“De la guerra sabemos sólo que la gente sufre”: Goran Bregović, músico serbio

El cantante y compositor serbio Goran Bregović, quizá el artista más famoso de su país y uno de los más representativos de la música balcánica a nivel mundial, canceló su concierto programado para hoy, a las 20 horas, en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato.

Según un comunicado compartido ayer por el equipo de prensa del Festival Internacional Cervantino (FIC), la cancelación se debe a ciertas cuestiones de salud. No actuará Bregović, pero se presentará la Banda de Bodas y Funerales, ensamble conformado por entre 10 y 37 músicos, que ha acompañado al cantante serbio desde hace 25 años.

“Están en buenas manos. Mi orquesta de Bodas y Funerales está allá, ellos tocarán, como lo habíamos previsto. No se preocupen, están en buenas manos, mi orquesta es probablemente la mejor orquesta gitana de metales en el mundo, así que, por supuesto que se divertirán con ellos”, declaró el músico a través de un video que le compartió al FIC.

Las complicaciones de salud de Goran Bregović se deben a que recientemente sufrió un accidente mientras viajaba en su motocicleta. El saldo fue una fractura en la parte superior del hombro, por lo que requirió una intervención quirúrgica realizada ayer.

No es la primera vez que Bregović, quien se ha presentado en recintos como el Carnegie Hall, Royal Albert Hall y L’Olympia, es uno de los invitados estelares del Cervantino. Para esta ocasión, el músico había preparado un set con canciones de Three Letters From Sarajevo, disco de 2017, así como de los materiales en los que trabaja actualmente y que están próximos a lanzarse.

"Pienso que, en algunos años, va a cambiar completamente todo lo que ahora conocemos. Va a ser diferente a cómo nos lo ha mostrado la Historia”



Días antes de la cancelación y del accidente, en entrevista para EL UNIVERSAL, Bregović incluso externó el entusiasmo que le provocaba presentarse en México después de no haber podido hacerlo en los últimos dos años debido al confinamiento: “Va a ser divertido para la audiencia e incluso va a ser divertido para mí. Estaré tocando canciones que hice para películas y otra pieza de mi último disco; será un espectáculo loco”, dijo.

Bregović es conocido no sólo por haber hecho la música para algunas de las películas más famosas del cineasta serbio Emir Kusturica (Tiempo de gitanos, Arizona Dream, Underground), sino por sus colaboraciones con bandas y artistas con los que su exploración creativa es afín: los Gipsy Kings y Eugene Hütz, líder de Gogol Bordello, o hasta leyendas del punk de la talla de Iggy Pop y cantantes de culto como Scott Walker; pero también ha hecho óperas gitanas, oratorios y cantos búlgaros.

Tras cinco años sin lanzar un nuevo álbum, Goran Bregović habló, en exclusiva, sobre sus próximos proyectos, las colaboraciones que más ha disfrutado, el clima de xenofobia en el mundo y el conflicto Ucrania-Rusia.

Toda la vida he hecho lo mismo, sólo cuando era joven mi música se vestía de rock. Ahora mi música es más como un traje hecho a la medida”



¿Cuál es el proyecto más reciente en el que trabaja?

Después de dos años de pandemia, tengo dos discos listos, como supongo que hizo mucha gente durante el confinamiento por el Covid-19. Uno de estos álbumes va a ser lanzado en marzo de 2023, se trata de un concierto para tres violines, orquesta y cantantes, que se va a llamar Belly-button of the world; el otro está en proceso de finalizarse.

¿Cuál es la colaboración que más ha disfrutado?

Tuve la suerte de colaborar con magníficos artistas, como Cesária Évora e Iggy Pop, así como con artistas gitanos fabulosos. Algunos de los mejores y más grandes artistas gitanos. No puedo decir uno en específico, he tenido la suerte de trabajar con todos ellos y creo que son magníficos.

El presente se mueve entre la multicultura y la xenofobia, ¿qué opina de eso?

En este mundo de grandes cambios —me refiero a los cambios estructurales—, pienso que, en algunos años, va a cambiar completamente todo lo que ahora conocemos. Va a ser diferente a cómo nos lo ha mostrado la Historia. Nadie sabe qué dirección va a tomar.

¿Cuál es el impacto que percibe que tiene la música de los Balcanes en México?

Como ya se sabe, me he dedicado a difundir la cultura de los Balcanes. En 2000 vine a México y sólo espero que, desde entonces, esos conciertos lleven al público a descubrir a los escritores, los pintores, la comida y la cultura en general de los Balcanes. Si es que los artistas tienen alguna misión, ésta es.

¿Cuál es el mayor peligro que ve para la cultura en el conflicto Ucrania-Rusia?

¿Qué se sabe sólidamente de la guerra? Si se quiere estar informado, uno puede hacerlo a través de los medios de comunicación, pero hay que asumir que se estará mal informado porque sólo se dicen estupideces.

El otro camino es excluir a los medios, pero no se va a estar informado. No sabemos nada de lo que está pasando. Tal vez en 60 años se abrirán ciertos archivos y sabremos de qué trató todo esto. Por ahora, lo que hay es gente que está sufriendo; ahora sólo se trata de sentir lástima por las vidas de las personas y sus casas que se están quemando. Es triste verlo.

Pienso que, tal vez, estamos viendo cómo una pequeña cultura afecta varias causas. Y esto es grande, es importante porque afecta la cultura general en varios sentidos.

¿Cómo describe su exploración musical en el tiempo?

Yo era una estrella de rock and roll, pero supongo que lo dejé porque tengo mucha influencia de la música tradicional.

Toda la vida he hecho lo mismo, sólo cuando era joven mi música se vestía de rock. Ahora mi música es más como un traje hecho a la medida.

¿Cómo habría cambiado esta exploración sin Kusturica?

Tuve la suerte de colaborar con Kusturica haciendo música para sus mejores películas. Y le di, también, lo mejor. Es muy probable que esto haya influenciado y dejado una marca en lo que hice durante estos años.

Leyenda de los balcanes

Con casi medio siglo de trayectoria, Goran Bregović es un ícono de su país

Nació el 22 de marzo de 1950 en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.

Su primer disco, titulado Kad bi' bio bijelo dugme, salió en 1974 con Bijelo Dugme, grupo de rock muy popular que lideró en la antigua Yugoslavia

Es autor de la canción que en 2010 representó a Serbia en el Festival de Eurovisión.

Su contacto con el cine no ha sido sólo como músico. En 2005 interpretó a un gitano en I Giorni Dell’abbandono, de Roberto Faenza.