Conflicto entre Ucrania y Rusia lesiona a la danza

Costa Mesa, California.— Vsevolod Maevsky prácticamente no se puede levantar, los doctores le han dicho que debe permanecer en cama el mayor tiempo posible. Hay una lesión, una suerte de distensión en la parte baja de la espalda, que mantiene a este bailarín postrado, inerte, en el mejor momento de su carrera.

El joven de 24 años entiende que parte de su disciplina implica aguardar, aunque le estén cortando las alas. Semanas atrás, había elevado esos 1.91 centímetros de altura y 81 kg de físico, al punto de retenerlos en el mítico Teatro Mariinsky, en donde le aplaudieron su interpretación del príncipe Sigfrido en el Lago de los cisnes. Era el sueño cumplido: actuar en libertad dentro de una de las compañías de ballet más importantes del mundo, frente al público de San Petersburgo.

Su herida sería más grande, mientras se recuperaba de esa lesión en Turquía, escuchó que el presidente ruso, Vladimir Putin, hablaba de la “operación militar especial”, una avanzada militar que se llevaba a cabo en Donbás, en Ucrania, su país natal.

“Todavía estoy un poco perdido, sabes”, se sincera con EL UNIVERSAL, mientras recuerda cuando supo que las explosiones en su patria terminaron con la vida de muchos connacionales, incluidos algunos que admiraba, como Oleksandr Shapoval, bailarín de 47 años, solista de ballet de la Ópera Nacional de 2013 a 2021, condecorado como Artista de Honor en Ucrania y asesinado en septiembre pasado en Mayorsk, región de Donetsk, tomada por los rusos hace unos días.

“Me es muy difícil concentrarme ahora porque hay tantas cosas que cambiaron y tan rápido”, retoma el joven, todavía con ropa de ensayo. “Llevaba cuatro años en esa ciudad (San Petersburgo) y extraño muchas cosas, porque ahí tuve mucha ayuda de mi director, mis entrenadores, de mis amigos. Y soy de Ucrania”.

Maevsky nació en Kiev, desde los cinco años destacó en bailes de salón y, a solicitud de su madre, entró al ballet. A los 12 fue descubierto por V. V. Pryanichnikov quien lo guió a la Escuela Coreográfica Estatal de Kiev, esto le llevó a estudiar un año en Nueva York, en el Ellison Ballet. En 2018 logró su sueño de entrar al Mariinsky.

Luego vino la pandemia, una lesión y ahora la guerra. “Siendo honesto, no tengo un equilibrio. Conversé con mi exdirector y me dijo, ‘¿cuál es tu plan?, ¿cuál es tu meta?’. Y yo estaba como, ‘no sé’, porque creo que para los ucranianos y para los rusos todo en este momento es simplemente sobrevivir. No es una queja cualquiera, en verdad no hay planes. Sólo este mes sé lo que haré”.

Desde que la guerra estalló, el ucraniano se estableció primero en Berlín y el fin de semana pasado subió a un escenario en Costa Mesa, California, como parte del evento Reunited in dance, realizado por la filántropa Elizabeth Segerstorm en el centro cultural que lleva el apellido de su familia.

En dos actos, de casi dos horas, una docena de colegas de distintos países que se vieron afectados por el conflicto bélico mostraron estar unidos por esta disciplina. Organizadores y artistas reiteraron, en varias ocasiones, que Reunited in dance no era una presentación política. No obstante, muchos de los integrantes saben que eso no es posible.

Confiesan que procuran cuidar las formas, muchos de ellos sueñan con regresar a Rusia, pero describen la situación de cientos de compañeros, los desplazados de las propias compañías ancladas en Ucrania o Rusia, como “alarmante”. Esto, aunado a los estragos del cierre pandémico, ha llevado a una crisis sin precedentes en esta disciplina, que quieren que se advierta.

