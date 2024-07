El saxofonista Timothy McAllister interpretará el "Concierto para saxofón", de John Adams, en el programa cuatro de la temporada de verano de la Sinfónica de Minería, que será el 27 y 28 de julio (20:00 horas y mediodía, respectivamente) en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El "Concierto para saxofón", explica McAllister en entrevista, fue compuesto en 2013 tras varios años de colaboración que tuvo con Adams en su obra previa, "2City Noir", compuesta en 2009 para la gala inaugural de concierto de Gustavo Dudamel, en su primer temporada al frente de la filarmónica de Los Angeles.

"En dicha obra, el alto saxophone tiene una participación prominente como solista durante todo el concierto. Me invitaron a tocarlo en su estreno mundial. Con este proyecto, empecé una larga amistad tanto con John Adams como con el maestro Dudamel. Fue una obra que tocamos en todo el mundo, lo cual inspiró a Adams a componer un concierto especialmente para mi, co- comisionado por las sinfónicas de Sidney, St. Louis, Baltimore y Sao Paulo en Brasil".

"Con el estreno en México del Concierto para saxofón esta semana, ya habré tocado la obra en nueve países y cinco continentes . El estreno mundial fue en Australia y lo dirigió Adams en la famosa Sydney Opera House; fue un sueño hecho realidad y un parteaguas en mi carrera. Este concierto ha sido descrito como una carta de amor a los saxofonistas de la época del swing y los gigantes del bebop, como Charlie Parker, aunque Adams también estuvo influenciado por saxofonistas suaves como Stan Getz y el estilo más animado y avant garde de Ornette Coleman", continúa McAllister y recalca que él y Adams exploraron los sonidos de la música clásica y del jazz con referencias claras y existentes bajo la superficie.

"A través de mi entrenamiento como artista de música clásica y la influencia jazzística de Adams, así como su afinidad con el legado de Ives, Gershwin, Copland y Bernstein, este concierto se ha convertido en un punto de referencia de lo que yo llamo la Nueva Escuela Estadounidense del Saxofón: una tradición sinfónica de tono y técnica que está igualmente equilibrada en los mundos de la música clásica y el jazz".

Sobre su relación con la Sinfónica de Minería, cuenta que ésta surgió a través de su "dinámico director", Carlos Miguel Prieto: " Él y yo teníamos programado tocar el concierto de Adams en octubre de 2022 con la Gran Rapids Symphony en Estados Unidos. Lamentablemente, me dio Covid antes de nuestro primer ensayo y esto se convirtió en una bendición disfrazada para poder reprogramar nuestra colaboración con esta maravillosa orquesta en México".

Además, McAllister resalta su gusto por la obra de Gabriela Ortiz, Arturo Márquez y figuras legendarias como Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. Música que lo enamoró, dice: "Espero poder comisionar a más compositores mexicanos para que escriban música para el saxofón. México tiene un legado sinfónico y de música de cámara impresionante, y es un gran honor finalmente tocar en este maravilloso centro cultural de México. Crecí en Houston, Texas, así que he estado expuesto a la música clásica, tradicional y regional de México".

Para el saxofonista es difícil elegir, como la experiencia más trascendente y memorable de su trayectoria, a uno solo de los grandes compositores, intérpretes, orquestas y ensambles con los que ha trabajado: "¡Demasiadas para nombrarlas todas! Me han inspirado íconos de la música clásica como Yo Yo Ma, cantantes como Renee Fleming e, igualmente, estoy impresionado por la generación joven de hoy: los pianistas Yuja Wang o Vikingur Olafsson. Tengo que decir que me siento honrado de ser parte de esta temporada de la Sinfónica de Minería, junto a grandes figuras como los héroes del violín Anne Akiko Meyeres y Augustin Hadelich; como un saxofonista clásico, no es común tener la suerte de aparecer junto a estas figuras maravillosas que en lo personal admiro y he estudiado".

"De mis recientes colaboraciones con orquestas, las que he encontrado especialmente impresionantes son la Sinfónica de Atlanta, la de Londres, la Berlin Phil, la Orquesta de Cleveland y, estoy seguro, agregaré a la Sinfónica de Minería".

Por último, se dice emocionado de tener varios estrenos mundiales y la grabación del nuevo "Saxophone concerto", de Adolphus Hailstork; su debut en España con la Sinfónica de Galicia, así como su debut con la New York Philarmonic en marzo de 2025, tocando el épico concierto para saxofón de John Corigliano, "Triathlon", escrito para McAllister. "Además, estrenaré varios álbumes nuevos en 2024 y 2025 con mi grupo, PRISM Quartet, y la aclamada pianista Liz Ames, donde estrenaremos muchas obras nuevas de compositores internacionales", concluye.

En el programa cuatro de la temporada de verano de la Sinfónica de Minería, el director artístico será Carlos Miguel Prieto.

