De Octavio Paz a Pancho Villa: las conmemoraciones más notables para el 2023

Los eventos culturales más esperados a nivel nacional e internacional para 2023 se relacionan con la conmemoración de los nacimientos y decesos de un puñado de escritores, pintores, actores, músicos y figuras históricas; efemérides que van a marcar la agenda cultural de un año que está a punto de empezar.



25 años de la muerte de Octavio Paz



El 19 de abril de 1998 falleció Octavio Paz en la Casa Alvarado en Coyoacán (sede actual de la Fonoteca Nacional). La fecha coincide con la última voluntad del poeta y ensayista: destinar su acervo privado al Colegio Nacional y abrirlo 25 años después de su muerte. Su viuda, Marie-Jo, fue la depositaria de dicho acervo hasta julio de 2018, cuando ella también falleció. Desde entonces se ha intentado cumplir ese último deseo del ganador del Nobel de Literatura en 1990. Debido a que es necesario catalogar, escanear y restaurar los documentos, el acervo no se hará público el próximo año. Lo más probable es que 2023 sí sea un año de homenajes y eventos dedicados al autor de “El laberinto de la soledad”.



25 años de la muerte de Elena Garro



Garro, una de las grandes narradoras de América Latina, reconocida por escritores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, César Aira y Daniel Sada, también murió en 1998 (22 de agosto). Su difícil relación con el ya citado Octavio Paz es conocida, pero quizá lo que no es tan mencionado es que, en el transcurso de 2022, varios medios de comunicación informaron sobre la disputa legal que tienen los familiares de la autora de “Los recuerdos del porvenir” por los derechos de sus obras. Con la muerte de Helena, hija de Garro y Paz, hace ocho años, el estatuto legal del acervo de la escritora ha pasado de mano en mano, entre inconformidades y polémicas. Se sabe, además, que en el archivo de Garro hay una novela inédita. Los 25 años de su deceso pueden ser una oportunidad para reivindicar, por completo, la figura y obra de la escritora.



50 años de la muerte de Pablo Picasso



Uno de los artistas más importantes del siglo XX falleció en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973. Para conmemorarlo, se estima que habrá alrededor de 50 exposiciones internacionales dedicadas a Picasso. Si bien, la mayoría será en España, Francia y Estados Unidos, es muy probable que la participación de México sea anunciada en los próximos meses, ya que en noviembre, la Oficina Española de Turismo en México les presentó el programa de actividades a los empresarios nacionales. El pasado 20 de diciembre, por cierto, murió Maya Ruiz-Picasso, hija del artista.



Para conmemorar 50 años sin Picasso se esperan 50 exposiciones internacionales. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

100 años de la muerte de Pancho Villa



El 20 de julio de 1923 fue asesinado Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. El pasado 8 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que 2023 sea el "año de Francisco Villa”. Al margen de los eventos que se esperan, hay que recordar que en este año que acaba se cumplió también un siglo de la visita que Regino Hernández Llergo, periodista de EL UNIVERSAL, hizo a Canutillo, Durango, para entrevistar al Centauro del Norte en su hacienda. La primera parte del encuentro se publicó el 12 de junio de 1922, un año antes del asesinato de Villa, quien declaró, en aquella ocasión que, a pesar de no estar activo en la vida pública, la clase política se sentía amenazada por su impacto y popularidad.



El pasado 8 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que 2023 sea el “año de Francisco Villa”. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL



30 años de la muerte Mario Moreno “Cantinflas”



El 20 de abril de 1993 el actor Mario Moreno “Cantinflas”, ícono del cine, la comedia y la cultura mexicana del siglo XX, murió debido a un cáncer de pulmón que se le detectó un par de meses atrás. Si bien, su figura no deja de estar presente, debido a este aniversario es probable que su figura se proyecte más en los medios de comunicación. Tan sólo en 2022 Mario Moreno del Moral, nieto del comediante declaró, en un famoso canal de televisión abierta, que Johnny Depp le dijo que le gustaría interpretar a Cantinflas si surgiera un proyecto de película biográfica en inglés.



Cantinflas, ícono del cine, la comedia y la cultura mexicana, murió en abril de 1993. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

400 años del primer compendio de la obra de Shakespeare



A “Mr William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies” se le conoce como el folio de 1623 y es el primer compendio que se hizo de la obra del famoso dramaturgo. De no haber sido por su publicación quizá algunas de las piezas más famosas del autor de “Hamlet” se habrían perdido en el tiempo. Por lo que los 400 años del folio de 1623 será uno de los grandes acontecimientos del teatro internacional. Las asociaciones internacionales dedicadas a Shakespeare (International Shakespeare Association, Asian Shakespeare Association) ya tienen en el panorama la realización de congresos o eventos. También es probable que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) haga lo propio y que en los teatros de todo el mundo se realicen, ahora más que nunca, temporadas dedicadas al genio inglés.



