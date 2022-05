Continúa en el CIDE desmantelamiento

Las direcciones del CIDE y del Conacyt han dado en los últimos días un nuevo golpe a la vida institucional del centro público de investigación. Tras semanas de tensión, presiones y acoso contra la investigadora Celine González Schont, José Antonio Romero Tellaeche y María Elena Álvarez-Buylla consiguieron hacerla renunciar y con ello se apoderaron de la Dirección de Evaluación Académica, un puesto clave para tener el control disciplinario entre los investigadores del CIDE. Pronto se dará a conocer el nombre del nuevo encargado de esa dirección, entre cuyas funciones está decidir la renovación de contratos a los profesores y autorizar los estímulos, es decir que el previsible incondicional a la dirección del Conacyt que llegue tendrá el poder de premiar y castigar la lealtad o la disidencia, según sea el caso, entre la comunidad académica del CIDE. La purga administrativa está en marcha para poder realizar la temida depuración ideológica en un futuro no muy lejano.

La descolorida gestión de Sandra Cuevas

La alcaldesa Sandra Cuevas ha emprendido, por su propia cuenta, una cruzada contra los colores… no tolera los coloridos rótulos, tampoco los murales y, menos los alegres tonos de los juegos infantiles. Los habitantes aún no acaban de comprender por qué Cuevas tiene obsesión con volver todo blanquecino y grisáceo —sin consulta de por medio—, y la señora ya mandó borrar los seis murales del Parque España y del Mercado Juárez, todos realizados por el proyecto Central de Muros. Muchos ya consideran que el afán de “orden y disciplina” promovido por Cuevas tiene tintes represivos contra los elementos culturales, pues aunque el pasado 24 de mayo dijo que “en Cuauhtémoc amamos el arte”, acaba de borrar el mural de la Casa de Cultura Jesús Romero Flores; y sostiene un debate, a través de redes sociales, con Ana Elena Mallet, a quien a cuestionado y confrontado. Habrá que ver si así como tuitea, trabaja la alcaldesa para cumplirle a los habitantes, o sólo son palabras al aire, y por cierto ¿en cuánto le estará saliendo pintar todo lo que no era necesario pintar?