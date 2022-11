Dan Reconocimiento Universitario a Matos Moctezuma

Por su aportación a la historia prehispánica, además de por su gran labor de divulgación arqueológica y ser uno de los científicos sociales más reconocidos a nivel mundial, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibió ayer, en una ceremonia en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), la distinción Reconocimiento Universitario, que se suma a la serie de premios y distinciones que ha recibido el distinguido académico.

En el evento, Matos Moctezuma recordó el discurso que expresó recientemente en la Entrega del Premio Princesa de Asturias 2022, en España, y volvió a subrayar el peligro que existe al manipular la historia con fines personales y políticos.

“En mi discurso en Oviedo volví a expresar que no se debe manipular la historia; la historia se ha manipulado a lo largo del tiempo en diferentes partes del mundo, hemos visto cómo diferentes personalidades que han tenido el mando y el gobierno en sus manos han tergiversado la historia para fines personales y propicios, esto no debe ser, no puede admitirse”, expresó y dijo que anteriormente ya había manifestado su preocupación en diferentes espacios y medios.

Con la sencillez que lo caracteriza y rodeado de colegas y amigos, Matos Moctezuma también recordó la importancia de los lazos de México con España que, a pesar de ser protagonistas de una guerra que duró mucho tiempo, ahora los hechos y la historia de hace 500 años forman parte de la identidad nacional del México contemporáneo.

En entrevista, el arqueólogo afirmó que los gobernantes no han hecho conciencia sobre la gravedad de manipular la historia con fines políticos.

“Hemos visto en México y en el mundo que la historia está siendo manipulada, ojalá que todos los gobernantes se den cuenta de la gravedad que esto conlleva”, dijo.

Tras expresar que la antropología es el estudio de “nosotros mismos”, dijo que la Escuela Nacional de Antropología e Historia debe recibir más apoyos, además de que el gobierno debe evitar los recortes presupuestales a la cultura y educación.

EL DATO

Eduardo Matos Moctezuma recibió a finales de octubre el Premio Princesa de Asturias 2022, en una ceremonia en España.