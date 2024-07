El Nuevo Tango Quintet, conformado por Thomas Enhco, Jordan Victoria, Thibaud García, Edouard Macarez y Félicien Brut, le rendirá homenaje hoy a una de las leyendas de la música del siglo XX, Astor Piazzolla. La gran característica este concierto —uno de los darksides, presentaciones nocturnas del Festival Paax GNP y donde los músicos son más arriesgados en sus interpretaciones— es que las piezas del compositor argentino se tocarán con el bandoneón, en lugar del acordeón: "La idea fue del acordeonista, Félicien Brut", explica el guitarrista francoespañol Thibaut García, quien vuelve a México —se ha presentado en el Festival Internacional Cervantino y en el Palacio de Bellas Artes.



"Antes de conformar el quinteto, éramos también un grupo de amigos. Para nosotros es muy natural tocar y la idea es hacer un homenaje a Piazzolla, sí, pero también se trata de poner un poco de nuestra identidad allí; poner cosas pequeñas de música francesa; unos dúos o tríos. Una parte de nosotros", continúa el guitarrista.

Sobre las dificultades a la hora de interpretar a Piazzolla, García señala que la guitarra se refiere a un tipo de sonido particular, como instrumento de la música argentina, y al fraseo, el lado rítmico de esta música. "Es interesante que cuando Piazzolla compuso esas obras para el Quinteto Nuevo Tango lo hizo para guitarra eléctrica. Las dos diferencias que hay en nuestro concierto son que no lo tocaremos con acordeón, sino con bandoneón, y tampoco con guitarra eléctrica, sino clásica".

Como artista con una identidad cultural dividida entre Francia y España, el contacto con la música latinoamericana es fundamental: "Quien toque la guitarra debe relacionarse con la música latina. Si no, faltará una gran parte de la identidad del instrumento. Lo que me interesa de la guitarra es que tiene un lado barroco, latino, romántico, italiano, español y francés. Estoy muy conectado con la música clásica mexicana. Me interesa Manuel M. Ponce, que es una de las grandes figuras de la composición para guitarra. Entonces, tocamos mucho a Ponce".

El pianista francoespañol Thibaut García en el Festival Paax GNP. Foto: Eduardo García, cortesía



Cuenta que no acostumbra interpretar música popular y complementa que, al ver el trabajo de los otros músicos en el festival, su abanico creativo se abre a nuevas técnicas, nuevas ideas.



"Me gusta aprender. Es algo diferente cuando uno se encuentra en el festival, frente a otros artistas. Una cosa es escuchar música de América Latina en grabaciones y otra, vivirla en vivo. El concepto de los darksides me toca particularmente. Creo que nada puede ser mejor que un concierto vivo. En ese sentido, podemos encontrar muchas cosas interesantes en el festival".

Sobre esta apertura afirma que cuando viaja a un nuevo país, siempre descubre algo: "Es una riqueza de la vida de artista. Me encanta México, es muy diferente a la cultura europea". Cuenta que desea incursionar, en el futuro, en proyectos no sólo artísticos, sino sociales. "Tengo muchas ideas de programas para el futuro. Ahora estoy trabajando sobre las Variaciones Goldberg, de Bach, en dos guitarras; trabajo con el quinteto, trabajo solo, trabajo con compositores para tener nuevas obras: solos, conciertos o música de cámara. Y tengo este ciclo en Paax GNP que me hace decir que el arte puede ser social y también puede ser el arte por el arte. Ya tengo planes para el futuro en los próximos años. Un día, quizá, tocaré otros instrumentos u otros estilos, quizá flamenco o música latinoamericana para acompañar las canciones. Una vida no es suficiente", concluye.

