Lo que espera del debate presidencial del próximo domingo la lingüista María Eugenia Vázquez Laslop, que hoy ingresará a la Academia Mexicana de la Lengua (AML) con el discurso “El diálogo en los debates electorales”, es una verdadera discusión y un debate de proyectos; sin embargo, reconoce que los turnos tan cortos que han delineado no alcanzan para sostener una conversación con verdaderos argumentos.

“Espero discusión. Me preocupa que los turnos sean tan cortos, ¿qué tanto se puede argumentar en un turno tan breve y son solo tres candidatos?, pero precisamente por eso vamos a ver qué tan hábiles nos resultan los candidatos ante esa situación, ¿qué van a hacer cada uno cuando le toque un minuto para decir lo que tenga que decir? Ese es un reto”, afirma la investigadora de El Colegio de México y especialista de los debates electorales y los indicadores lingüísticos del diálogo.

Vázquez Laslop, quien fue elegida académica numeraria en abril de 2023, para ocupar la silla XIV, que perteneció a Eduardo Lizalde y cuya ceremonia de ingreso será hoy, a las 18:00 horas en la Sala Rodolfo Stavenhagen de El Colegio de México, asegura en entrevista que espera que los tres candidatos a la Presidencia de México —Claudia Scheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez— sostengan “una verdadera discusión, una verdadera argumentación, y una cosa para mí muy importante, que sepan escuchar, eso es una base fundamental de cualquier diálogo, de cualquier conversación o debate”.

La especialista en diálogo político en México en los siglos XX y XXI, que es autora de Tú y yo en los debates de candidatos a la Presidencia en México. Un estudio de deixis política, ha analizado los debates federales, estatales y municipales desde 1994, cuando el primer debate entre Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos y Ernesto Zedillo. Desde entonces ha conformado una base de datos con casi 900 debates. “He observado en mi investigación que ha habido un aprendizaje y lo que más gusto me da es ver en el nivel municipal el interés que muchos candidatos o grupos políticos ponen para prepararse en estos debates, hay casos exitosos y otros no tanto, pero yo creo que se ha venido aprendiendo esta práctica y ojalá no la perdamos, a pesar de que haya líneas a veces que quieren frenar la posibilidad de debatir”.

Afirma que los debates sí sirven y a medida que la ciudadanía aprenda a valorarlos y adentrarse en ellos va a ser mejor. Encuentra además una riqueza lingüística y no los analiza desde una perspectiva normativista de “este habla bien, este habla mal”, pues todos dan mucho material de estudio, “no solo a mí sino a todos los lingüistas”.

Sobre si el presidente Andrés López Obrador fue un candidato que se abrió a los debates, Vázquez Laslop señala que siempre fue un candidato renuente a participar en los debates, “pienso que si él es renuente a la discusión o al diálogo o a la conversación es precisamente porque es uno de los punteros, los punteros suelen no meterse en problemas y Andrés Manuel López Obrador es alguien que precisamente no deja que le impongan un guión, él va a actuar como a él le parece. Es su personalidad”, afirma la investigadora que hoy ingresa a la AML.