decía una cosa y luego otra”, contó. “En la categoría Sede se pidió definir un presupuesto. Cuando pedí informes me dijeron: no lo metas, nos equivocamos”. Todas las convocatorias y becas artísticas son engorrosas, complementó Ahumada Norato. “La única manera de sobrevivir como artista independiente es a través de las convocatorias. Los artistas consagrados quizá no estaban acostumbrados”, dijo.

Las inconsistencias evidencian, para Tari, que hay mucha gente con necesidad de presentarse y muy pocos recursos por parte de la institución.

“Más allá de los que quedaron fuera, esto debería ser un llamado para que la Secretaría de Cultura amplíe y genere más convocatorias en todo el país. Hay pocas oportunidades para salir adelante en una disciplina tan frágil como las artes vivas”, afirmó Araujo. Yee concluyó que lo plausible de esta convocatoria fue la recuperación de lo que ya se creía perdido, como los beneficios de coproducción. “Fueron pocos proyectos pero, al menos, hubo recursos para pagarlos”.



Póster de la obra escrita por Yee, Acá en la tierra, que tuvo temporada en el Teatro Milán en 2019 . Foto: Facebook Teatro Milán

“Todos estamos involucrados en más de un proyecto y cuando quedamos en dos, no significa que sea un error del sistema. No hay un beneficio doloso”

Luis Eduardo Yee, beneficiario

“Son dos proyectos de ella (Micaela Gramajo). Si ya se sabe que el gremio está precarizado, ¿por qué la Compañía Nacional de Teatro se da estos lujos?”

José Antonio Cordero, creador escénico

“A mí me pasó antes que premiaban a creadores de mucha trayectoria y quedaba muy poco lugar para creadores jóvenes o las mujeres”

Estefanía Ahumada. productora

“La información era caótica. Te decían una cosa y luego otra... (Sobre un requisito) pedí informes y me dijeron: ‘no lo metas, nos equivocamos’”

Abraham Tari Beltrani. director y dramaturgo

EL DATO

Hubo 881 registros, los ganadores fueron alrededor de 40. El presupuesto fue de 9 millones 700 mil pesos; a cada uno corresponden 242 mil 500 pesos.