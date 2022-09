Daniel Hourdé, el artista francés que comparte la fascinación por la muerte con México

En el Museo de la Cancillería (República del Salvador #47), se puede escapar del ritmo ajetreado del Centro Histórico de la ciudad y adentrarse al mundo del artista francés Daniel Hourdé (Boulogne Billancourt, 1947), quien exhibe por primera vez en México. “Hay una correlación evidente entre mi trabajo y la cultura mexicana. Compartimos la misma obsesión por la muerte”, declaró el propio creador, sobre la exposición “Daniel Hourdé en México, París-Tenochtitlan”, que muestra una serie de esculturas y collages del francés, traídas directamente desde París, con el que se busca hacer una reflexión sobre la religión en el siglo XXI.

“Fue una exposición muy dura de traer al país, especialmente en los tiempos de austeridad que vivimos no sólo en el país, sino en el mundo”, explica Aldo Flores, curador de la muestra, quien viajó a París para hacer la selección de obras, en presencia de Hourdé.



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

Para elegir las piezas, Flores primero se aseguró de contar con los planos y medidas del recinto para, con base en las dimensiones de las tres salas que ocupa la exposición, hacer la curaduría de las obras y esculturas. “Quería que fuéramos muy exactos sobre lo que íbamos a traer. En París, Daniel me dijo qué piezas quería que se exhibieran, pero le dije que no podía ser así porque él no conocía el espacio, por lo que yo escogería la obra para la muestra. Se sacó de onda Hourdé, pero su esposa Almudena ayudó a mediar”. Para Flores era fundamental que las obras se ajustaran a la perfección, pues no habría posibilidad de regresar a París para hacer cambio de obras.

El recorrido comienza desde el patio del recinto, con una escultura de una barca hecha en bronce “Barque” (2019). En la primera sala se podrá ver la escultura “Renonciation” (2015), en la que se ve a Cristo entregando su corona de espinas. La pieza fue estratégicamente colocada frente a un dibujo, que no tiene título, en el que el bien y el mal pelean por la corona. “La exposición aunque trae una carga sacra no es algo que estemos acostumbrados a ver en este tema. Hoy en día el mundo está sufriendo un colapso muy grande”, comenta Flores.

“Les Marches du Paradis” (2015) es una escultura de una escalera de color dorado que pretende llevar al paraíso, sin embargo, cada escalón tiene espinas, haciendo referencia sobre lo difícil que es acceder hoy en día a ese ideal, explica el curador.



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

En “Daniel Hourdé en México, París-Tenochtitlan” es posible apreciar en todos sus ángulos las esculturas, pues el curador las colocó de manera que el visitante pueda rodearlas. “Siempre es un error en los museos que pongan las esculturas pegadas al muro, porque uno no puede ver alrededor”.

En un largo pasillo se distribuye una docena de collages que mezclan el dibujo, cemento, pintura y telas. Son obras que muestran a Cristo sin rostro en plena caída, portando en ocasiones un manto lleno de sangre, con la cruz de fondo. “‘La pasión de Cristo’ es una serie muy constructivista. La iglesia católica en Europa está teniendo una caída muy fuerte”, comenta Flores sobre el contexto que rodea esta serie artística.



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

Esculturas de bronce sin título de inspiración africana, un espejo de la vanidad sostenido por la muerte, la muerte interrumpiendo una ostentosa fiesta al retirar el mantel de una mesa (con candelabro incluido) y la corona en mal estado cedida por Cristo son algunas de las otras esculturas presentes en la exposición. Una particularidad de la muestra es que no todas las obras tienen ficha técnica, Flores explica que decidió hacerlo de esta forma para que el público se concentre en la pieza y no en la información, además de alentar a los visitantes para que investiguen y conozcan al artista.

El ingreso al Museo de Cancillería es libre de costo. “Daniel Hourdé en México, París-Tenochtitlan” viajará próximamente al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

