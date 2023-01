Conacyt se hace bolas en sus boletines

Ante las críticas de la comunidad científica y luego de que más de 2 mil científicos firmaron una carta en la que piden frenar la iniciativa de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), el Conacyt defiende la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esta vez enlistando los artículos periodísticos que no le gustaron al Consejo, así como los medios en los que se publicaron. La entidad pública pidió “a la población en general a no dejarse sorprender por esta campaña de infodemia”. Esta es la segunda ocasión en que Conacyt publica un comunicado para defender esta propuesta de Ley. Aunque hay una peculiaridad, en el documento (publicado el 5 de enero) el Consejo argumenta que para esta iniciativa se realizó un consenso con la comunidad científica en el que participaron “más de 60 mil personas e instituciones”; sin embargo, en el desmentido a los medios publicado el 11 de enero señala que “participaron más de 70 mil personas e instituciones...” ¿estarán inflando cifras? ¿no se pone de acuerdo el equipo de Conacyt? No poder dar una cifra precisa de supuestas personas consultadas para el diseño de esta iniciativa nos hace pensar que quizás Conacyt debería concentrarse en combatir su propia desinformación.

La Biblioteca Central del Agua se arruina ante la indiferencia

Recientemente informamos del desinterés de las autoridades en la Biblioteca Central del Agua, en Balderas 94, en el Centro Histórico. Vecinos y locatarios del mercado de La Ciudadela nos cuentan que lleva años así, y que su deterioro fue más notorio a partir de 2019. Entre que las ventanas están rotas, las fachadas grafiteadas y las puertas secundarias son un foco de infección porque la gente tira basura y las usa como sanitario, el lugar con el archivo hídrico más importante del país parece estar destinado al olvido. La edificación, construida en el Porfiriato, albergó al Instituto Médico Nacional en sus orígenes, pero hoy sufre la indolencia de las instancias encargadas de velar por su protección. Consultamos a la Comisión Nacional del Agua sobre el estado del edificio e, igual de importante, sobre los archivos históricos, pero no recibimos respuesta. Después de informar el estado lamentable del edificio, lo único que recibimos fue silencio y una aparente indiferencia. Escribenos a [email protected]