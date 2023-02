Con Mozart, Hanneman conmemorará el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, la pianista María Hanneman tocará el “Concierto para piano n.º 23 en la mayor, K. 488”, de Wolfgang Amadeus Mozart en la Sala Felipe Villanueva en Toluca (3 de marzo a las 20:00 horas) y en la Sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco (5 de marzo a las 12:30 horas), junto a la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y bajo la dirección de Grace Echauri (Ganadora del XXX Concurso Internacional de Canto Vincenzo Bellini en Italia; Medalla Mozart de la Embajada de Austria).

"A la maestra Grace ya la conocía", cuenta Hanneman, en entrevista. "Pero nunca había tocado con ella. Me invitaron a tocar con la OSEM y ahí me dijeron que iba a dirigir la maestra Echauri. Me parece increíble porque es una directora mujer dirigiendo justo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo nunca había tocado con una directora mujer y siento que estará muy padre".

Hanneman, quien tiene 16 años, realiza, en el presente, estudios especializados tanto en España como en el Conservatorio Nacional de Música en México —donde está revalidando— para, en sus palabras, "prepararse rumbo a conservatorios superiores".



Foto: Spinto

Sobre el concierto número 23 de Mozart, la pianista dice que, para su gusto, se trata de una de las piezas más bellas del compositor austriaco. "Tiene muchas emociones y cambios de emociones; es robusto y siento que le puede dar bastante al público".

Desde que Hanneman era muy pequeña, Mozart ha sido, por todo lo que le transmite, uno de sus compositores favoritos. "Tiene piezas variadas, algunas para piano u ópera, pero en todas hay algo que me toca. Lo admiro porque él nunca se rindió y trabajó mucho desde que era un niño. Es un ejemplo a seguir, un compositor increíble. Me gustan varios artistas, pero Mozart está entre los principales".

En las fechas anunciadas, precisa, el programa de la OSEM incluye la “Obertura en Do Mayor”, de Felix Mendelssohn y el estreno en México de la “Sinfonía No. 4 en Re Menor”, de Florence Price, pionera de la composición sinfónica afroamericana. "Voy a escuchar la obra de Florence Price, por primera vez, con esta orquesta", señala.

Tocar durante la conmemoración del 8 de marzo, le recuerda a la pianista que México es un país donde aún falta mucho trabajo en materia de igualdad de género, "un país donde matan o desaparecen a 11 mujeres al día. Es necesario recordarlo en las calles, en redes sociales o en medios de comunicación. Para mí, que soy joven y en 2023 cumplo 17 años, es importante poder representar a las chavas jóvenes de mi generación en el concierto; estoy emocionada por estas dos fechas. A las mujeres les digo que trabajen duro y que no le hagan caso a quienes les digan comentarios negativos, que no se rindan".

Además de los dos conciertos, Hanneman estará, al principio del verano, en el Festival PAAX GNP (29 de junio-8 de julio) que dirige Alondra de la Parra. "Ahora sólo puedo hablar de estas presentaciones, pero vienen cosas muy padres", concluye.

