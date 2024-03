Al hablar del galeón San José, hundido en el mar Caribe de Colombia hace 316 años, emergen muchas fantasías, por ejemplo: que servirá para pagar la deuda externa de Colombia o que permitirá construir dos líneas del pospuesto metro de Bogotá. Es como si ese galeón encarnara el sueño eterno de los colombianos de ganar una lotería que haría posibles tantos otros sueños postergados.

Pero el proyecto del actual gobierno frente al galeón San José es totalmente opuesto al de quienes ven en el pecio —palabra que designa un pedazo, porción o fragmento de una nave que naufragó— un tesoro. De ahí que el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa, asegure que “Colombia no considera al galeón San José como un tesoro; es un pecio arqueológico, un patrimonio sumergido”.

El galeón fue hundido en el Caribe, cerca de la isla Barú y frente a Cartagena, por corsarios británicos en 1708, cuando venía de Porto Belo, Panamá; llevaba un cargamento con toneladas de monedas, joyas y lingotes de oro, y objetos cotidianos, sin olvidar que en él viajaban 600 personas que perecieron en el naufragio.

El debate en torno del San José —con preguntas como quién es el dueño final y cuánto tiene— se activó después de que en noviembre de 2015 los restos de la embarcación fueron descubiertos por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Armada Nacional de Colombia.

Pero fue en febrero pasado cuando se echó a andar el “Plan de Manejo del Área Arqueológica Protegida del Bien de Interés Cultural – BIC Galeón San José”, que es el proyecto del actual gobierno, que parte de una alianza entre el Ministerio de Culturas, e ICAHN y la Armada, sin la participación de empresas privadas, y sin promesas de dividir entre Estados o particulares el cargamento.

Colombia está hablando de investigar y estudiar el pecio; no habla de ir con una draga y sacarlo como se saca una máquina del fondo del mar. “Colombia no comparte la idea de rescatar un tesoro, sacarlo y, supuestamente, repartirlo bajo el argumento de que las piezas, como son repetidas, no significaban un mayor patrimonio, y sí una posibilidad de riqueza económica”, dice en entrevista telefónica el ministro Juan David Correa.

Periodista, editor y escritor, Correa es ministro desde agosto de 2023, y a su llegada el presidente Gustavo Petro le pidió tomar el tema de galeón; cuenta que encontró que tanto el ICAHN como la Marina habían avanzado en los últimos años en investigación, entonces le plantearon al mandatario el proyecto:

“El contraalmirante (Hermann) León le expuso: ‘Presidente, llevamos ocho años preparándonos para ser quienes podamos hacer la primera investigación sobre el pecio arqueológico, tenemos el barco —lo compramos en China hace unos años—, tenemos un robot que nos va a permitir hacer por lo menos la primera fase de la exploración, tenemos la posibilidad de dotar un laboratorio en la sede de la Armada, en Cartagena, con las herramientas suficientes para establecer la investigación, y además tenemos un trabajo con comunidades aledañas al lugar del naufragio’. Todo esto supone —resalta el ministro— cambiar la idea de que tiene que venir alguien de afuera o que tiene que ser una alianza público privada con una empresa de tecnología de otro país porque nosotros no somos capaces”.

A partir de esto se destinó, para este 2024, un presupuesto de poco más de cuatro millones de dólares que aportan en cantidades iguales de los ministerios de Cultura y Defensa, con el fin de cumplir tres acciones concretas este año.

La primera acción de este Plan se desarrolló hace un mes y medio, en Cartagena, y fue el simposio “Perspectivas y Desafíos del Proyecto de Investigación en el BIC Galeón San José”, donde Colombia expuso su propuesta que Correa resume así: “Para nosotros no es un proceso de extracción en un sentido tradicional, es una posibilidad de investigación”.

El simposio reunió a especialistas colombianos y de otros países, así a como a invitados especiales, entre los que estaban representantes de la nación Qhara Qhara, de Bolivia, que reclama la propiedad del cargamento de oro y la plata del galeón que provenía, entre otros lugares, de las minas del Potosí; otro invitado fue España que se proclama dueña del galeón porque era “un barco de Estado”.

Finalmente, en el encuentro también participaron voces críticas de Colombia que han cuestionado el proyecto, y que aseguran que es un plan improvisado; esto lo niegan las autoridades y argumentan que el plan de manejo definitivo se irá trazando con base en los resultados de la investigación.

Unos días después del simposio, un grupo internacional de especialistas –entre los que se encuentra el arqueólogo mexicano Roberto Junco, titular de la subdirección de Arqueología Subactuática del INAH— envió una carta donde reconocieron que el proyecto del Estado colombiano “se erige como una de las iniciativas intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias más novedosas emprendidas a la fecha en el mundo de cara a la preservación, investigación, puesta en valor y divulgación del patrimonio cultural sumergido”.

