Conquistar el cine mexicano y Hollywood alguna vez fue el gran sueño de Gabriel García Márquez

“El Charro Viejo regresa a la hacienda después de cumplir 15 años de prisión por homicidio. Es un hombre de unos 50 años, alto, fuerte, tranquilo, con una madurez que revela en cada uno de sus gestos. Viste el mismo traje de charro con que fue conducido a la cárcel: un traje gastado que le viene estrecho, como si hubiera sido de un hombre más delgado y esbelto”. La descripción es el arranque de El charro, la “síntesis de una historia para el cine, original de Gabriel García Márquez”.

El mecanuscrito de El Charro era el guión original con el cual el escritor y periodista colombiano recién llegado a México a fines de junio de 1961, hace 61 años, pretendía arrancar su carrera cinematográfica en nuestro país, que vivía sus años dorados del cine. Esos sueños del Gabo cineasta que aspiraba saltar de México directo a Hollywood se convirtieron en una interesante participación en películas como En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, y Tiempo de morir, de Arturo Ripstein, pero no en su consagración cinematográfica. Una faceta de la que da cuenta la exposición Gabriel García Márquez: La creación de un escritor global, que desde hace algunos días se exhibe en una de las salas del Museo de Arte Moderno.

Su carrera como guionista en películas de directores como Arturo Ripstein y el productor Gustavo Alatriste, su colaboración con artistas visuales y personajes de la cultura mexicana reunidos en “La Mafia”, el grupo de escritores y artistas que encabezaba Fernando Benítez, su trabajo con Carlos Fuentes para la adaptación al cine de El gallo de oro, de Juan Rulfo, así como su gran amistad con María Luisa Elío son punto central de la muestra que se integra por más de 280 piezas.

La muestra incluye carteles de películas, como la de El gallo de oro, de Roberto Gavaldón, en cuya adaptación, a partir de un texto de Juan Rulfo, Gabo trabajó con Carlos Fuentes.

El Charro terminó convertido en el guión de la película Tiempo de morir, de Arturo Ripstein, cuyo mecanuscrito también está incluido en la exposición que fue curada por Álvaro Santana-Acuña, y que se exhibió por vez primera en 2020 en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas; y que ahora se presenta en el Museo de Arte Moderno de México, hasta el 2 de octubre.

Y es que México fue central para la vida y la obra de Gabriel García Márquez.

“Aquí reconstruimos prácticamente la creación de Tiempo de morir, desde que era una sinopsis que se llamaba El Charro, mucha gente no sabe, pero se llamaba El Charro y la tenemos aquí, donde luego tenemos la carta donde Gabriel García Márquez habla de cómo él está trabajando en el guión; luego vemos el guión de Tiempo de morir y nos interesaba que aquí donde te muestra esta escena fuera la misma escena que ves en pantalla y al mismo tiempo lo ves aquí escrito en el guión que García Márquez escribió”, relata Santana-Acuña durante una charla y recorrido por la exposición en el Museo.

Cuenta Santana-Acuña mientras va caminando y mostrando los papeles, mecanuscritos, notas, fotografías, cartas, guiones y videos, que a Gabo le empieza a ir tan bien en el cine y en sus proyectos, que hasta le escribe a su amigo colombiano Plinio Apuleyo para contarle de sus grandes sueños y más allá de las fronteras mexicanas.



Fotos: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL

“En esta carta que le envío a Plinio Apuleyo Mendoza, García Márquez le dice que le tenía el ojo echado a Hollywood, porque realmente él creía que iba a poderse marchar a Hollywood. Aunque el proyecto fracasó”, señala Santana-Acuña, en tanto detrás de la vitrina se puede leer esa carta en la que Gabo cuenta:

“Dentro de estas realidades, sigo sin hacer nada más que escribir, escribiendo cosas que me gustan, y con el ojo puesto en Hollywood: piensa que pagan 30.000 dólares por cada asunto, aunque no lo hagan. Ya hay algunos contactos. Esta tranquilidad de espíritu me ha producido un cambio que te sorprenderá: a las seis de la mañana estoy completamente despierto, trabajando muy bien y sin los trastornos nerviosos de antes”.

Hay objetos de varias películas que también se hicieron con García Márquez en su primera etapa mexicana, con el grupo de “La Mafia” y el grupo excepcional de artistas al que se incorporó donde estaban Elena Garro, María Luisa Elío, Rita Macedo, Carlos Fuentes, José Donoso, Emilio García Riera, gente de cine, gente de las artes plásticas y la presencia de importantes personalidades de la cultura internacional como John Gavin, el actor que era protagonista de las películas Pedro Páramo y Espartaco.

México, el país donde Gabriel García Márquez desarrolló algunas de sus facetas más importantes, es uno de los ejes temáticos principales que al historiador del arte y sociólogo Álvaro Santana-Acuña le interesó resaltar con más fuerza en la exposición.

