El libro que acaba de publicar la experta en marketing, comunicación y negocios de internet, Pilar Gordoa, y que congrega 28 años de su experiencia en el mundo de la industria editorial, titulado “El arte de conquistar lectores. El marketing de libros en la era digital" (Grijalbo), es una guía paso a paso, con ejemplos reales y casos de estudio a partir de campañas de autores como Roald Dahl, Paulo Coelho, Ken Follett, Isabel Allende, Rius, Alejandro Jodorowsky, José Agustín, Laura Esquivel, Elena Chávez y de otros tantos, de estrategias creadas para cada lanzamiento, de uso y utilización de plataformas, medios de comunicación, enlace con librerías, y mensajes directos a los potenciales lectores, pero es también un libro que tira mitos sobre que, los libros están peleados con el marketing por ser un producto cultural.

“El libro busca inspirar a todos aquellos que les gusta promover la lectura, a los que son agentes culturales, pero no solamente va a este público, sino a cualquier persona que tenga esas ganas de emprender, de iniciar un camino que los lleve por la promoción de cualquier tipo de producto y yo en particular con ‘El arte de conquistar lectores’ no podía no dedicarlo al producto que ha sido mi vida en los últimos 28 años y en el que me especializado que son los maravillosos libros y como decía Zaid los demasiados libros”, asegura Gordoa en entrevista.

La pionera en la utilización del concepto de marketing editorial asegura que hacer marketing para productos de consumo suele ser muy mecánico cada día y “creo que hacer marketing para libros, justamente por la gran diversidad de autores, de formatos, te permite, no solo aprender, sino generar experiencias de encontrar estos nuevos caminos, de idear nuevas cosas que te permitan generar esos encuentros y cuando suceden, son mágicos”, señala Gordoa, al dar cuenta de ese encuentro que se ha establecido de manera más cercana y directa con los lectores.

En ese encuentro han jugado un papel importante las plataformas tecnológicas y las redes sociales, Pilar Gordoa las considera una herramienta que abrió una conversación directa con los lectores, “creo que es el valor más importante que para mí dejan las redes sociales; sin embargo, creo que no es que sustituya, sino que acompañan y eso es algo que dejó muy claro en el libro, porque la comunicación, la promoción de libros, las tareas y las acciones promocionales que seguimos haciendo son fundamentales, pero no se trata solo de las redes sociales, sino es como una orquesta donde las redes sociales son parte de esa orquesta”.

Dice que, igual que en una orquesta pueden entrar las cuerdas, los instrumentos de viento y cada uno se sincroniza para poder al final terminar una obra, en el marketing editorial usa esa analogía. A veces entra en las redes sociales y complementan con toda la comunicación o con todas las relaciones públicas que se van generando a través de libros, pero después viene toda la parte publicitaria y probablemente, después viene el contenido orgánico que el propio autor va generando no solamente para sus plataformas, sino también para poder compartir en chats como WhatsApp o como Messenger.

“En el libro planteo la forma de poder elegir los mejores caminos para poder promover ese encuentro que para mí es maravilloso, entre lector y su libro. Para que ese libro sea el que encuentre a su lector y generar esos encuentros y esos espacios, y esas estrategias que desarrollan y logran buenos resultados son las que te van motivando”, dice Gordoa, quien reconoce que también esta guía se habla de los errores y de camapañas de marketing que han fallado, porque de esos errores también se aprende.

Uno de los propósitos que tiene “El arte de conquistar lectores” es poder darle a estos jóvenes emprendedores, sean editores o creadores de cualquier otro producto, un poco de luz sobre los procesos editoriales, pero también de cualquier negocio. Dice Gordoa que lo que hizo la pandemia fue muy interesante para los mercados editoriales, en principio pensaban que iban a ser los años más catastróficos de la historia editorial, pero la verdad fue todo lo contrario, “lo que obtuvimos fue el tiempo. A veces pensamos que para los libros, cualquier tipo de entretenimiento fuera de casa como puede ser el cine o quizá un parque de diversiones, puede ser la competencia directa, pero realmente lo que encontramos es que es el tiempo, o sea, nosotros competimos por el tiempo de las personas y creo que la pandemia lo que hizo fue darnos claridad en que si las personas tienen tiempo”.

Lo que les mostró la pandemia por el Covid-19, es que no solamente había tiempo, sino que además no podía salir de casa, y entonces las formas de entretenimiento en muchos casos se tornaron en el libro, por ello “El arte de crear lectores” profundiza en muchos conceptos a partir de la pandemia porque ayudó mucho a darle contexto a muchas cosas. Es un libro, que ya estaba gestándose, pues cuando ha dado clases para la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o en algunos congresos con libreros, en sus clases en la Universidad Anáhuac en diversas maestrías, y cuando específicamente daban un curso para la industria editorial, siempre le preguntaban por bibliografía, pero eran materiales dispersos sobre la industria del libro, pero no había un libro que condensara un panorama completo.

También tiene claro su punto de partida, esa idea que aun priva de que con los libros no se puede hacer marketing porque el libro es un bien cultural y no un producto, y lo que ha hecho Pilar Gordoa lo largo de su experiencia, es partir de esa dualidad que tienen las editoriales y que dice, es importante reconocerla, “porque sin duda hay una línea donde somos agentes culturales, proveemos entretenimiento, proveemos educación, pero tenemos que entender que también es un negocio, es un negocio distinto y es un negocio loable”.

Y ese negocio incluye a los pequeños editores independientes, “el libro está pensado no solo en editoriales grandes, sino en editoriales de cualquier tamaño porque se trata de entender esa dualidad en donde ‘si yo genero esa rentabilidad, mi negocio, mi editorial independiente puede seguir manteniéndose’, y entonces ‘cómo hago para que pueda seguir manteniéndose y no hacer un editorial de un solo libro o de una sola temporada’, aquí puede estar la respuesta. A veces pensamos que hay editoriales independientes que generan un contenido, quizás solo para concursar en estos programas de la Secretaría de Educación Pública, el punto es cómo mantengo mi emprendimiento editorial a largo plazo y lo que pretende ‘El arte de conquistar lectores’ es dar esas claves que te permitan ir paso a paso por cada punto de libro y cuál es la relevancia de cada uno de estos procesos para que puedas mantener este emprendimiento a largo plazo y para los que nos dedicamos a los libros, seamos grandes o pequeños, buscamos poder generar esa rentabilidad que te permita mantener el negocio y no solamente mantenerlo, sino salir a flote y ser exitoso, porque aquí no se trata de vender muchos libros si de mantener esa esa rentabilidad sostenida a largo plazo”, concluye.

melc