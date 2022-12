Un juez para el pabellón de Gabriel Orozco en Chapultepec

Alguien le echó mal de ojo al proyecto de Gabriel Orozco en Chapultepec, pues el Pabellón de Arte Contemporáneo, que se ubicaría en el Jardín Botánico, nomás no pega. Perdió la participación del Pritzker Renzo Piano, el financiamiento del empresario Agustín Coppel, la idea original tuvo que modificarse para que el espacio fuera “amable” con el orquideario… En septiembre finalmente se anunció al arquitecto Alejandro Sánchez García como el ganador para diseñar el Pabellón Naturaleza y Cultura, pero recién un juez suspendió definitivamente cualquier trabajo de construcción del Pabellón “en atención al principio de precaución”. “La experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental”, fue el argumento del Juzgado 7° de justicia administrativa de la Ciudad de México. Se supone que el Proyecto Chapultepec se entregará en 2024. Ya veremos qué pasa con esa obra y su presupuesto asignado. ¿Entenderán las autoridades que el proyecto no es viable o pelearán por lo que ha sido considerado como la retribución significativa para Orozco?

Se cocina otro embate contra el CIDE

Recientemente informamos del nuevo intento del Conacyt de reformar el Estatuto Orgánico del CIDE con el objetivo de quitarle facultades al Consejo Académico y volverlo un cuerpo consultivo, apto sólo para observar y opinar, sin toma de decisiones, además de reemplazar al INE por la Secretaría de Bienestar en ese consejo. El embate llega al final de semestre, cuando académicos y alumnos están más ocupados que nunca, además de que parte de la comunidad ha finalizado clases, ¿coincidencia de fechas? Lo dudamos. Aunado a esto, otros incidentes desafortunados se presentan, por ejemplo, nos cuentan que en el banquete de Fin Año, realizado el miércoles en las instalaciones del CIDE en Santa Fe, la comida, a cargo de una empresa contratada por el director, José Antonio Romero Tellaeche, venía en estado de descomposición. El resultado fue una larga fila de estudiantes y profesores en el área médica, justo en un momento de tensión e incertidumbre. Mal y de malas

en el CIDE.