La escritora Cristina Pacheco anunció la noche de este viernes que su programa “Conversando” dejará de emitirse, de forma momentánea, por motivos de salud.

La reconocida periodista dio este mensaje a sus espectadores al finalizar el programa, el cual tuvo como invitados especiales a la Orquesta Basura, que tocó parte de su repertorio y charló con Cristina Pacheco de su carrera y trayectoria.

En un emotivo mensaje, la periodista agradeció a los espectadores por seguirla semana con semana. El programa comenzó su emisión en 1997.

“Son una parte queridísima, son parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a los que quiero agradecer su apoyo, su presencia y su solidaridad”, dijo.

En su cuenta de X, antes Twitter, Carlos Brito, director de Canal Once, confirmó la decisión de Pacheco de suspender sus programas por motivos de salud. "La vamos a extrañar todos los viernes en 'Conversando' y los sábados en 'Aquí nos tocó vivir', gracias". detalló.

Cristina Pacheco es parte fundamental de la historia de @CanalOnceTV. Hoy me informó su decisión de suspender sus programas por motivos de salud.



Extraordinaria mujer, siempre alegre y a quien, sin duda, la vamos a extrañar todos los viernes en @Conversando11TV y sábados en… pic.twitter.com/0MvKyx1Ez7 — Carlos Brito (@carlosbritolav) December 2, 2023

"Graves razones de salud"

La escritora añadió que despedirse es un momento difícil, y agradeció a su equipo de estar con ella durante tantos años.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida”, expresó con la voz entrecortada.

Cristina Pacheco expresó que dejar el programa es grave, pero es un deber que no puede dejar de lado. “Es grave lo que voy a hacer, pero debo hacerlo”, dijo.

Y añadió que es por motivos de salud que debe despedirse del programa, el cual llevaba hasta hoy 26 años en emisión. “Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones”, expresó a la vez que se le quebró la voz.

Con las lágrimas contenidas, Pacheco dijo que “espero que estas conversaciones paren momentáneamente, que han sido ricas, inesperadas, piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados”, agregó.

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Estudió Letras Españolas en la FFyL de la UNAM. Fue cónyuge del escritor José Emilio Pacheco. Conduce también, desde 1978, el programa “Aquí nos tocó vivir”, en emisión en el Canal Once. Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica.

crónica.

Leer también: Drag Queen Amanda dará voz a población LGBTIQ en programa "La VerDrag" de Canal Once Digital

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rcr