“La guerra ha desatado un sentimiento antirruso”, dice Xander Parish, el coreógrafo principal de Reunited in dance. Él es británico, establecido desde hace 12 años en Rusia también como parte del Mariinsky, su incursión, siendo inglés, fue excepcional. Meses antes de la guerra contrajo nupcias con una bailarina rusa, Anastasia Deminova.

Ambos viajaban en un tren de San Petersburgo a Moscú cuando escucharon de la invasión; la minimizaron de inicio, era un juego político: “No esperaba que sucediera. Quiero decir, leí los periódicos y en la prensa británica se hablaba de tropas que se acumulaban en la frontera. Quizás fue ingenuidad mía, pero todos estábamos: ‘bueno, es Rusia: cruzarán la frontera, harán ruido y regresarán’. Luego todo fue tan repentino, tan impactante”, dice.

Instigados por la familia de Xander en Reino Unido, con el miedo de la cancelación de vuelos y la amenaza de bloqueos, la pareja se presentó por última vez en el Mariinsky para protagonizar Las cuatro estaciones, con coreografía de Ilia Jivoy. Esa noche tomaron un autobús rumbo a Estonia –los vuelos a Turquía eran muy costosos— y abandonaron todo con la idea siempre de regresar; el británico recuerda incluso un detalle: dejaron comida en el refrigerador.

“No podría considerar quedarme cuando mi estadía podría interpretarse como respaldar lo que estaba pasando. Y no puedo respaldar lo que está sucediendo. Me encanta Rusia, el país, pero no puedo apoyar esto de invadir a un vecino. Extraño mi vida, extraño mi casa, extraño a mis compañeros y a Mariinsky, amo profundamente a la gente”, dice Xander.

No les ha sido fácil encontrar un lugar, en especial para Anastasia, su esposa, al ser rusa se ha enfrentado a un alud de trámites burocráticos y, considera Xander, se le ha segregado de algunas producciones que no quieren arriesgar contratando a bailarines de grandes compañías rusas.

Antítesis de un cuento de hadas

La apuesta de llevar a esta docena de bailarines a Estados Unidos es considerada por el brasileño David Motta Soares como un acto antibélico en un “pequeño cuento de hadas”, es decir, una suerte de escape escénico que contrastó con la realidad que viven él y sus compañeros.

“Todos estamos (emocionalmente) en un lugar al que no queremos ir, pero tenemos que ir”, se explica. El 7 de marzo, el bailarín tuvo que publicar en su Instagram lo que consideraba impensable días antes, que renunciaba al sueño más grande que él y miles pueden tener: formar parte del Ballet Bolshoi.

La presentación del 12 de noviembre, en el Henry Segerstrom Concert Hall, en el condado de Orange County, fue la primera de Motta Soares frente al público estadounidense como profesional —sólo había estado ahí en 2007 como parte de un concurso juvenil—. El brasileño fue uno de los más aplaudidos al interpretar el Pas de deux de Don Quixote, pieza con la que se graduó de la Academia del Bolshoi en 2015.

“Moscú fue un lugar donde crecí, donde comencé mi vida laboral, mi carrera. Especialmente a mis mentores, a ellos los llevaría para siempre conmigo, pero es un paso que tuvimos que dar. Y claro que vivir esto no es algo fácil. No digo solo para mí, supongo que para todos los bailarines, aunque sabemos que no es nada comparado con lo que está pasando el pueblo ucraniano”.

Maevsky asegura que del lado ucraniano colegas están atrapados en medio del conflicto y quienes pudieron huir no han encontrado un trabajo seguro. Están también los colegas varados en Rusia o los que huyeron de ahí: “Ellos no pueden ir a hacer giras y bailar en todas partes.

Reunited in dance intentó romper con este efecto al integrar a gente de distintas nacionalidades que han desarrollado su carrera en Rusia, afectados por el conflicto. “Ojalá y se dejara de pensar tanto en el dinero y simplemente nos amáramos sin importar la nacionalidad. Es la única manera que podemos reconstruir un mundo diferente”, concluye Vsevolod Maevsky.