“En esta sección de México tenemos cosas súper interesantes, aquí sí tenemos cosas nuevas. García Márquez viene a México no tratando de ganarse la vida en la literatura, sino en el cine, el problema es que para él entrar al cine fue bastante complicado, no tiene documentos, y él acaba trabajando en La familia y Sucesos para todos. Sucesos para todos’ es una revista sensacionalista y La familia es una revista para amas de casa; pues García Márquez trabaja casi dos años como editor y logra subir las ventas de las revistas y se gana la confianza del dueño que resulta ser también un importante productor de cine, que es Gustavo Alatriste”, afirma Santana-Acuña.

El también autor de Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic (2020) dice que, sin embargo, mientras que Gabriel García Márquez está metiendo el pie en el cine y publicando, su literatura sigue ganando terreno en México.

“Reconstruimos algo que tampoco se ha hecho nunca: todas las primeras ediciones de El coronel no tiene quién le escriba, desde el manuscrito con la primera palabra y el final trágico de la novela. Está la primera vez que se publicó en formato texto, que fue en una revista, donde no le pagaron regalías e hicieron una edición sin su permiso, la primera edición en formato libro ya, en Medellín, con las mismas características anteriores, y ya en México, a mediados de los años 60, cuando algo está comenzando a cambiar y Era editorial le publica el libro y también el mismo año una editorial francesa, por primera vez, lo edita”, cuenta el curador.

Y muestra, tanto el contrato como el libro en francés, que representa la primera vez que García Márquez publica en lengua extranjera. “Este es el primer contrato en lengua extranjera y el primer libro en lengua extranjera que hizo García Márquez, ya con Carmen Balcells”, dice el también autor de Gabriel García Márquez. Vida, magia y obra de un escritor global (Fundación para las Letras Mexicanas/El Equilibrista, 2021), quien abunda en su interés por mostrar cómo está plasmado en otra vitrina el boom de la literatura latinoamericana.

Está el Manifiesto de la nueva novela latinoamericana que Carlos Fuentes publicó en “La Cultura en México”, texto que circuló dentro y fuera de México, y en el que realmente señalaba que Vargas Llosa, Cortázar y Carpentier eran las nuevas novedades de la literatura que emergían; están los libros de La ciudad y los perros, Los recuerdos del porvenir, Rayuela, Pedro Páramo, y luego aparece Cien años de soledad con una sala completa y un altar. “El objetivo es lograr una inmersión en la vida de García Márquez en el momento en que está escribiendo Cien años de soledad, por supuesto con fotos de la casa donde la escribió, que está en poder de la Fundación para las Letras Mexicanas, una foto de él en el estudio donde trabajaba la novela y también diferentes cartas y testimonios para mostrar cómo esa red de personas que tenía a su alrededor le ayudaba a escribir la novela”, dice Santana-Acuña.

Gabriel García Márquez: La creación de un escritor global, en la que se exploran grandes momentos de la vida y trayectoria del escritor, se presentó en 2020 en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas.

Además está la carta a Porrúa, la carta a Plinio Apuleyo, donde Gabo le dice: “Ya tengo el título y va a tener tantas páginas, ¿qué te parece?”, la foto con María Luisa Elío, el testimonio de María Luisa en un video donde ella cuenta cómo Gabo le empezó a contar Cien años de soledad, las cartas con Fuentes, con Guillermo Cano, con Vargas Llosa, en las que le va narrando diferentes etapas de la creación del libro.

“Tenemos el altar, el objeto sagrado. Es la primera vez que vemos en América Latina todos los manuscritos conservados de Cien años de soledad, que son tres. Aquí están el manuscrito del cual es propietario el Ransom, el original, puedes leer la primera página y escuchar a García Márquez leyéndote el primer capítulo; una muestra del proceso de edición casi final del texto y también una carta en la que García Márquez les está informando a sus amigos de Barranquilla, Colombia, que les está enviando una copia completa del manuscrito; y luego también una reproducción de otro manuscrito conservado en el Museo Soumaya, la copia que García Márquez le regaló a Emmanuel Carballo, que fue una de las personas con las que él se vio semanalmente para ver cómo iba avanzando la novela”, dice el curador.

En los siete núcleos temáticos: Orígenes, Hacía el mundo, El “boom” en México, Escribir la soledad, La carpintería de Gabo, Un escritor comprometido y El escritor global, en los que se divide la muestra, que permanecerá abierta hasta el 2 de octubre y que se presenta como un libro con mariposas amarillas de páginas abiertas, se exploran momentos fundamentales de su vida y trayectoria, tal como se presentó en 2020 en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas.



Libros, notas, papeles, mecanuscritos, fotografías, cartas, guiones y videos se pueden apreciar en la muestra.