Centenario de la publicación de “Elegías de Duino”, de Rainer María Rilke



Hace 100 años se publicaron ciertas obras paradigmáticas de la literatura del siglo XX. En 1922, vieron la luz un par de clásicos: “La tierra baldía”, de T. S. Eliot, y “Ulises”, de James Joyce. Al mismo tiempo, el poeta austriaco Rainer María Rilke terminaba de escribir un libro fundamental, “Elegías de Duino”, que se publicó en 1923, año en que también dio a la imprenta sus “Sonetos a Orfeo”. Estos aniversarios representan una oportunidad para hacer mesas de debate, publicar nuevas traducciones de la obra y analizar el impacto de Rilke en la literatura mexicana (Alfonso Reyes, Juan Rulfo y José Joaquín Blanco son tres de los autores que fueron tocados de una u otra forma por él).



Un siglo del nacimiento de Ricardo Garibay



Además de los ya mencionados decesos de Elena Garro y Octavio Paz, 2023 será en términos generales un año para conmemorar la literatura mexicana. Seguramente en la agenda cultural se hablará de los 100 años del nacimiento del poeta Rubén Bonifaz Nuño (12 de noviembre) y los 50 de la muerte de José Gorostiza (16 de marzo de 1973). También se celebra un siglo del natalicio de la pintora inglesa Joy Laville (8 de septiembre), quien se afincó en México y estableció un vínculo estrecho con el medio literario. Pero hay un escritor más, cuyo aniversario no puede pasar desapercibido: el 18 de enero de 1923 nació Ricardo Garibay en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Cronista de primer nivel (Premio Nacional de Periodismo, 1987), narrador (destacan “La casa que arde de noche” y “Par de reyes”), conductor de televisión, guionista de cine (trabajó en “Los hermanos del Hierro”, de Ismael Rodríguez, y “El mil usos”, protagonizada por Héctor Suárez, entre otras cintas), Garibay merece un reconocimiento mayor al que tiene en la actualidad. Sus 100 años son una buena ocasión para dárselo.



Medio siglo de la muerte de José Alfredo Jiménez



El 23 de noviembre de 1973 murió José Alfredo Jiménez, otro ícono de la identidad nacional, pilar de la canción mexicana, la música ranchera y los corridos. Al igual que en el caso de Cantinflas, Jiménez es un clásico permanente: referido en medios de comunicación y homenajeado, su presencia es constante en la cultura popular y sus canciones siguen siendo retomadas por artistas actuales (bastaría con señalar que la banda de rock Gran Sur lanzó recientemente su versión de “Amarga Navidad” junto a Luis Román Ibarra, “Dr. Shenka”, cantante de Panteón Rococó). Vale la pena permanecer atentos a los homenajes, nuevas versiones y quizá producciones audiovisuales dedicadas a José Alfredo en los próximos meses.



Otra efeméride importante del mundo de la música son los 25 años del deceso del barítono Hugo Avendaño, que se cumplen el 5 de enero.



100 años del nacimiento de Ligeti



La presencia de las obras de György Ligeti, como pasa comúnmente con los clásicos, va y viene de las carteleras culturales: en los últimos años, la UNAM y el Palacio de Bellas Artes han ofrecido funciones dedicadas a él. Por supuesto, la música de Ligeti es la bisagra donde coinciden artistas clásicos y experimentales. Ligeti, renovador de la música culta de la segunda mitad del siglo XX, vivió durante los apogeos del nazismo y del estalinismo, y quizá alcanzó el reconocimiento de un público más amplio después de que el director Stanley Kubrick utilizara sus composiciones para la banda sonora de "2001: odisea del espacio". El 28 de mayo se cumplen 100 años de su nacimiento, lo cual significa la vuelta de sus obras a las agendas culturales de México y del mundo.



50 años del descubrimiento del monolito de la Coyolxauhqui



Fue un 21 de febrero de 1978 cuando un grupo de trabajadores del extinto Luz y Fuerza del Centro encontró, durante una jornada de trabajo, el monolito de la diosa Coyolxauhqui. Se trató de la primera parte de un hallazgo mayor: la zona arqueológica del Templo Mayor. No sobra recordar que estos descubrimientos no habrían sido posibles sin la intervención del arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma (Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022), quien dirigió el Proyecto Templo Mayor hasta 1982. Desde una lectura actual, a Coyolxauhqui se le identificó en la cosmogonía azteca como la deidad de la luna, algo de lo que no hay certezas. Después de intentar asesinar a su propia madre — la diosa Coatlicué—, Coyolxauhqui fue descuartizada por Huitzilopochtli.



Otros aniversarios



En 2023, la Ópera de San Francisco, Estados Unidos, una de las compañías más importantes del mundo, cumple 100 años de haber sido fundada. El 20 de octubre de 1973 se inauguró la Ópera de Sídney, uno de los recintos culturales más famosos, que cumple medio siglo el próximo año. En 1723 se terminó de construir el Palacio Belvedere en Austria. Aniversario que se celebrará con exposiciones dedicadas a Gustav Klimt y la historia del palacio. La soprano Maria Callas (2 de diciembre) y el escritor Italo Calvino (15 de octubre) también cumplen 100 años de haber nacido, mientras que del poeta Pablo Neruda se conmemora medio siglo de su deceso (23 de septiembre).

EL DATO

A Mr William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies se le conoce como el folio de 1623; reúne la obra de Shakespeare y en 2023 cumple 400 años.