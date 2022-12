Daniel Nebot, diseñador gráfico valenciano con más de 50 años de experiencia, es el autor detrás del diseño de identidad del 20 aniversario del Centro Cultural España en México.

La fusión de un caballo y un jaguar, animales antagónicos por naturaleza, da como resultado a un personaje que parece un gatito amigable. Para este diseño, el ganador del Premio Nacional de Diseño de Valencia se inspiró en la iconografía mexicana

"Traté de darles esa personalidad gráfica tan rotunda que tiene la cultura mexicana, como lo es la xilografía o las pinturas aztecas… todo es muy iconográfico, parecido a los emojis, pero con otro discurso", dice Nebot en entrevista con EL UNIVERSAL.

El valenciano explica que para él, un experto en la gráfica: la iconografía creada por artesanos mexicanos es un tema de interés por la calidad de trabajo que manejan y la habilidad de trasladar el mundo onírico, de los sueños, en objetos de uso cotidiano.

"Es una cultura y una historia muy potente, que ha usado la iconografía en la artesanía para expresar lo que sienten. La artesanía es una especie de libro de quiénes somos y en México se sigue manteniendo", explica el también ganador de la Medalla Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia.

A propósito de su trabajo para el 20 aniversario del Centro Cultural España en México, Nebot reflexiona con EL UNIVERSAL qué hace a un buen diseño y el impacto del diseño en la sociedad.

¿Qué hace bueno a un diseño de identidad?

Tiene que ser memorable, contenido en sí mismo y retenerlo en un primer golpe de vista. Un dibujo identitario, llamemoslo marca, es un dibujo que deja de ser dibujo cuando entra a tu cerebro y se transforma en sensaciones y elementos evocadores de tus vivencias.

Tus diseños son minimalistas, ¿así lo definirías? ¿Qué te llevó a trabajar con ese estilo?

Por encima de todo, la gráfica es un lenguaje ancestral que no es evolutivo. Pertenece a los homínidos modernos y aparece en el primer momento en el que un homínido moderno tiene la necesidad de trascender, eso sólo se puede hacer a nivel de la gráfica, a nivel de comunicación y de los objetos, los otros lenguajes no persisten el espacio y el tiempo.

El pequeño punto de estilo, modismo gráfico o plástico que uno puede aportar es muy pequeño, porque todo realmente ya está dibujado, todo existe, uno sólo aplica la sensibilidad del momento histórico.

Si el diseño no es evolutivo, ¿entonces cuál es el impacto del mundo digital y las redes sociales en el diseño gráfico?

No hay impacto. Es muy difícil inventar palabras nuevas que se consoliden en el tiempo, las palabras ya están, al igual que los dibujos. Yo defiendo que lo que más marca nuestro comportamiento es la especie, nosotros somos homo sapiens y nos comportamos como homo sapiens por encima de la cultura y todo lo demás.

La cultura aporta ese punto de identidad, de pertenecer a un grupo, pero es un matiz muy pequeño porque al final prima más la especie que haber nacido en cierta época.

Yo creo que la tecnología es una oportunidad más, yo no creo que sea diferente; es un soporte que permite añadir matices que no se podían antes. Por ejemplo, la rapidez hace que seamos mucho más puntuales para expresar nuestra plástica porque ya nadie se encierra en su habitación por 3 meses para hacer un dibujo. Eso es enriquecedor. No es mejor ni peor.

Si la gráfica es inherente del humano, ¿cuál es tu opinión sobre las plataformas como Canva, que ya tienen todo prediseñado y eventualmente propicia que ya no se contrate a un diseñador?

Al final va a subir la media de la calidad de imágenes, porque claro, aquellos que no recurren a un profesional va a ser más fácil que tengan algo de cierta calidad. Eso va a generar una especie de trastorno en lo que es la forma de ganarse la vida como diseñador porque en muchos casos ya no se necesitará un profesional. Pero los humanos tenemos una capacidad brutal de adaptarnos.

Vivimos en un ecosistema muy hostil: todos nos levantamos, salimos a trabajar, prácticamente no tenemos tiempo para comer, volvemos a casa, nos acostamos y al día siguiente es igual. Trabajamos en una especie de esclavitud propia, porque si no, no seríamos unas personas actuales, en tendendecia -porque funcionamos en tendencia-, que ahora todo es muy ejecutivo, con capacidad de decisión y resolver problemas, entonces todo esto lo emulamos y gastamos nuestras vidas en cosas que no tienen ningún interés.

Esto de la realidad artificial que hará los iconos… no va a pasar nada, siempre alguien tendrá que hacer el primer dibujo para que la máquina lo encuentre. Entonces yo creo que hay que ser espléndido. La gente que se dedica toda la vida a algo y se dedica a protegerlo no me interesa demasiado, uno tiene que ser espléndido para que los demás puedan aprovechar lo que tú haces. No es tan importante que lo hayas hecho tú, lo importante es lo que tu generas porque la gráfica es mensaje, pero también es paisaje. Cuando es mensaje, tú te ves obligado al encargo del cliente, pero al mismo tiempo te responsabilizas del paisaje que comparten el resto de los ciudadanos que no te han encargado nada.

Yo tengo una visión del diseño muy rarita, porque no es ni importante la incidencia del diseño en la economía, todo el diseño está basado por lo que aporta en la economía, pero esa es una cosa muy superficial y muy cortoplacista. A la larga el diseño no puede ser economía y nada más, debe ser cultura. Si queremos trabajar por la humanidad, debemos tener un ojo siempre a largo plazo, mirando en esa parte del paisaje, que es una cosa tan anónima. Cuando paseas por tu ciudad, ves miles de gráficos que tú no has pedido, que alguien más ha pagado y que diseñó quien sabe quien, pero que al final es parte del paisaje de tu existencia.

Entonces hacer diseño también tiene una carga de responsabilidad social.

Para mí sí. Creo que no todos son conscientes de esa responsabilidad, porque día a día, la inmediatez del éxito y del encargo hacen ver que solamente pertenecen a un equipo que busca el éxito en un determinado tiempo.