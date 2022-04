Creadores califican de “engañoso” y “ofensivo” el llamado de la Secretaría de Cultura a “ganar un premio" de 390 mil pesos

María Minera y José Antonio Cordero, artistas, activistas y miembros de la comunidad cultural han hecho pública una carta dirigida a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, a quien llaman "malabarista de los cuchillos a punto de dar la estocada final", y a quien le cuestionan el fondo y las formas de la convocatoria que han lanzado para el segundo Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes que la Secretaría de Cultura acaba de lanzar.

En particular, los creadores cuestionan el uso “impreciso", "engañoso” e incluso “ofensivo” con el que invitan a la comunidad teatral a postularse pero no a trabajar, sino a “ganar un premio de hasta $390,000.00”.

“¿Ganar un premio? Perdón, pero así no se le llama en ningún lado a la remuneración justa y obligada del trabajo de los artistas. Aquí no se está premiando a nadie, esto no es la lotería, aquí se está haciendo un llamado a la comunidad teatral a hacer teatro, es decir, a trabajar, lo cual, aquí y en cualquier país del mundo, merece un pago digno. No un premio. (Se nos informa, por cierto, que el término ‘premio’ proviene del rubro de Gasto Público desde donde usted, como malabarista de los cuchillos a punto de dar la estocada final, ha tenido que sacar esta prebenda: ¿por qué el rubro de ‘ayudas sociales’ (44103) y no el de ‘gastos relacionados con actividades culturales’ (44101)? ¿Qué sigue? ¿Llevarnos al rubro de ‘caridad y filantropía’?)”, le señalan a la funcionaria.

Minera y Cordero señalan en la carta que ya circula en las redes sociales, que llamarle premio a la precarización de la cultura es un insulto, pero sobre todo puntualizan lo engañoso del supuesto premio, pues desglosan a detalle que no sólo no hay ningún apoyo a la comunidad teatral, sino que de ganar el “premio”, los recursos que serían de entre 232 mil y 390 mil pesos --este último monto destinado únicamente a la zona norte del país--, por dar diez funciones, apenas cubre los pagos.

De principio señalan que en el mundo del teatro todos saben que el esfuerzo descomunal de cualquier montaje amerita unas veinte o treinta funciones, por lo menos, pero la convocatoria para el segundo Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes que la Secretaría de Cultura, apenas apoya diez funciones que además deberán dar en distintas ciudades.

“Significa que el famoso premio apenas se usará para pagarle a los actores y demás miembros de las compañías, pues sobre todo tendrá que emplearse, porque no hay de otra, en traslados, carga, alojamientos, alimentos y, ay, hasta en la difusión y grabación de las funciones, porque las instituciones convocantes no piensan desembolsar ni un centavo más”, afirman los dos artistas, quienes agregan que al “premio” hay que restarle los 100 mil pesos que corresponden a la renta de los espacios independientes donde se presentarán las obras.

“Cosa loable, sin duda, pero que reduce el premiecito, en algunos casos, a casi mitad. Haga, entonces, usted la cuenta, señora secretaria –boletos de camión, noches de hotel, desayunos, comidas, cenas– para que llegue a la misma conclusión que nosotros: al final estas serán, como siempre, funciones matadas y mal pagadas, a las que los grupos, ahorcados, de todos modos se presentarán, porque usted no se ha dignado en buscar la manera de desafiar los mandatos de arriba, para mejorar notablemente las condiciones de trabajo de los artistas”, aseguran.

Además, Minera y Cordero, le enfatizan a la secretaria de Cultura: “cuántos moños se pondrá usted a final de año, diciendo que dio hasta 135 ‘premios’ y que estos se tradujeron en cerca de 1,350 funciones preciosas por toda la República. Cuánto presumirá de estar salvando a los espacios independientes, entregándoles, indirectamente, diez mil pesos, que en nada ayudarán a resolver el problema de fondo.”

En el cuestionamiento que los artistas y activistas le hacen a la titular de la Secretaría de Cultura federal, le señalan que tienen cada vez más claro que la dependencia que dirige ha ido dejando de lado, poco a poco, su tarea principal de preservar el patrimonio cultural del país, en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales, pero además, le dicen, empieza a usarse en sus oficinas un lenguaje retorcido cada día menos tolerable, no sólo porque sea impreciso o engañoso, sino porque resulta ofensivo para muchos, que vemos en esas palabras intentos de invisibilizar la labor de los trabajadores del arte y la cultura.

“En su gestión, esos programas que sostenían –siempre a duras penas– el gran entramado cultural y artístico nacional están hoy más empobrecidos que nunca –mermados, en parte, por el empeño irracional de levantar a toda costa un proyecto con vicios esenciales como es el de Chapultepec: Naturaleza y Cultura– y algunos otros han incluso desaparecido. Pero ya vemos también que en un intento por disfrazar esa carestía fomentada a golpe de recortes, que tiene a las instituciones al borde de la inoperancia absoluta”, agregan.

melc