En 1982 el Instituto Internacional de Teatro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. La fecha fue elegida por el natalicio del francés Jean-Georges Noverre, creador del ballet clásico.

Como cada año, la última semana de abril se llena de una rica oferta cultural para los devotos de este arte. Lo mejor es que la mayoría de las actividades son gratuitas o su precio es accesible.

¡Baile libre!

En El Rule, ubicado en el corazón del Centro Histórico (Eje Central Lázaro Cárdenas 6), se invita a la gente a festejar este día sin ningún ánimo de competencia. Se trata del baile por el baile, completamente gratuito y, eso sí, sin alcohol ni bebidas espirituosas de por medio. El evento empieza a las 17:00 horas y la convocatoria dice que acaba a las 21:00 horas.

Jornada ininterrumpida

Uno de los platos fuertes para este día es la jornada ininterrumpida de 12 horas (de las 10:00 horas hasta las 22:00 horas) de presentaciones y actividades en torno a la danza en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Una fiesta imperdible y gratuita que presenta Danza UNAM en sedes como la sala Miguel Covarrubias, el Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, y los espacios abiertos (explanadas, jardines y demás) del circuito. Hay talleres, presentaciones internacionales (como la de la compañía española Mucha Muchaca, que presenta una pieza inspirada en las mujeres de la Generación del 27 borradas por el régimen de Franco; 19:00 horas, Sala Miguel Covarrubias) y nacionales (Taller Coreográfico de la UNAM), concursos libres coreográficos, actividades y concursos para aquellos que estén interesados en la fotografía de artes escénicas, concursos y una pequeña feria del libro especializada en el tema.

Estreno internacional

La compañía Los Corpógrafos estrena hoy, a las 18:00 horas, en el Salón de la Danza de la UNAM (un recinto abierto a las artes escénicas y experimentales en el que caben hasta 100 espectadores), la pieza "Threads", de los ingleses Travis Clausen-Knight y James. Se trata de la primera pieza que hacen coreógrafos extranjeros para la compañía y su tema es la memoria, el desorden de los procesos de pensamiento y la estructura del sueño (aunque no es una obra onírica), bajo una óptica que privilegia lo sensorial más allá de lo narrativo. El estreno mundial de una obra que hicieron dos de los coreógrafos de mayor prestigio en el presente para una compañía surgida en la pandemia y fundada por Isabel Beteta, también directora del Centro Cultural Los Talleres.

Algo de folclore

En el Centro Cultural La Pirámide (Cerrada Pirámide y Calle 24 s/n, San Pedro de los Pinos) se presenta, a las 18:00 horas, el grupo Fuego Nuevo, especializado en danzas mexicanas, junto a Folklórico Infantil y Juvenil Mazatliltic. Se trata de dos grupos de Naucalpan de Juárez.

