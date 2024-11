“En temas de apoyo a la creación no hay ninguna reducción, como podrán haber visto si se metieron a revisarlo. Incluso hay un incremento, el sistema tiene alrededor de 50 millones más en este presupuesto para 2025, fueron palabras de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante la rueda de prensa para dar a conocer la tercera edición del Foro Nacional de Creadores que se llevará a cabo en distintas sedes del Bosque de Chapultepec del 11 al 15 de diciembre.

Sobre la reducción de alrededor del 30 % al prespuesto de Cultura, que se contempla en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 Curiel señala que es “principalmente en obra, en el Plan nacional de Reconstrucción, en las entregas de Chapultepec, que finalmente ya terminaron, faltan un par de detalles”.

“Estamos por cerrar más de 3.000 inmuebles que se trabajaron a lo largo de la administración anterior, y estamos evaluando qué otros requerimientos hay para proponer a la Presidenta, cuáles podrían ser, en esta segunda etapa, los templos y los espacios de infraestructura que podemos fortalecer a través de este proyecto. Entonces, el apoyo a la creación se mantiene, tiene un incremento no solamente de la inflación, sino de más de 50 millones de pesos”.

Señaló que con José Luis Paredes Pacho, director del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, ha hablado del fortalecimiento de las bases y los jurados: “Mantener sobre todo el tema de igualdad de género. Vamos a seguir fortaleciendo también el trabajo a través de PECDA con los Estados”. Destacó la importancia en fortalecer los jurados, la transparencia, las elecciones, así como revisar las convocatorias que deben restituirse, como es el caso del Programa de Apoyo a la Traducción (Protrad).

Sobre el Foro, Pacho dijo que congrega a creadores de distintos programas y todas las disciplinas e incluye “otras vertientes que no necesariamente participaban en el foro de jóvenes creadores”. Participarán, en total, más de 400 artistas, y si bien el programa es variado — de la cumbia a la música tradicional y el jazz fusión, por sólo abordar una disciplina—, destacan la muestra Arte en movimiento y sendos homenajes a los cineastas Gabriel Retes y Arturo Ripstein, con la proyección, respectiva, de Nuevo mundo y Profundo carmesí y conversaciones con el público.

“Las necesidades hoy y de hace unos meses no son nuevas”, retomó la palabra Curiel: “Lo que se disminuyó fue lo que se creó en infraestructura (…) Ahora habrá otros proyectos, tenemos más de 34 escuelas a nuestro cargo que son centrales. Este va a ser uno de los proyectos prioritarios donde si no va a ir a infraestructura, se va a nutrir y se va a alimentar para todo este sector educativo que es el corazón de lo que decíamos para trabajar con la SEP; que los mismos egresados de ahí puedan empezar a vincularse a otros espacios de trabajo. No hay disminución. Por supuesto, hay que irlo creciendo, pero ya lo comentó la Presidenta, se está viendo con el Congreso y se está viendo que con los autónomos se nutra a Cultura como una prioridad de gobierno”.

