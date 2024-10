Cuando dejes mis palmeres y mi tierra

Peregrina… del semblante encantador

No te olvides… no te olvides de mi tierra

No te olvides… no te olvides de mi amor

Ricardo Palmerín





"Púrpura encendida", la novela de Aída López Sosa es una obra que entrelaza la historia con la autoficción, presentando una narrativa en detalles históricos y personales que capturan al lector desde el primer capítulo. Esta novela se distingue por su enfoque en la figura histórica de Felipe Carrillo Puerto, un destacado líder revolucionario y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Yucatán durante la Revolución Mexicana. López Sosa logra hacer de esta historia algo personal y familiar al entrelazar su propia cotidianidad y su árbol genealógico, lo que añade sus vivencias y su memoria para documentar sus procesos personales.

El título "Púrpura encendida" sugiere una conexión con la intensidad y la pasión, colores y emociones que dominan la vida y la obra de Felipe Carrillo Puerto. La elección del color púrpura, asociado con la realeza y la dignidad, podría representar la nobleza de sus ideales y su lucha por la justicia social. El término "encendida" añade una dimensión de fervor y sacrificio, reflejando la ardiente pasión que caracterizó su liderazgo y su trágico final. En la novela, López Sosa se adentra en el auge y caída de Felipe Carrillo Puerto, detallando sus logros y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Carrillo Puerto, conocido como el "Apóstol Rojo de los Mayas", es presentado no solo como un líder político, sino también desde lo personal que puede ser al relacionarlo con los hallazgos personales. Esta parte de la novela también explora las complejidades políticas y sociales de la época, proporcionando un contexto rico y detallado que permite al lector comprender mejor los desafíos y sacrificios de Carrillo Puerto.

La narrativa regresa a la intimidad familiar de la autora, cerrando el círculo narrativo al conectar nuevamente con las historias personales que se entrelazan con la historia de Carrillo Puerto. A través de este regreso, López Sosa reflexiona sobre la importancia de la memoria y la identidad, mostrando cómo los eventos del pasado siguen resonando en el presente. En la novela destaco el uso epistolar como un elemento que evidencia la cercanía con los archivos, pero también con el juego narrativo que abre canales comunicativos entre los personajes. López Sosa mezcla la narrativa documental con la autoficción. "Púrpura encendida" es una obra literaria que explora temas de memoria, familia, duelo y la búsqueda de identidad en el contexto de la vida en Yucatán y la Ciudad de México. A través de una narrativa rica en detalles, la autora nos sumerge en la vida de los personajes, sus relaciones y las circunstancias históricas que los rodean.

El libro se divide en tres partes, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos de la vida de los protagonistas, Ricardo y su familia. La narrativa comienza con la llegada de Ricardo a la Ciudad de México, donde es recibido por el señor Carrillo y su hija Ethel. La transición de Ricardo a la capital está marcada por sus recuerdos de la infancia en Yucatán, su relación con su madre y su conexión con figuras históricas como Felipe Carrillo Puerto., Guty Cárdenas y Ricardo López Méndez que juega un papel personal dentro de la obra.

Comparativa con otras obras

"Arráncame la vida" de Ángeles Mastretta: Ambas obras exploran la búsqueda de identidad y las relaciones personales en el contexto de la historia mexicana. Sin embargo, mientras Mastretta se centra en la independencia femenina y el poder político a través de la vida de Catalina, López Sosa se enfoca más en la memoria familiar y el duelo personal de Ricardo. La lucha por la autonomía y la resistencia frente a las circunstancias adversas son temas comunes en ambas novelas.

"La sombra del Caudillo" de Martín Luis Guzmán: Guzmán presenta una visión crítica de la política posrevolucionaria en México, similar a la mención de figuras históricas en "Púrpura encendida". Ambas obras reflejan las tensiones y conflictos internos de la sociedad mexicana de la época. La narrativa de Guzmán es más explícitamente política, mientras que López Sosa entrelaza la historia política con la experiencia personal y familiar de Ricardo.

"Felipe Carrillo Puerto: la revolución socialista de los mayas" de A. L. Lira: Esta obra biográfica se centra en la figura de Carrillo Puerto, un personaje también relevante en "Púrpura encendida". Ambos libros destacan su importancia en la historia de Yucatán y su impacto en las comunidades indígenas. La exploración de su legado y las consecuencias de sus acciones políticas son temas comunes, aunque Lira se enfoca más en la biografía y el contexto histórico, mientras que López Sosa lo hace a través de la narrativa personal de Ricardo.

En palabras de Imanol Canyeda: es un certero ejercicio de autoficción y de biografía novelada, sigue los pasos de su tío abuelo, El vate, y en le toma el pulso a una época fascinante de este país, en la que, entre otras cosas, se definió nuestra educación sentimental.

Aída María López Sosa. Mérida, Yucatán (1964). Psicóloga, Capacitadora certificada, Tallerista de cuento y Correctora de estilo. Sus trabajos han sido publicados en la Revista Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana y en los periódicos El Informador, de Jalisco, y La Crónica de Jalisco. Colaboradora de la revista Molino de Letras, El Diario del Sureste, la revista cultural Soma, el portal Este País y La Jornada Maya. Su obra ha sido antologada en Puebla, Jalisco, Yucán y Puerto Rico y traducida al francés para el atlas poético Résister (2019), editado por el PEN Francia. Ganadora del Primer Concurso Nacional de Cuento de Escritoras Mexicanas (2018). Primer lugar en el certamen Calaveras Literarias (2019), organizado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, A.C. Ganadora del Fondo de Ediciones Literarias del Ayuntamiento de Mérida con el libro de cuentos Despedida a una musa y otras despedidas (2019). Ganadora del Premio Estatal de Literatura 2020 de Yucatán en la categoría de cuento. Miembro del PEN Internacional sede Guadalajara, México.

Jorge Manzanilla Perez.- Doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Arizona, Maestro en Escritura Creativa por la Universidad de El Paso, Texas y licenciado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero, ha publicado los siguientes libros de poesía: Que me sepulten recostado en la palabra (Catarsis literaria el drenaje, 2011), Escarnio (Editorial Verso Destierro, 2014), Diáfano 23 (Fondo Editorial Tierra Adentro, Col. La Ceibita, 2014) y Vitral de todos mis cuerpos (Diablura Ediciones, 2015). Obtuvo el galardón José Díaz Bolio en el 2013 y el Premio Estatal “Espíritu de las letras” en el 2015. Fue acreedor a la mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2015, también fue becario del Pecda en la categoría jóvenes creadores en el 2014. En El Paso, Texas. Obtuvo el galardón Creative Awards 2017. Obra suya se ha publicado en el New York Times y se ha traducido al portugués.