Sin embargo, de forma paralela el Estado colombiano enfrenta dos demandas con compañías extranjeras; una es con la empresa estadounidense Sea Search Armada, que reclama la mitad del cargamento o diez billones de dólares argumentando que fue la primera en hallar el galeón, hace más de 40 años. No obstante, el galeón es un Bien de Interés Cultural, y como tal fue declarado en 2020; este es uno de los varios argumentos de Colombia en el litigio.

Precisamente, y como otra de las acciones que se llevarán a cabo este 2024, está la declaratoria del área arqueológica protegida –como una garantía para su preservación-.

Pero será en abril o mayo, cuando se dé la primera acción directa en el lugar del pecio. Un robot llegará hasta él, a 600 metros de profundidad, en un área a donde no puede ir vida humana. El ministro Correa explica: “Haremos una extracción muy sencilla y pequeña, solamente para comprobar cuál es el resultado de extraer dos, tres o cuatro cosas materiales del fondo del mar, y cuál es su comportamiento al entrar en contacto con el oxígeno. No será mucho, no podemos sacar grandes cantidades de materialidad; será madera, cerámica, piezas de la superficie del nicho marino; no vamos a excavar absolutamente nada. Para esto vamos a invitar al barco a representantes de la nación Qhara Qhara y del gobierno español”.

El ministro añade que la tercera acción en este 2024 es proponer un método y una infraestructura para investigación del patrimonio sumergido: “Si nosotros podemos dejarles a las nuevas generaciones un barco —en el Caribe colombiano tenemos 20 o 25 naufragios—, un laboratorio y la concurrencia de varios ministerios, vamos a lograr trabajar en una misión específica. Este año será la primera fase; la segunda fase la publicaremos y comunicaremos una vez tengamos los resultados de esta primera. La ciencia seria no toma decisiones antes de observar, examinar y mirar”.

Usted habla de un proyecto que busca desgaleonizar el galeón, ¿qué significa?

Queremos decirle al mundo: “desgaleonicemos la discusión, quitémosle el precio y, más bien, pongamos el acento en su valor histórico, investigativo, científico y cultural”; esta es una oportunidad de trabajar juntos y de conversar sobre el colonialismo. Si sacáramos eso hoy, lo que tendríamos sería un enfrentamiento entre diversas posturas. El San José, desde hace 40 años, se ha visto como un tesoro pirata: que es de unos o que es de otros, y por el cual nos tenemos que enfrentar. Creemos que es un pecio arqueológico y que podemos investigar y ponerlo al servicio de la ciencia y la cultura del mundo, como ejemplo de una sociedad que invierte en una idea de investigación y en la posibilidad de construir un camino para que en Colombia se formen arqueólogos submarinos, para haya un laboratorio, para que otros países vengan a aprender de nosotros y para que en todo el Caribe continental de América Latina podamos hacer investigación. Y hay una oportunidad para crear un museo, en algún momento, no probablemente con las piezas físicas, pero sí un museo digital.

Restos de la nave y de su rico cargamento, que incluía cañones, toneladas de monedas, joyas, lingotes de oro y objetos cotidianos como botellas y vajillas de porcelana, que quedaron en el fondo del mar desde 1708, cuando corsarios británicos la atacaron. Fotos: Ministerio de las culturas, las artes y los saberes de colombia/ Mauricio Builes, mincultura

. ¿Cómo fueron las respuestas de España y la nación Qhara Qhara de Bolivia?

Lo que nos están diciendo los Qhara Qhara, y me reuní con ellos en Cartagena, es que si mañana tomáramos la decisión de ir con una draga y sacarlo sin investigar, entonces ellos van a reclamar su oro y su plata, y que España se quede con su madera y las losas que traía; pero lo que quieren decir es que si nosotros vamos a cuidar esto, como lo estamos cuidando, nos acompañarán a cuidarlo. La invitación, por supuesto a España, es que también nos ayude a cuidarlo; el embajador de España estuvo ahí, escuchó a los Qhara Qhara y ellos lo escucharon a él. Ese un símbolo potente de encuentro y conversación, sin estar de acuerdo en todo; cada quien tiene reservas

El colonialismo está, sin duda, en la discusión…

Hoy se está produciendo la conversación en Europa; la India, Egipto, muchos países están reclamando a las colonias que les devuelvan sus cosas; nosotros mismos; el presidente de México le hizo una contestación fuerte al Gobierno español... pero nos instalamos siempre en la rabia. Lo que nosotros queremos producir son conversaciones sobre esos temas difíciles; ¿por qué tenemos miedo de hablar horizontalmente entre españoles y colombianos, entre españoles y cubanos, entre españoles y mexicanos, entre mexicanos y austríacos, o entre bogotanos y amazónicos? El arte y la cultura te enseñan, a través de un artefacto o una representación, a pensar en cosas que de otra manera no podrías pensar.