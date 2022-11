¿Cómo preservar el presente digital para las futuras generaciones?

Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.- Tweets, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, son algunos de los medios por los que hoy nos comunicamos. Antes, era posible conocer más información de las grandes figuras del pasado, por todo el material documental que dejaron en el paso. Pero ahora que todo se puede borrar a un click, ¿cómo preservar la historia del presente?

Esta historia se la plantea el historiador italiano Christian Greco, egiptólogo y director del Museo egipcio de Turín (Italia). El especialista recordó que los egipcios fueron la primera civilización preocupada en la preservación de la memoria, a través de las tumbas.

“Escribimos y reescribimos, usamos y abusamos de la historia. Cuando diriges un museo, hay que ser muy cuidadoso de cómo construyes la memoria y cómo la usas”.

Greco considera que la sociedad está concentrada en el pasado y futuro, que descuida el presente. Ante el exceso de información en línea, el egiptólogo se cuestiona cómo se preservará la información que estamos generando en el presente y además cómo elegir qué sí preservar y qué no.

“Estamos preguntándonos cómo preservar nuestros archivos hoy. Si un arqueólogo en el futuro quiere conocer la historia de la pandemia, ¿dónde buscará? ¿qué buscará? ¿Cómo estamos preservando el presente para las futuras generaciones? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer a la hora de digitalizar”, declara.

Sobre cómo implementar los museos digitales, Greco dijo que actualmente se debe trabajar en crear un contenido distinto para el museo digital, es decir, no sólo considerar las exposiciones para el visitante físico, sino para aquel digital. “El museo digital no es poner data en un sitio web. Tenemos que cambiar la misión y visión del museo, considerar que no sólo es local, sino que hay que crear contenidos para los dos públicos”, explicó.

El italiano considera que la palabra “metaverso” se usa de forma errónea, porque no significa sólo crear un avatar, sino que la inteligencia artificial es una herramienta que facilitaría la investigación y la forma de enseñar al público sobre historia. Aunque considera que será un largo camino y no tan inmediato, pues requiere investigación.

Pese a que pudiera parecer que la tecnología aísla a las personas, sobre todo a escuchar ideas distintas, el investigador insiste en educar al estudiante y al público en consultar diversas fuentes para verificar la información.

“No debemos tener miedo del metaverso. Por eso necesitamos filósofos, pedagogos y sociólogos para que nos guíen”, agrega Greco.

Por su parte, la historiadora Sheikha Al Jabri considera que la literatura continúa siendo una gran forma para preservar la memoria. El recurrir a la tradición oral, como la que mantienen viva los abuelos y padres emiratíes es otra buena alternativa.

