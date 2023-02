Convocatorias yucatecas sin pies ni cabeza

Para los artistas de Mérida, Yucatán, la convocatoria Jóvenes Creadores 2023 ha dado de qué hablar. Nos cuentan que hay un tope de 700 mil pesos destinados a todas las disciplinas (el abanico de artes escénicas, plásticas, cine e instalación). Por increíble que suene, es la cifra que le toca a todas las categorías. Estas disciplinas tienen, a su vez, su propio tope, que podría estimarse en alrededor de 100 mil a 150 mil pesos. Además de la precariedad, el problema es que los montos para cada proyecto son aleatorios: 70, 40, 35 y 25 mil pesos. Si, por ejemplo, se tiene un tope de 130 mil pesos en una disciplina y se evalúan 10 proyectos para seleccionar a los mejores, es imposible premiar a dos proyectos que requieran 70 mil pesos cada uno. Para deliberar, por supuesto, los jurados deben hacer quebrados y priorizar los montos requeridos en lugar de la calidad. Vamos mejorando, ¿verdad?

Más sobre los libros desechados

Ya le contamos sobre los extraños hechos de la semana pasada en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, en la que fuimos testigos del desecho de cientos de libros que llenaron camiones, los cuales iban y venían y se volvían a llenar con material. En uno de esos días en los que estuvimos investigando los hechos, nos dimos a la tarea de entrar a la plaza del Museo de la Cancillería para acercarnos al patio de la Biblioteca Lerdo, pero, sin reparos, los guardias del recinto no nos dejaron ni acercarnos a las bancas, que claramente están para el uso de los visitantes. Fuimos testigos también de que los guardias estuvieron siguiendo a los visitantes para que no tomaran fotos en el patio. No pudimos registrar fotográficamente el camión con los libros, pero sí observamos que los materiales seguían saliendo y saliendo. ¿Por qué no permitir fotos de los hechos? Escribanos al correo [email protected]